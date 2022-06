Tirage au sort du premier tour de la Coupe Carabao 2022/23: Sheffield Wednesday accueillera Sunderland | Nouvelles du football

Le tirage au sort du premier tour de la Coupe Carabao 2022/23 a été effectué.

A ce stade de la compétition, 70 équipes seront engagées, avec 22 équipes du Sky Bet Championship, 24 de la Ligue 1 et 24 de la Ligue 2.

Les deux équipes restantes du championnat entrent au deuxième tour, ainsi que 13 clubs de Premier League.

Norwich est la seule équipe reléguée de Premier League à figurer dans le tirage au sort et les hommes de Dean Smith affronteront Birmingham à Carrow Road au cours de la semaine du 10 août. Ce match est l’un des quatre matchs de tous les championnats.

Sheffield Wednesday vs Sunderland est l’un des matches les plus accrocheurs du tirage au sort, qui s’est terminé en direct sur Sky Sports News jeudi, tandis que Stockport affronte son compatriote de la Ligue 2 Harrogate lors de leur première apparition dans la Coupe Carabao en une décennie.

Pendant ce temps, Ipswich affrontera ses rivaux locaux Colchester pour la huitième fois seulement depuis 1969.

Liverpool a remporté la Coupe Carabao 2021/22 – la neuvième fois de l’histoire du club – en battant Chelsea 11-10 aux tirs au but après les 90 premières minutes et les prolongations sans but.

Image:

Jordan Henderson soulève la Coupe Carabao avec ses coéquipiers de Liverpool





Tirage au sort complet du premier tour de la Coupe Carabao

Partie nord

Blackburn Rovers contre Hartlepool United

Harrogate Town vs Stockport County

Bolton Wanderers contre Salford City

Morecambe contre Stoke City

Blackpool contre Barrow

West Bromwich Albion contre Sheffield United

Sheffield Wednesday contre Sunderland

Grimsby Town contre Crewe Alexandra

Mansfield Town vs Derby County

Accrington Stanley contre Tranmere Rovers

Middlesbrough contre Barnsley

Bradford City contre Hull City

Rochdale contre Burton Albion

Doncaster Rovers contre Lincoln City

Huddersfield Town contre Preston North End

Shrewsbury Town contre Carlisle United

Port Vale contre Rotherham United

Fleetwood Town contre Wigan Athletic

Partie sud

Norwich City contre Birmingham City

Coventry City contre Bristol City

Northampton Town contre Wycombe Wanderers

Cardiff City contre Portsmouth

Charlton Athletic contre QPR

Crawley Town vs Bristol Rovers

Walsall contre Swindon Town

Ipswich Town vs Colchester United

Ville de Luton contre comté de Newport

Lecture contre Stevenage

Plymouth Argyle vs Peterborough United

AFC Wimbledon contre Gillingham

Cheltenham Town contre Exeter City

MK Dons contre Sutton United

Forest Green Rovers contre Leyton Orient

Cambridge United contre Millwall

Oxford United contre Swansea City

Les matchs nuls se joueront au cours de la semaine commençant le 10 août.