Tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2023: l’Angleterre affrontera le Danemark et la Chine tandis que la République d’Irlande dans le groupe avec l’Australie | Nouvelles du football

L’Angleterre a été tirée au sort dans le groupe D avec le Danemark et la Chine pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le vainqueur du barrage du groupe B – Sénégal, Haïti ou Chili – complètera le groupe anglais.

Les débutants en Coupe du monde, la République d’Irlande, affronteront l’Australie, le Nigeria et les champions olympiques du Canada dans le groupe B.

Les champions d’Europe de Sarina Wiegman sont confrontés à un calendrier de voyage ardu lors du tournoi de l’été prochain après avoir été sélectionnés dans le groupe D lors de la cérémonie de samedi à Auckland.

Les Lionnes lancent leur campagne à Brisbane avant de faire un voyage de plus de 500 milles à Sydney suivi d’un voyage de plus de 900 milles à Adélaïde.

Il y aura une répétition de la finale de la Coupe du monde 2019 après le tirage au sort des champions en titre des États-Unis dans le groupe E avec les Pays-Bas. Ils seront rejoints par les débutants vietnamiens et le vainqueur du barrage du groupe C.

Les États-Unis, qui étaient battu 2-1 par les Lionnes plus tôt en octobre lors d’un match amical à Wembleyvisent une troisième victoire consécutive en Coupe du monde sans précédent.

La Coupe du monde 2023 est la première à inclure 32 équipes, passant de 24 lors du dernier tournoi en France en 2019, avec un tournoi de barrages intercontinentaux en février pour décider des trois participants restants.

Les 32 nations ont été réparties en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux huitièmes de finale.

Tirage au sort complet de la Coupe du monde 2023 :

Groupe A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse.

Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse. Groupe B : Australie, République d’Irlande, Nigeria, Canada.

Australie, République d’Irlande, Nigeria, Canada. Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon.

Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon. Groupe D : Angleterre, vainqueur des barrages du Groupe B, Danemark, Chine.

Angleterre, vainqueur des barrages du Groupe B, Danemark, Chine. Groupe E : USA, Vietnam, Pays-Bas, vainqueur des barrages du Groupe A.

USA, Vietnam, Pays-Bas, vainqueur des barrages du Groupe A. Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, vainqueur des barrages du Groupe C.

France, Jamaïque, Brésil, vainqueur des barrages du Groupe C. Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine.

Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine. Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud.

Angleterre et le République d’Irlande sont deux des 29 équipes qui se sont qualifiées pour le tournoi jusqu’à présent :

Australie (co-hôte)

Nouvelle-Zélande (co-hôte)

Chine (AFC)

Japon (AFC)

Philippines (AFC)

Corée du Sud (AFC)

Vietnam (AFC)

Maroc (CAF)

Nigéria (CAF)

Afrique du Sud (CAF)

Zambie (CAF)

Canada (CONCACAF)

Costa Rica (CONCACAF)

Jamaïque (CONCACAF)

États-Unis (CONCACAF)

Argentine (CONMEBOL)

Brésil (CONMEBOL)

Colombie (CONMEBOL)

Danemark (UEFA)

Angleterre (UEFA)

France (UEFA)

Allemagne (UEFA)

Italie (UEFA)

Pays-Bas (UEFA)

Norvège (UEFA)

République d’Irlande (UEFA)

Espagne (UEFA)

Suède (UEFA)

Suisse (UEFA)

Dix équipes s’affronteront pour les trois dernières places lors du tournoi de barrage inter-confédération en février, qui se tiendra en Nouvelle-Zélande :

Taipei chinois (AFC)

Thaïlande (AFC)

Cameroun (CAF)

Sénégal (CAF)

Haïti (CONCACAF)

Panama (CONCACAF)

Paraguay (CONMEBOL)

Chili (CONMEBOL)

Papouasie-Nouvelle-Guinée (OFC)

Portugal (UEFA)

Quel est le programme de la Coupe du monde ?

Image:

Jill Ellis a entraîné les États-Unis à la victoire lors de la Coupe du monde féminine 2019





La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août à 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.

Quels sont les lieux ?

Image:

Le stade Accor de Sydney accueillera la finale de la Coupe du monde féminine 2023





Il y a neuf villes hôtes, cinq en Australie et quatre en Nouvelle-Zélande :

Australie

Sydney – Stade Accor et Stade Allianz

Brisbane – Stade Suncorp

Melbourne – Parc AAMI

Perth – Parc HBF

Adélaïde – Stade Hindmarsh

Nouvelle-Zélande