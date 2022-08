Tir, tir à l’arc, lutte, judo Demande d’inclusion aux Jeux du Commonwealth de Victoria 2026

Des candidatures ont été reçues pour le tir, la lutte, le tir à l’arc et le basket-ball 3 × 3, entre autres, pour être inclus dans le programme des Jeux du Commonwealth de 2026 dans l’État de Victoria en Australie.

Parmi les autres sports qui ont demandé à être inclus dans les “trois ou quatre” sports susceptibles d’être ajoutés aux 16 déjà présélectionnés figurent le judo, l’aviron côtier, l’aviron de plage et le taekwondo. Samedi était le dernier jour pour postuler pour être inclus dans les Jeux du Commonwealth de Victoria 2026.

Le comité organisateur avait initialement proposé 16 sports réguliers et six parasports pour faire partie des Jeux.

Sports aquatiques, athlétisme, badminton, boxe, beach-volley, cricket T20, cyclisme, gymnastique, hockey, boulingrin, netball, rugby à sept, squash, tennis de table, triathlon et haltérophilie sont les 16 sports déjà au programme.

Six parasports – athlétisme, natation, boulingrin, triathlon, tennis de table et dynamophilie – doivent également être disputés.

Les compétitions auront lieu dans quatre centres régionaux Geelong, Bendigo, Ballarat et Gippsland en plus de Melbourne Cricket Ground, qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Alors que le tir et le tir à l’arc ont été laissés de côté pour les Jeux du Commonwealth qui viennent de se terminer à Birmingham. Le judo, le basket-ball 3 × 3 et la lutte sont tous apparus à Birmingham 2022 mais n’ont pas encore été confirmés pour Victoria.

Suite à une énorme fureur sur l’exclusion du tir, à la fois en Australie et dans des pays comme l’Inde, le directeur général de Victoria 2026, Jeroen Weimar, a informé il y a quelques semaines que “trois ou quatre” sports supplémentaires seraient susceptibles d’être ajoutés.

Pendant ce temps, les fusillades ont été stimulées pour leur inclusion après que Shooting Australia a proposé le Wellsford Rifle Range près de Melbourne, qui a accueilli les épreuves de carabine à gros calibre des Jeux du Commonwealth de Melbourne 2006, et le Victorian State Range à Echucha, à 81 kilomètres de Bendigo comme lieux possibles qui pourraient être remis à neuf pour le CWG.

