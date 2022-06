Tir sur la banque de Saanich : Otage décrit les hommes armés comme calmes et silencieux

Une femme qui a été piégée à l’intérieur d’une banque lors d’un vol et d’une fusillade mortelle avec la police près de Victoria mardi dit qu’une question la tourmente encore un jour plus tard : pourquoi les hommes armés ne sont-ils pas simplement partis avec l’argent ?

Les deux suspects ont été tués par balle et six policiers ont été blessés dans l’échange de coups de feu qui a suivi mardi matin.

Shelli Fryer, une retraitée de 59 ans de Langford, en Colombie-Britannique, a rencontré le directeur de la banque au sujet d’un prêt à 11 h mardi.

Elle a garé son Ford Bronco à côté de la Banque de Montréal sur la rue Shelbourne à Saanich, en Colombie-Britannique, et est entrée dans le bureau vitré du directeur.

“Nous avions parlé pendant probablement deux minutes et tout d’un coup, il y a eu un gros boum, comme l’explosion la plus bruyante”, s’est-elle souvenue mercredi.

“Et puis c’est le silence de mort”, a-t-elle dit. “Et le directeur a dit:” On nous vole. Il a tout de suite su et est allé prendre la clé.”

Shelli Fryer se trouvait à l’intérieur de la Banque de Montréal à Saanich, en Colombie-Britannique, lorsque des hommes armés ont fait irruption et qu’une fusillade mortelle avec la police s’est ensuivie le 28 juin 2022. (CTV News)

“L’ÉNERGIE D’EUX ÉTAIT COMPLÈTEMENT CALME”

Environ 22 personnes se trouvaient à l’intérieur de la banque, toutes sauf une poignée d’employés, a déclaré Fryer, qui avait appelé la station de radio de Victoria CFAX 1070 mercredi matin pour exprimer sa gratitude pour la réponse de la police.

“Je regarde autour de moi et je vois que tout le monde s’est mis à terre”, se souvient-elle. “Et je lève les yeux dans l’embrasure de la porte et à moins de deux pieds de moi se trouve un homme en tenue d’assaut complète, tenant un fusil d’assaut.”

Le tireur portait des vêtements noirs de la tête aux pieds, avec un gilet blindé par-dessus sa veste et tenait un fusil noir “plus court et plus trapu” que ce que Fryer a l’habitude de voir dans les médias populaires, a-t-elle déclaré.

La police de Saanich, rejointe par la police de Victoria et la GRC, répond à des coups de feu impliquant plusieurs personnes et à des blessures dans une banque de Saanich, en Colombie-Britannique, le mardi 28 juin 2022. Le chef de la police de Saanich dit qu’il est étonnant qu’aucun membre du public n’ait été blessé pendant une fusillade à la banque au cours de laquelle deux suspects de vol sont morts. LA PRESSE CANADIENNE/Chad Hipolito

Le visage du suspect était complètement couvert, y compris ses yeux et sa bouche. “Il tient un fusil d’assaut pointé vers le plafond et ne dit pas un mot”, a déclaré Fryer.

“L’énergie d’eux était complètement calme”, ​​a-t-elle ajouté. “Quand ils ont parlé, c’était avec des voix calmes.”

Elle a entendu le tireur le plus proche dire tranquillement un mot au directeur – « chambre forte » – et le directeur lui a remis les clés, a-t-elle dit.

“Il a pointé du doigt et le directeur est juste venu avec lui, est sorti et m’a laissé là dans son bureau.”

“J’AI PRIS LE TÉLÉPHONE ET APPELÉ LE 911”

L’autre agresseur arpentait le sol, parlant par intermittence “d’une voix très douce, presque en chuchotant”, a-t-elle déclaré. “Je marchais juste devant le bureau où j’étais comme s’il allait se promener dans le parc, faisant les cent pas comme s’il attendait quelque chose.”

Fryer a attendu que le tireur passe devant la porte du bureau, puis elle a pris son téléphone portable.

“J’ai pris le téléphone et j’ai appelé le 911”, a-t-elle déclaré.

La femme paniquée a chuchoté dans le téléphone que des voleurs armés se trouvaient à l’intérieur de la banque “et puis je l’ai laissée avec une ligne ouverte”.

La police de Saanich devant la Banque de Montréal sur la rue Shelbourne le 28 juin 2022. (Joan B. Flood/Twitter)

L’un des assaillants a alors ordonné à tout le monde dans la banque de se diriger vers un couloir arrière, a-t-elle déclaré.

“J’essayais de me cacher”, a déclaré Fryer. “Je suppose qu’il m’a vu parce qu’il s’est tenu là et a fait un geste de la main et je me suis levé.”

Elle glissa son téléphone et le suivit dans le couloir du fond. “Tout le monde se tenait là, aligné contre le mur, où vous ne pouviez plus rien voir de ce qui se passait.”

Là, elle a attendu avec les autres pendant ce qui lui a semblé une éternité, a-t-elle dit.

“C’était juste un silence de mort tout le temps”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons rien entendu du tout. Pas de sirènes. Nous ne savions pas ce qui se passait et puis ça a été annoncé à haute voix : ‘Police !'”

Fryer a déclaré que l’air s’était soudainement craqué avec une “grêle de coups de feu” et qu’elle avait couru dans une pièce adjacente qui abrite des coffres-forts et s’était cachée sous une étagère.

‘QU’ATTENDAIENT-ILS?’

La plupart des autres captifs se sont précipités dans une salle d’archivage à proximité, a-t-elle déclaré.

Ils ont attendu environ une heure, pense-t-elle, jusqu’à ce que des policiers lourdement armés entrent et ordonnent à tout le monde de rester sur place jusqu’à ce que la banque soit nettoyée.

Deux des six officiers qui ont été blessés par balle lors du vol ont été opérés mardi soir tandis qu’un troisième est également resté à l’hôpital mercredi matin. Les trois autres membres de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria ont été libérés après avoir été soignés pour des blessures par balle, selon la police de Saanich.

La police de Saanich répond à l’incident à la Banque de Montréal le 28 juin 2022. (CTV News)

Fryer a déclaré qu’elle était toujours hantée par “l’énergie étrange” des suspects armés, qui, selon elle, avaient réussi à cambrioler la banque mais ne semblaient pas pressés de partir.

“Je ne sais tout simplement pas ce qu’ils voulaient. Qu’est-ce qu’ils attendaient ?” réfléchit-elle. “Ils avaient tout l’argent. Ils auraient pu simplement prendre l’argent et partir tout de suite. Ils seraient entrés et sortis avant que la police n’arrive.”

Chef de la police de Saanich Const. Dean Duthie a déclaré que l’équipe d’intervention d’urgence se trouvait près de la banque lorsque le rapport du vol à main armée est arrivé, accélérant leur arrivée sur les lieux pour affronter les suspects.