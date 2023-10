Chelsea, finaliste 2021, affrontera le Real Madrid en Ligue des champions féminine phase de groupes.

Le club suédois du BK Hacken et l’équipe française du Paris FC sont les deux autres équipes tirées au sort dans le même groupe que l’équipe d’Emma Hayes.

Paris a franchi deux tours de qualification pour accéder à la phase de groupes. L’équipe de France, méconnue, a battu Wolfsburg, qui a perdu contre Barcelone en finale de l’année dernière, et Arsenal, qui a atteint les demi-finales la saison dernière.

Barcelone, championne en titre, affrontera Benfica, Rosengard et l’Eintracht Francfort en phase de groupes de la Ligue des champions féminine.

Barcelone a battu Benfica et Rosengard au même stade l’année dernière.

Le Paris Saint-Germain était regroupé avec le Bayern Munich, la Roma et l’Ajax, et Lyon, huit fois champion, affrontera le Slavia Prague, Brann et St. Polten.

L’attaquante lyonnaise Ada Hegerberg, toute première lauréate du Ballon d’Or féminin en 2018, pourrait affronter sa sœur Andrine, qui joue à Brann.

La phase de groupes devrait débuter le 14 novembre et se terminer le 31 janvier. Deux équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

La finale est prévue le 25 mai à Bilbao, en Espagne.

Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine

groupe A: Barcelone, FC Rosengard, Benfica, Eintracht Francfort

Groupe B: Lyon, Slavia Prague, St Polten, SK Brann

Groupe C: Bayern Munich, Paris St-Germain, Rome, Ajax

Groupe D: Chelsea, Real Madrid, BK Hacken, Paris FC