Tirage au sort de l’UCL : Man Utd affronte le Bayern ; Le PSG rencontre Newcastle, l’AC Milan

Manchester United a affronté le Bayern Munich lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, tandis que le Paris Saint-Germain sera contraint de naviguer dans ce qui semble être le groupe le plus difficile de la compétition.

United revient en Ligue des champions après avoir raté la saison dernière et se retrouve dans le groupe A aux côtés du Bayern, du FC Copenhague et de Galatasaray.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Bayern et United sont des ennemis familiers en Ligue des champions, notamment lors de la finale de 1999, lorsque United de Sir Alex Ferguson a réalisé le triplé. Ce match marquera également le retour de Harry Kane en Angleterre après avoir quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern plus tôt ce mois-ci.

Ailleurs, le groupe F voit le PSG devoir vaincre le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle United alors qu’il continue de chercher son premier titre en Ligue des champions.

Le tenant du titre, Manchester City, sera largement favori pour atteindre les huitièmes de finale après avoir fait match nul contre le RB Leipzig, l’Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys dans le groupe G. City a éliminé Leipzig en huitièmes de finale la saison dernière et a recruté son défenseur vedette. Joško Gvardiol cet été.

Le Real Madrid vise à ajouter à son record de 14 titres de Coupe d’Europe mais doit d’abord se frayer un chemin dans le Groupe C contre Naples, Braga et l’Union Berlin.

Pendant ce temps, Barcelone n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale au cours des deux dernières saisons et espère pouvoir vaincre le FC Porto, le Shakhtar Donetsk et le Royal Antwerp dans le groupe H.

Arsenal fait également son retour en Ligue des champions pour la première fois depuis 2017 et a jusqu’à présent réussi à éviter les poids lourds du continent, étant attiré par Séville, le PSV Eindhoven et Lens dans le groupe B.

Le tirage au sort de jeudi, organisé à Monaco, est le dernier tirage au sort de la phase de groupes, l’UEFA élargissant la compétition la saison prochaine à un format de 36 équipes comprenant un classement.

La phase de groupes débutera les 19 et 20 septembre et se terminera les 12 et 13 décembre. Les phases éliminatoires débuteront en février.

La finale de cette saison aura lieu au stade de Wembley à Londres le 1er juin.

Tirage au sort complet de la phase de groupes de l’UCL :

GROUPE A: Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhague, Galatasaray

GROUPE B : Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

GROUPE C : Naples, Real Madrid, SC Braga, Union Berlin

GROUPE D : Benfica, Inter Milan, FC Salzbourg, Real Sociedad

GROUPE E : Feyenoord, Atlético Madrid, Latium, Celtic

GROUPE F : PSG, Borussia Dortmund, Milan AC, Newcastle United

GROUPE G : Manchester City, RB Leipzig, Étoile rouge de Belgrade, Young Boys

GROUPE H : Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Anvers