Tirage au sort de l’UEFA Nations League 2022-2023 : date, heure, flux, équipes, pots et groupes

Avec le tournant de l’année civile, l’UEFA se prépare à lancer la troisième édition de la compétition de la Ligue des Nations.

L’instance dirigeante du football européen espère que ce tirage au sort se déroulera plus facilement que le tirage au sort de la Ligue des champions plus tôt cette semaine, qui a dû être refait en raison d’un certain nombre d’erreurs dans la procédure.

La France, championne du monde, cherchera à défendre le titre de la Ligue des Nations qu’elle a remporté contre l’Espagne en octobre, tandis que les géants habituels comme l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Allemagne et l’Angleterre devraient tous être à la chasse. Le Portugal a battu les Pays-Bas pour le championnat inaugural de la Ligue des Nations en 2019.

PLUS : Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde de football 2022 ?

D’autres pays, y compris dans les niveaux inférieurs de la Ligue des Nations, se battront pour une promotion et pour éviter la relégation. Des places en séries éliminatoires dans d’autres compétitions majeures devraient également être en jeu. Il reste à déterminer quelles places pour les éliminatoires de l’Euro 2024 seront accordées aux pays les plus performants de la Ligue des Nations. La République tchèque et l’Autriche se sont qualifiées pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA en remportant leurs groupes respectifs dans la Ligue des Nations 2020-21.

Comment regarder le tirage au sort de l’UEFA Nations League

Date : jeudi 16 décembre

: jeudi 16 décembre Temps : 12 h HE

: 12 h HE Diffusion: UEFA.com

Le tirage au sort de l’UEFA Nations League 2022-2023 aura lieu depuis le siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, et l’événement peut être diffusé sur UEFA.com.

Le tirage au sort répartira un total de 55 nations européennes dans 14 groupes répartis en quatre divisions distinctes, ou « ligues ».

Comment fonctionne le tirage au sort de l’UEFA Nations League

La Ligue des Nations de l’UEFA est divisée en quatre ligues étiquetées A, B, C et D, avec « A » mettant en vedette les meilleures équipes d’Europe et « D » avec les plus petits pays. Les 55 nations sont regroupées en fonction de leurs performances lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, en tenant compte de la promotion et de la relégation entre chacun des quatre niveaux.

Pour les ligues A, B et C, les équipes sont réparties en quatre pots de quatre équipes chacune en fonction du classement des performances, et elles seront réparties en groupes comme lors de la Coupe du monde ou d’autres compétitions continentales de premier plan.

PLUS : Comment fonctionnent les éliminatoires de la Coupe du monde en Europe

Pour la Ligue D, le tirage au sort est similaire, mais comme il n’y a que sept pays participants, ils sont tirés au sort dans un groupe composé de quatre nations et un groupe de trois.

Les éliminatoires de relégation du Kazakhstan contre la Moldavie et de Chypre contre l’Estonie de l’édition précédente de la Ligue des Nations n’ont pas encore eu lieu et sont prévues pour mars 2022. Le vainqueur de chacun participera à la Ligue C et le perdant passera à la Ligue D pour 2022-23.

Pots de tirage de la Ligue des Nations A

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 La France le Portugal Angleterre Pays de Galles Espagne Pays-Bas Pologne L’Autriche Italie Danemark la Suisse tchèque

République Belgique Allemagne Croatie Hongrie

Pots de tirage de la Ligue des Nations B

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Ukraine Finlande Israël Slovénie la Suède Norvège Roumanie Monténégro Bosnie-

Herzégovine Écosse Serbie Albanie Islande Russie Rép, Irlande Arménie

Pots du tirage au sort de la Ligue des Nations C

Remarque : les vainqueurs des éliminatoires de relégation du Kazakhstan contre la Moldavie et de Chypre contre l’Estonie en mars 2022 seront inclus dans la Ligue C.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 dinde Grèce Lituanie Kazakhstan /

Moldavie Slovaquie Biélorussie Géorgie Chypre /

Estonie Bulgarie Luxembourg Azerbaïdjan Gibraltar Nord

Irlande Nord

Macédoine Kosovo Îles Féroé

Pots de tirage de la Ligue des Nations D

Remarque : les perdants des éliminatoires de relégation du Kazakhstan contre la Moldavie et de Chypre contre l’Estonie en mars 2022 seront inclus dans la Ligue D.

