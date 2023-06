Tirage au sort de l’USMNT contre la Jamaïque lors de l’ouverture de la Gold Cup

L’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) a été tenue en échec 1-1 par la Jamaïque lors du match d’ouverture de la Gold Cup de la CONCACAF samedi soir.

Les visiteurs ont pris la tête du 13e minute lorsque Damion Lowe a marqué d’une tête plongeante après un coup franc bien travaillé.

L’USMNT refuse à la Jamaïque une victoire célèbre

Il se dirigeait vers une soirée célèbre pour les Jamaïcains jusqu’à ce que Brandon Vasquez marque l’égalisation à la 88e minute devant un Soldier Field plein à craquer à Chicago.

Fraîchement sortis de leur deuxième trophée consécutif de la Ligue des Nations de la CONCACAF, l’USMNT devait commencer fort, mais ce n’était pas facile. La Jamaïque était clairement la meilleure équipe lors des premiers échanges, ce qui a permis aux hôtes de travailler dans tous les départements.

Turner a gardé l’USMNT dans le jeu

Ils auraient pu doubler leur avantage à la 29e minute, mais le gardien américain Matt Turner a repoussé le penalty de Leon Bailey pour maintenir le score à 1-0 et garder son équipe dans le match.

Bailey a suivi l’arrêt de Turner, mais ses efforts ont été loin du but. Vasquez a ensuite épargné les rougissements aux hôtes deux minutes avant l’heure.

Turner, qui était capitaine de l’équipe à son 29e anniversaire, a déclaré à propos du match: «Je pense que pour nous, tout dépend de l’intensité comme point de départ. Cela nous manquait au début, en donnant le ballon, des touches lâches, des passes lâches. Nous avons grandi dedans et avons commencé à faire un bien meilleur travail.

Cela n’allait jamais être facile pour l’USMNT, la Jamaïque alignant l’une de ses meilleures équipes de mémoire récente, avec Demarai Gray et Bailey dans ses rangs.

L’entraîneur par intérim Brian Callaghan a fait plusieurs changements de son côté, affirmant qu’il voulait essayer de nouveaux visages.

Callaghan a déclaré: «Le tout, c’est que nous essayons de faire en sorte que tout le monde ait de l’expérience. Je pense que nous avons mis en place un plan, comment nous allons naviguer dans la phase de groupes avec tous les joueurs et où ils en sont individuellement en termes de forme physique et de capacité à récupérer. Donc, je pense qu’au fur et à mesure que nous continuons, tout le monde va contribuer à notre succès, et je pense que vous l’avez vu ce soir avec des gars qui sortent du banc et qui interviennent dans différents types de circonstances.

