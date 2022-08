Tirage au sort de la Ligue des champions pour la phase de groupes

Les pots pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 ont été confirmés après que le Dinamo Zagreb, le FC Copenhague et les Rangers ont obtenu les trois dernières places mercredi soir.

Le tirage au sort aura lieu à Istanbul, en Turquie, jeudi à 16h00 GMT, midi HE lorsque les 32 équipes seront réparties en huit groupes de quatre.

Le pot 1 contient les tenants du titre de la Ligue des champions et de la Ligue Europa (Eintracht Francfort), ainsi que les champions des six meilleures ligues européennes – la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Primeira Liga. Alors que le Real Madrid a obtenu la ligue et l’UCL Double, il y a une place vacante parmi les meilleures têtes de série et cela va aux champions de l’Eredivisie – Ajax.

Les pots 2 à 4 sont classés selon le coefficient de l’UEFA, qui mesure les résultats et les performances en Europe sur une période de cinq ans.

Le pot 2 comprendra Liverpool et les autres équipes anglaises, Chelsea et Tottenham, ainsi que Barcelone et la Juventus.

Le Borussia Dortmund pourrait affronter un groupe difficile puisqu’il sera dans le Pot 3.

Une équipe de chaque pot est tirée au sort dans un groupe, qui ne peut pas contenir plus d’un club d’une même ligue.

POT 1

Real Madrid

Eintracht Francfort

Manchester City

AC Milan

Bayern Munich

Paris Saint Germain

FCPorto

Ajax

POT 2

Liverpool

Chelsea

Barcelone

Juventus

Atletico Madrid

Séville

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

POT 3

Borussia Dortmund

FC Salzbourg

Shakhtar Donetsk

InterMilan

Naples

Benfica

CP sportif

Bayer Leverkusen

POT 4

Rangers

Dinamo Zagreb

Marseille

FC Copenhague

Club Bruges

celtique

Viktoria Plzeň

Maccabi Haïfa

Dates des matchs :

Journée 1 : 6-7 septembre

Journée 2 : 13-14 septembre

3e journée : 4-5 octobre

4e journée : 11-12 octobre

5e journée : 25-26 octobre

6e journée : 1er et 2 novembre