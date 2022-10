Tirage au sort complet de la Coupe du monde féminine 2023

Les États-Unis et l’Angleterre pourraient se rencontrer en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 après avoir été placées dans des équipes opposées lors du tirage au sort de samedi.

Les détenteurs de l’USWNT ont été tirés au sort contre le Vietnam et les Pays-Bas, le groupe étant complété par l’un des vainqueurs des éliminatoires, tandis que les champions d’Europe, l’Angleterre, affronteront le Danemark, la Chine et un autre des vainqueurs des éliminatoires.

La Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège lors du match d’ouverture du tournoi le 20 juillet, les coorganisateurs australiens jouant leur premier match contre la République d’Irlande plus tard dans la journée.

L’USWNT est dans le groupe C et disputera son premier match contre le Vietnam à Eden Park, Auckland, le samedi 22 juillet. L’Angleterre doit attendre pour savoir contre qui elle s’ouvrira le même jour, affrontant les vainqueurs des séries éliminatoires du groupe C à Lang Park. , Brisbane.

L’Angleterre a battu les États-Unis 2-1 lorsque les deux équipes se sont rencontrées au stade de Wembley au début du mois.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se déroule dans neuf villes d’Australie et de Nouvelle-Zélande entre le 20 juillet et le 20 août, la finale se déroulant dans le Stadium Australia d’une capacité de 83 500 places à Sydney.

GROUPE A

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Suisse

GROUPE B

Australie

République d’Irlande

Nigeria

Canada

GROUPE C

Espagne

Costa Rica

Zambie

Japon

GROUPE D

Angleterre

Vainqueurs des éliminatoires du groupe B

Danemark

Chine

GROUPE E

États-Unis

Viêt Nam

Pays-Bas

Vainqueur des éliminatoires du groupe A

GROUPE F

France

Jamaïque

Brésil

Vainqueur des éliminatoires du groupe C

GROUPE G

Suède

Afrique du Sud

Italie

Argentine

GROUPE H

Allemagne

Maroc

Colombie

Corée du Sud