Pot 1 Pot 2 Kazakhstan /

Moldavie Lettonie Chypre /

Estonie Saint Marin Liechtenstein Andorre Malte

Quand se joue l’UEFA Nations League ?

La Ligue des Nations a été initialement construite pour remplacer les matches amicaux internationaux par une compétition significative, et en tant que telle, elle est disputée pendant les pauses internationales sur une période de deux années civiles et programmée autour d’autres tournois plus critiques comme l’Euro ou la qualification pour la Coupe du monde.

La première journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations 2022-23 aura lieu en juin 2022. La phase de groupes se terminera en septembre 2022, les demi-finales et la finale du tournoi se joueront en juin 2023, et les éliminatoires de relégation de la Ligue C se joueront en mars 2024.

Groupe Jours 1 & 2 : 2-8 juin 2022 (toutes ligues, AD)

2-8 juin 2022 (toutes ligues, AD) Groupes Journées 3 & 4 : 8-14 juin 2022 (toutes ligues, AD)

8-14 juin 2022 (toutes ligues, AD) Groupes Journées 5 & 6 : 22-27 septembre 2022 (toutes ligues, AD)

22-27 septembre 2022 (toutes ligues, AD) Demi-finales de la Ligue des Nations : 14-15 juin 2023 (vainqueurs des groupes de Ligue A uniquement)

14-15 juin 2023 (vainqueurs des groupes de Ligue A uniquement) Finale de la Ligue des Nations & 3ème place : 18 juin 2023 (vainqueurs des groupes de Ligue A uniquement)

18 juin 2023 (vainqueurs des groupes de Ligue A uniquement) Playoffs de relégation : 21-23 et 24-26 mars 2024 (équipes de dernière place de la Ligue C uniquement)

Une fois les groupes constitués, les équipes s’affrontent deux fois en groupe, une fois à domicile et une fois à l’extérieur.

Championnat de la Ligue des Nations : Celui-ci se décide entre les quatre vainqueurs de groupe de Ligue A via un KO qui couronnera le champion 2022-2023. Les quatre nations disputent une demi-finale à élimination directe en juin 2023 suivie d’une finale (pour les vainqueurs des demi-finales) ou d’un match pour la troisième place (pour les perdants des demi-finales) quelques jours plus tard.

Promotion et relégation : Les vainqueurs de groupe des ligues B, C et D sont automatiquement promus dans les ligues au-dessus d’eux. Ils remplacent les équipes reléguées à un niveau inférieur.

Les nations qui terminent en bas de leurs groupes dans les ligues A et B sont reléguées au niveau inférieur. Les quatre équipes de la dernière place de la Ligue C sont impliquées dans une éliminatoire de relégation qui n’envoie que deux des équipes à la Ligue D. Les dernières équipes de la Ligue D restent évidemment dans ce niveau pour l’édition suivante.

Tirage au sort des groupes de l’UEFA Nations League 2022-23

Les résultats du tirage au sort pour chaque groupe seront remplis dans les tableaux ci-dessous :

Tirage au sort de la Ligue des Nations A (Groupes 1-4)

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4

Tirage au sort de la Ligue des Nations B (Groupes 1-4)

Groupe B1 Groupe B2 Groupe B3 Groupe B4

Tirage au sort de la Ligue des Nations C (Groupes 1-4)

Groupe C1 Groupe C2 Groupe C3 Groupe C4

Tirage au sort de la Ligue des Nations D (Groupes 1-2)