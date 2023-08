Tir lors d’un match des White Sox : l’équipe n’était pas au courant

CHICAGO-

Les White Sox de Chicago affirment qu’ils ne savaient pas au début qu’une femme blessée lors du match de vendredi au Garanti Rate Field avait été abattue et que la police de Chicago aurait arrêté le jeu si les policiers pensaient qu’il n’était pas sécuritaire de continuer.

Le porte-parole de l’équipe, Scott Reifert, a déclaré que la police avait déterminé qu’il n’y avait « aucune menace active et que le match pouvait continuer ». L’équipe était également en contact avec la Major League Baseball.

« Si la police veut arrêter le match, elle l’arrêtera », a déclaré Reifert samedi.

Les White Sox ne savaient toujours pas si une arme à feu avait été tirée depuis l’intérieur ou l’extérieur du stade. L’équipe a également défendu les procédures de sécurité en place et n’a pas voulu dire si des mesures supplémentaires étaient mises en œuvre un jour après un incident qui soulevait des questions sur la sécurité en général.

« Nous voulons que nos fans puissent assister au match, se sentir en sécurité et passer un bon moment, et des millions de personnes viennent dans ce stade chaque année », a déclaré Reifert samedi. « Nous essayons de faire en sorte qu’ils passent une soirée aussi agréable que possible. »

La police de Chicago a déclaré qu’une femme de 42 ans avait été blessée par balle à la jambe lors du match contre les Oakland Athletics, et qu’une femme de 26 ans avait eu une écorchure à l’abdomen. La femme de 42 ans était dans un état passable au centre médical de l’Université de Chicago. La femme de 26 ans a refusé de recevoir des soins médicaux, selon le communiqué de la police.

La police de Chicago n’avait aucune mise à jour samedi.

Les blessures ont été subies au milieu de la section 161 dans le champ du centre gauche vers la quatrième manche, selon Reifert. Il a déclaré que personne n’avait signalé avoir entendu un coup de feu et qu’il avait fallu un certain temps avant que le personnel médical et les enquêteurs se rendent compte qu’il y avait eu une fusillade.

« La femme arrive aux premiers secours avec une blessure », a déclaré Reifert. « Il y a un certain temps avant qu’on puisse déterminer ce qui s’est passé, n’est-ce pas ? Et puis il y a une enquête dans l’espace qui se déroule en même temps. Fondamentalement, toutes ces choses se réunissent pour dire « Wow, nous avons quelqu’un qui, d’une manière ou d’une autre, était » tir.’ Mais il n’y a pas de rapport d’arme à feu, il n’y a pas de coup de feu. »

La foule annoncée était de 21 906 personnes pour le match, une défaite de 12-4 pour Chicago. Un concert d’après-match mettant en vedette Vanilla Ice, Rob Base et Tone Loc a été annulé en raison de « problèmes techniques », avait annoncé l’équipe à l’époque. Les White Sox ont déclaré samedi que le concert avait été annulé « pour permettre au CPD de dégager les zones des spectateurs et d’inspecter les gradins avec les lumières du stade allumées » et non pour des raisons de sécurité.

Les joueurs et les managers des deux équipes ont déclaré qu’ils n’avaient eu connaissance de la fusillade qu’après le match.