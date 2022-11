Tirage au sort du championnat du monde de fléchettes PDC: Fallon Sherrock affrontera Ricky Evans | Beau Greaves contre William O’Connor | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock affrontera Ricky Evans au premier tour du championnat du monde de fléchettes Cazoo, tandis que Beau Greaves, qualifié pour la première fois, affrontera William O’Connor.

Le tirage au sort de lundi, qui s’est déroulé en direct sur Sky Sports Nouvellesa également vu Lisa Ashton faire face à une confrontation potentielle au deuxième tour avec le quintuple champion du monde Raymond van Barneveld – si elle peut vaincre Ryan Meikle.

Ailleurs, le champion du monde en titre Peter Wright a été tiré au sort pour affronter Mickey Mansell ou Ben Robb au deuxième tour, tandis que Michael van Gerwen affrontera Niels Zonneveld ou Lewy Williams.

Plus à venir…

