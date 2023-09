Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2023/24 : à qui les clubs de Premier League affronteront-ils ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2023/24 a été effectué à Monaco, les quatre participants de la Premier League apprenant qui ils affronteront au premier tour de la plus haute compétition de clubs d’Europe.

Manchester United, Arsenal, Newcastle et le champion d’Europe en titre Manchester City sont les représentants de l’élite anglaise cette saison – Liverpool, Chelsea et Tottenham étant tous absents.

Man United est de retour en Ligue des champions après une campagne à l’extérieur, tandis qu’Arsenal et Newcastle reviennent après des absences de six et 20 ans respectivement.

Tout commence le 19 septembre et la finale aura lieu à Wembley le 1er juin de l’année prochaine ; voici qui affrontera qui lors de la dernière phase de groupes de la Ligue des champions – avant que la compétition n’adopte le « modèle suisse » de 2024/25.

Qui Manchester United jouera-t-il lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24 ?

Manchester United ont été tirés au sort dans le groupe A aux côtés des champions allemands Bayern Munichchampion du Danemark Copenhague et champions turcs Galatasaray.

Qui Arsenal jouera-t-il en phase de groupes de la Ligue des Champions 2023/24 ?

Arsenal ont été tirés au sort dans le groupe C aux côtés des tenants de la Ligue Europa Séville, PSV et Lentille.

Comment fonctionne réellement le nouveau format de la Ligue des Champions

Qui Manchester City jouera-t-il lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24 ?

Manchester City ont été tirés au sort dans le groupe G aux côtés RB Leipzigchampions de Serbie Étoile rouge de Belgrade et champions suisses Jeunes garçons.

Qui Newcastle jouera-t-il en phase de groupes de la Ligue des Champions 2023/24 ?

Newcastle ont été tirés au sort dans le groupe F aux côtés des champions de France PSG, Borussia Dortmund et AC Milan.

Tirage au sort complet de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023/24

groupe A

Bayern Munich

Manchester United

Copenhague

Galatasaray

Groupe B

Séville

Arsenal

PSV

Lentille

Groupe C

Naples

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groupe D

Benfica

Inter Milan

Red Bull Salzbourg

Real Sociedad

Groupe E

Feyenoord

Atletico Madrid

Latium

celtique

Groupe F

PSG

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle

Groupe G

Manchester City

RB Leipzig

Étoile rouge de Belgrade

Jeunes garçons

Groupe H

Barcelone

Porto

Chakhtar Donetsk

Royal Anvers

