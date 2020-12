Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League 2020-2021 aura lieu à 11 heures GMT / 6 heures HE le lundi 14 décembre.

– Comment les équipes peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale

Les gagnants de groupe seront tirés au sort contre les finalistes de groupe. Les équipes d’une même association nationale ne peuvent pas s’affronter, pas plus que les équipes qui se sont affrontées lors de la phase de groupes de la compétition de cette saison.

Les vainqueurs de groupe seront à l’extérieur au match aller, avec des matchs nuls les 16, 17 et 23 et 24 février. Les matchs retour se joueront les 9, 10 et 16 et 17 mars.

Qualifié comme vainqueur de groupe: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

Qualifié comme finaliste du groupe: Atalanta, Atletico Madrid, Barcelone, Borussia Monchengladbach, Latium, Porto, RB Leipzig, Séville

OPPOSANTS POSSIBLES:

Bayern Munich: Atalanta, Barca, Latium, Porto, Séville

Borussia Dortmund: Atalanta, Atletico, Barca, Porto, Séville

Chelsea: Atalanta, Atletico, Barca, Gladbach, Latium, Porto, RB Leipzig

Juventus: Atletico, Gladbach, Porto, RB Leipzig, Séville

Liverpool: Atletico, Barca, Gladbach, Lazio, Porto, RB Leipzig, Séville

Manchester City: Atalanta, Atletico, Barca, Gladbach, Lazio, RB Leipzig, Séville

Paris Saint Germain: Atalanta, Atletico, Barca, Gladbach, Latium, Porto, Séville

Real Madrid: Atalanta, Latium, Porto, RB Leipzig

Atalanta: Bayern, Dortmund, Chelsea, Man City, PSG, Real Madrid

Atletico Madrid: Dortmund, Chelsea, Juventus, Liverpool, Man City, PSG

Barcelone: Bayern, Dortmund, Chelsea, Liverpool, Man City, PSG

Borussia Monchengladbach: Chelsea, Juventus, Liverpool, Man City, PSG

Lazio: Bayern, Chelsea, Liverpool, Man City, PSG, Real Madrid

Porto: Bayern, Dortmund, Chelsea, Juventus, Liverpool, PSG, Real Madrid

RB Leipzig: Chelsea, Juventus, Liverpool, Man City, Real Madrid

Séville: Bayern, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man City, PSG

L’UEFA tirera au sort les quarts de finale et les demi-finales le même jour de cette saison, prévue le 19 mars.

La finale aura lieu en Espagne au stade olympique Atatürk à Istanbul, en Turquie. le samedi 29 mai.

