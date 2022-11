Tirage au sort de la Coupe du monde de netball 2023 : l’Angleterre affrontera l’Écosse, le Malawi et la Barbade en phase de groupes | Nouvelles du netball

L’Angleterre est rejointe dans le groupe B par le Malawi, l’Ecosse et la Barbade

L’Angleterre affrontera l’Écosse, le Malawi et la Barbade lors des phases de groupes de la Coupe du monde de netball 2023, qui seront toutes diffusées en direct sur Sky Sports du 28 juillet au 6 août.

Avant le tirage au sort, les huit meilleures équipes – selon leur classement mondial – avaient déjà été classées dans leurs groupes, avec l’Australie et les Tonga dans le groupe A, l’Angleterre et le Malawi dans le groupe B, l’Afrique du Sud et la Jamaïque dans le groupe C et la Nouvelle-Zélande. et l’Ouganda dans le groupe D.

L'Angleterre Vitality Roses a subi une défaite 56-48 face aux Australian Diamonds lors du deuxième test alors que les hôtes ont remporté la victoire dans la série

L’Écosse était la troisième équipe à rejoindre le groupe B aux côtés de l’Angleterre, numéro 3 mondial, alors que les équipes classées 9e à 12e étaient tirées au sort, la Barbade étant la dernière équipe ajoutée.

L’Afrique du Sud, pays hôte, affrontera la Jamaïque, le Pays de Galles et le Sri Lanka dans le groupe C, tandis que le Zimbabwe et les Fidji rejoindront l’Australie et les Tonga dans le groupe A.

Dans le quatrième et dernier groupe D, la Nouvelle-Zélande, tenante de la Coupe du monde, affrontera l’Ouganda, Trinité-et-Tobago et Singapour pour conserver sa couronne.

Groupe A : Australie, Tonga, Zimbabwe, Fidji Groupe B : Angleterre, Malawi, Ecosse, Barbade Groupe C : Afrique du Sud, Jamaïque, Pays de Galles, Sri Lanka Groupe D : Nouvelle-Zélande, Ouganda, Trinité-et-Tobago, Singapour

“C’est très excitant d’être à ce stade de la compétition, avec les 16 équipes confirmées”, a déclaré Liz Nicholl CBE, présidente de World Netball.

“Mes félicitations à toutes les équipes qui se sont affrontées pour le succès dans les tournois de qualification.

“C’était une joie de voir les matchs largement diffusés dans le monde entier, toucher de nouveaux publics et donner à notre sport la visibilité qu’il mérite.

“Il est temps pour l’Afrique de briller.”

L’Angleterre confirme la série jamaïcaine dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde

Les Vitality Roses accueilleront les Sunshine Girls jamaïcaines en Angleterre au cours de la nouvelle année pour une série de tests de trois matchs alors qu’elles poursuivent leurs préparatifs pour la Coupe du monde de netball en Afrique du Sud l’été prochain.

Faits saillants du troisième test entre l'Angleterre Vitality Roses et l'Ouganda

La série débutera à Manchester à l’AO Arena le mercredi 11 janvier avant que les équipes ne se rendent à la Copper Box Arena de Londres pour des matchs consécutifs les samedi 14 et dimanche 15 janvier.

La Jamaïque est actuellement classée troisième au monde, une place devant l’Angleterre, après avoir remporté une médaille d’argent historique aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

Ce sera la première fois que les Vitality Roses joueront dans le nord-ouest de l’Angleterre depuis la Coupe du monde de netball Vitality 2019 à Liverpool. Ce sera également le premier match international de l’équipe à Manchester depuis novembre 2016, lorsqu’elle a également affronté la Jamaïque.

Le tournoi de l’été prochain se tiendra en Afrique du Sud et sera entièrement diffusé en direct sur Sky Sports du 28 juillet au 6 août.