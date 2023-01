Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ; Seattle pourrait affronter le Real Madrid

Les affrontements pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sont maintenant officiellement fixés après qu’un tirage au sort de la compétition a été effectué tôt vendredi au Maroc. Sept équipes au total entreront dans le tournoi qui se jouera du 1er au 11 février.

Wydad (CAF), Auckland City (OFC), Seattle Sounders (CONCACAF), Flamengo (CONMEBOL) et Real Madrid (UEFA) se sont tous qualifiés pour la Coupe du monde des clubs pour avoir remporté leurs confédérations respectives. Al Ahly a obtenu l’accès à la compétition au tournoi en tant qu’hôte (bien qu’il s’agisse d’une équipe égyptienne). Ils étaient auparavant finalistes de la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2022.

Al Hilal participe également à la Coupe du monde des clubs de cette année car ils ont remporté le tournoi de la Ligue des champions de l’AFC en 2021. La compétition 2022 est toujours en phase à élimination directe. Il ne se terminera que plus tard dans l’année.

Les fans américains remarqueront que Seattle Sounders apparaît dans la compétition. C’est la première fois qu’une équipe MLS participe à la Coupe du monde des clubs.

Résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

DESSINER

Premier tour

Al Ahly SC contre Auckland, 1er février

Deuxième tour

Seattle Sounders contre Al Ahly SC ou Auckland, le 4 février

Wydad AC contre Al Hilal SFC, 4 février

Demi-finale

Flamengo contre Wydad AC ou Al Hilal SFC, 7 février

Seattle Sounders ou Al Ahly ou Auckland vs Real Madrid, le 8 février

Finale pour la troisième place

Perdants de la demi-finale 1 contre la demi-finale 2, 11 février

Final

Vainqueurs de la demi-finale 1 contre la demi-finale 2, 11 février

Les retransmissions télévisées des jeux seront diffusées sur FOX Sports et Telemundo Deportes aux États-Unis. Dès que nous aurons plus de détails, consultez le programme télévisé de la Coupe du monde des clubs.

Le format du tournoi est un peu inhabituel

Avec un nombre impair d’équipes, le format de la compétition est un peu inhabituel. Al Ahly affrontera Auckland City le 1er février au premier tour de la compétition. Ce sera le seul match du tour d’ouverture du tournoi. Trois clubs restants commenceront à jouer au deuxième tour de la compétition. Ceci est un peu similaire au support March Madness du basket-ball universitaire ici aux États-Unis.

En tant que vainqueurs des deux confédérations les plus difficiles, Flamengo et le Real Madrid entreront dans le tournoi en demi-finale. Bien que Flamengo n’ait jamais remporté la Coupe du monde des clubs, les équipes brésiliennes ont remporté le trophée quatre fois depuis le début de la compétition en 2000. Le Real Madrid a remporté ce tournoi quatre fois au cours d’une période de cinq ans entre 2014 et 2018. Les équipes de l’UEFA ont triomphé dans chaque des neuf dernières Coupes du monde des clubs.

La FIFA a déjà annoncé son intention d’étendre la compétition à 32 équipes en 2025.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon