Tirage au sort de l’UEFA Champions League : Kylian Mbappe peut-il sortir le PSG du Groupe de la Mort ?

La phase de groupes de l’UEFA Champions League 2023-24 est désormais fixée, la première série de matches devant débuter le 19 septembre.

Voici trois points à retenir après le tirage au sort de jeudi à Monaco :

PSG, AC Milan, Newcastle et Dortmund Constituer le Groupe de la Mort

Le Bayern Munich, Manchester United et le géant turc Galatasaray ont tous été intégrés dans le groupe A. Le groupe D comprend le finaliste de l’année dernière, l’Inter Milan, le quart de finaliste Benfica et le représentant de la Liga, la Real Sociedad. Mais le groupe F reste de loin le plus difficile des huit quatuors.

Le Paris Saint-Germain était finaliste de la Ligue des Champions il y a à peine trois ans, et même si les champions français ont perdu les attaquants superstars Lionel Messi et Neymar au cours de l’été (contre la MLS et l’Arabie Saoudite, respectivement), les Parisiens possèdent toujours l’un des effectifs les plus redoutables du monde. la compétition, toujours avec en tête d’affiche Kylian Mbappé, actuellement meilleur joueur de la planète.

L’AC Milan, septuple champion d’Europe, était demi-finaliste la saison dernière et, après avoir ajouté la star de l’équipe nationale masculine américaine Christian Pulisic et plusieurs autres nouvelles recrues, il espère aller au moins un pas plus loin ce printemps. Ils seront confrontés à une concurrence féroce de la part d’un autre ancien champion du Borussia Dortmund, une équipe qui emploie également un joueur vedette de l’USMNT à Gio Reyna et qui a presque survécu au Bayern pour remporter le titre de Bundesliga allemande en 2022-23.

Ensuite, il y a Newcastle United. Le pilier de la Premier League est soudainement devenu une puissance européenne émergente grâce aux poches sans fond de sa nouvelle propriété saoudienne. Alors que les Magpies sont de retour dans la plus haute compétition de clubs du monde pour la première fois depuis deux décennies, les ressources dont ils disposent garantissent qu’ils ne seront pas une situation facile pour leurs adversaires les plus décorés cet automne, surtout devant leur domicile bruyant. fans à St. James’ Park.

Un premier tour de gâteau pour les détenteurs Manchester City

S’il y a un Groupe de Vie cette saison, il inclut sans aucun doute l’équipe qui en a le moins besoin. Man City a remporté sa première couronne continentale tant convoitée au printemps dernier après avoir dominé un quatuor de phase de groupes qui comprenait à la fois Dortmund et l’équipe espagnole de Séville.

Le calendrier des Sky Blues est beaucoup plus facile cette fois-ci, avec des matchs à domicile contre le RB Leipzig d’Allemagne, l’Étoile rouge de Serbie de Belgrade et le club suisse au nom absurde des Young Boys – ce qui n’est guère une rangée d’ennemis meurtriers pour tout prétendant légitime au trophée.

On s’attendrait à ce que City avance quels que soient ses adversaires du premier tour, bien sûr ; La meilleure équipe du Prem a atteint la fin du tournoi lors de chacune des 10 dernières campagnes de Ligue des Champions.

Mais ce tirage au sort garantit pratiquement qu’ils se qualifieront facilement même s’ils souffrent d’une gueule de bois après le titre ou en raison des départs hors saison d’İlkay Gündoğan Riyad Mahrez – bien que le début parfait de 3-0 pour la nouvelle saison de Premier League pour Pep Les hommes de Guardiola suggèrent que ni l’un ni l’autre n’arrivera

Les Américains font face à un défi de taille dans les groupes B, C, E et H

Tandis que Pulisic, son Rossoneri Son coéquipier Yunus Musah et/ou Reyna sont employés par des équipes capables de réaliser une course en profondeur, les projections ne sont pas aussi roses pour les autres joueurs américains impliqués dans la Ligue des champions cette année.

Le trio du PSV Eindhoven, Sergiño Dest, Ricardo Pepi et Malik Tillman, tentera de terminer parmi les deux premiers du groupe B – ce qui n’est pas une tâche facile avec Arsenal et Séville également dans le mix, ainsi que les Français de Lens.

Les grands favoris pour survivre dans le Groupe E sont le Real Madrid, 14 fois vainqueur, et le champion en titre de Serie A, Naples. C’est une mauvaise nouvelle pour le duo de l’Union Berlin, Brenden Aaronson et Jordan Pefok. Le Celtic écossais est le choix des bookmakers pour terminer derrière l’Atletico Madrid, la Lazio italienne et le club néerlandais de Feyenoord dans le groupe E ; Cela aurait été le cas même si le défenseur central américain Cameron Carter-Vickers n’avait pas subi une blessure aux ischio-jambiers qui devrait l’écarter pendant la majeure partie de la phase de groupes.

Enfin, le Royal Antwerp de Sam Vines aura même du mal à concourir pour la deuxième place du groupe H. Barcelone y est le favori évident, avec l’ancien champion Porto et l’Ukrainien Shakhtar Donetsk faisant obstacle au club belge, qui participe au Ligue des Champions pour la première fois en 143 ans d’histoire.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

