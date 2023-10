Tirage au sort du premier tour de la FA Cup : Charlton Athletic accueillera Cray Valley Paper Mills | Actualités footballistiques

League One Charlton Athletic accueillera ses voisins Cray Valley Paper Mills de la division sud-est de la Ligue Isthmienne au premier tour de la FA Cup.

Kyrell Lisbie joue en attaque pour les Millers, suivant les traces de son père Kevin, qui a passé 11 ans à Charlton jusqu’en 2007 et plus tard quatre ans avec le club hors championnat jusqu’en 2021.

Au total, 80 clubs se sont inscrits à ce stade de la compétition, avec 32 vainqueurs du quatrième tour de qualification et les 48 clubs de Sky Bet League One et League Two.

Une autre paire remarquable verra Cambridge United divertir Bracknell Town, équipe sud de la Premier Division de la Ligue du Sud, qui a mérité sa place dans le chapeau après une victoire choc 1-0 contre Dagenham & Redbridge, équipe de la Ligue nationale, samedi.

Pendant ce temps, Ramsgate, qui joue également dans la division sud-est de la Ligue Isthmienne, accueillera Hemel Hempstead Town ou Woking et Horsham de la Premier Division de la Ligue Isthmienne affrontera League One Barnsley à Oakwell.

Chesterfield, leader de la Ligue nationale, accueillera Portsmouth, leader actuel de la League One, invaincu en championnat depuis mars.

Les matchs du premier tour se dérouleront le week-end du samedi 4 et du dimanche 5 novembre.

Tirage au sort complet du premier tour de la FA Cup

Curzon Ashton contre Aveley ou Barnet

Alfreton Town contre Worthing

Chesterfield contre Portsmouth

Bolton contre Solihull Moors

Exeter City contre Wigan Athletic

Leyton Orient contre Carlisle United

Kidderminster Harriers contre Fleetwood

Hereford contre Gillingham

Ebbsfleet United ou Slough Town contre Grimsby Town

Charlton Athletic contre les usines de papier de Cray Valley

Oxford United contre Maidenhead United

Comté de Newport contre Oldham Athletic

Swindon Town contre Aldershot Town

Crewe Alexandra contre le comté de Derby

Mansfield Town contre Wrexham

Marine contre Harrogate Town

Barnsley contre Horsham

Port Vale contre Burton Albion

Peterborough United contre Salford City

Eastleigh contre Boreham Wood

Bradford City contre Wycombe Wanderers

Billericay Town ou Sheppey United contre Walsall

Shrewsbury Town contre Colchester United

Bristol Rovers contre Chelmsford City ou Whitby Town

Lincoln City contre Morecambe

Sutton United contre AFC Fylde

Lecture contre MK Dons

Doncaster Rovers contre Accrington Stanley

Chester contre York City ou Needham Market

Scarborough Athletic ou Oxford City contre Forest Green Rovers

Comté de Notts contre Crawley Town

Comté de Stockport contre Worksop Town

Yeovil Town contre Gateshead

Stevenage contre Tranmere Rovers

Braintree Town ou Chesham United contre Maidstone United

Bromley contre Blackpool

AFC Wimbledon contre Cheltenham Town

Cambridge United contre Bracknell Town

Northampton Town contre Barrow

Ramsgate contre Hemel Hempstead Town ou Woking