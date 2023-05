Tirage au sort des récupérations de buts de la Juventus contre Séville

La Juventus a marqué un but extrêmement tardif pour égaliser le score contre Séville jeudi. Le tirage au sort signifie désormais que la demi-finale de la Ligue Europa est à gagner. L’attaquant redoutable Youssef En-Nesyri a marqué pour les visiteurs, tandis que Federico Gatti a saisi le but de la Juve tard dans le temps additionnel.

Les deux clubs sont entrés en demi-finale en endurant des campagnes assez difficiles. La Juventus a fait la une des journaux cette saison pour toutes les mauvaises raisons. Les problèmes financiers ont essentiellement mis un nuage noir sur le club. Les problèmes de Séville, en revanche, sont sur le terrain. L’équipe espagnole occupe une 11e place décevante en Liga. Néanmoins, l’une de ces équipes peut terminer la campagne en cours sur une note positive significative.

L’attaquant marocain marque son 16e but depuis début janvier

Après un début de match rapide des deux côtés, Séville a frappé le premier à la 26e minute. Lucas Ocampos a envoyé un centre intelligent à l’intérieur de la surface de réparation de la Juventus après avoir récupéré le ballon en direction du but lors d’une contre-attaque. Bryan Gil a enjambé la passe pour permettre au ballon de se rendre à En-Nesyri.

L’international marocain a ensuite inscrit son tir dans le but et au fond des filets. C’était le 16e but total de l’attaquant en 2023 pour son club. Malheureusement pour les visiteurs, Ocampos a dû être remplacé à cause d’une blessure à peine huit minutes plus tard.

Séville aurait pu doubler la mise avant la mi-temps grâce aux efforts d’Ivan Rakitic et d’En-Nesyri. L’ancien milieu de terrain de Barcelone a frappé un tir à longue portée vers le but à la 39e minute qui a été renversé sur la barre transversale par Wojciech Szczesny. En-Nesyri a ensuite frappé un autre tir, également de l’extérieur de la surface, juste à côté du poteau du gardien polonais avant le coup de sifflet de la mi-temps.

La Juventus brise le cœur de Séville avec la dernière touche du match

Aussi à l’aise que les visiteurs étaient dans la période d’ouverture, ils n’ont pas pu démarrer la seconde mi-temps. Au lieu de cela, la Juve est sortie de la pause avec la majeure partie du ballon sur le territoire de Séville. Le remplaçant Samuel Iling-Junior a fourni une étincelle bien nécessaire aux hôtes. La Vieille Dame a finalement réussi à vraiment tester Bono dans le but aux deux tiers du match. Le gardien marocain a réalisé un arrêt solide sur un tir d’Iling-Junior à la 64e minute.

Cependant, la Juventus a attendu les derniers instants du match pour marquer son but. Paul Pogba a réussi à mettre la tête sur le ballon après un corner. Le ballon est passé au-dessus de Bono et de la défense de Séville directement vers un Gatti ouvert. Le défenseur italien l’a dirigé dans le filet ouvert à seulement quelques centimètres de la ligne de but.

Bien que l’avance de Séville soit assez confortable tout au long du match, ils doivent maintenant gagner pour se qualifier pour la finale. La rencontre reprend jeudi prochain pour décider quelle équipe se rendra à Budapest.

