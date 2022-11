Tir de Virginia Walmart : 6 personnes, un tireur mort

CHESAPEAKE, Virginie –

Un responsable de Walmart a sorti une arme de poing avant une réunion d’employés de routine et a commencé à tirer sauvagement autour de la salle de pause d’un magasin de Virginie, tuant six personnes lors de la deuxième fusillade de masse très médiatisée du pays en quatre jours, ont déclaré mercredi la police et des témoins.

Le tireur était mort lorsque les agents sont arrivés mardi soir au magasin de Chesapeake, la deuxième plus grande ville de Virginie. Les autorités ont déclaré qu’il s’était apparemment suicidé. La police tentait de déterminer un mobile. Un employé a décrit avoir vu “des corps tomber” alors que l’agresseur tirait au hasard, sans dire un mot.

“Il tirait juste dans toute la pièce. Peu importait qui il frappait. Il n’a rien dit. Il n’a regardé personne d’une manière spécifique”, a déclaré Briana Tyler, une employée de Walmart.

Six personnes ont été blessées lors de la fusillade, qui s’est produite juste après 22 heures, alors que les acheteurs s’approvisionnaient avant les vacances de Thanksgiving. La police a déclaré qu’elle croyait qu’environ 50 personnes se trouvaient dans le magasin à ce moment-là.

Le tireur a été identifié comme étant Andre Bing, 31 ans, un chef d’équipe de nuit qui était un employé de Walmart depuis 2010. La police a déclaré qu’il avait une arme de poing et plusieurs chargeurs de munitions.

Tyler a déclaré que l’équipe de stockage de nuit de 15 à 20 personnes venait de se réunir dans la salle de repos pour passer en revue le plan du matin. Elle a dit que la réunion était sur le point de commencer, et un chef d’équipe a dit : “Très bien les gars, nous avons une nuit légère devant nous.” Puis Bing s’est retourné et a ouvert le feu sur le personnel.

Au début, Tyler doutait que le tir soit réel, pensant qu’il s’agissait d’un exercice de tir actif.

“Tout s’est passé si vite”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “C’est par la grâce de Dieu qu’une balle m’a manqué. J’ai vu la fumée sortir du pistolet et j’ai littéralement vu des corps tomber. C’était fou.”

La police a déclaré que trois des morts, dont Bing, avaient été retrouvés dans la salle de repos. L’une des victimes a été retrouvée près de la devanture du magasin. Trois autres ont été transportés dans des hôpitaux où ils sont décédés.

Tyler, qui a commencé à travailler chez Walmart il y a deux mois et avait travaillé avec Bing juste une nuit plus tôt, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de rencontre négative avec lui, mais d’autres lui ont dit qu’il était “le manager à surveiller”. Elle a dit que Bing avait l’habitude d’écrire sur les gens sans raison.

“Il aimait juste choisir, honnêtement. Je pense qu’il cherchait juste de petites choses … parce qu’il avait l’autorité. C’est juste le genre de personne qu’il était. C’est ce que beaucoup de gens disaient de lui”, a-t-elle déclaré.

L’employée Jessie Wilczewski a déclaré à la chaîne de télévision de Norfolk WAVY qu’elle s’était cachée sous une table, et Bing l’a regardée et a pointé son arme sur elle. Il lui a dit de rentrer chez elle et elle est partie.

La police a déclaré que parmi les morts figurait un garçon de 16 ans dont le nom n’a pas été divulgué en raison de son âge. Les autres victimes ont été identifiées comme étant Brian Pendleton, 38 ans ; Kellie Pyle, 52 ans; Lorenzo Gamble, 43 ans; et Randy Blevins, 70 ans, tous originaires de Chesapeake ; et Tyneka Johnson, 22 ans, de Portsmouth à proximité.

Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait de travailleurs ou d’acheteurs.

Pyle était une “personne adorable, généreuse et gentille”, a déclaré Gwendolyn Bowe Baker Spencer, qui a déclaré que son fils et Pyle avaient l’intention de se marier l’année prochaine. Pyle a eu des enfants adultes dans le Kentucky qui se rendront en Virginie, a déclaré Spencer.

“Nous l’aimons”, a déclaré Spencer, ajoutant: “C’était une personne géniale et gentille.”

L’attaque était la deuxième fois en un peu plus d’une semaine que Virginia subissait une fusillade majeure. Trois joueurs de football de l’Université de Virginie ont été tués par balle dans un bus nolisé alors qu’ils rentraient sur le campus après une sortie sur le terrain le 13 novembre. Deux autres étudiants ont été blessés.

L’agression au Walmart est survenue quelques jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay à Colorado Springs, tuant cinq personnes et en blessant 17. Au printemps dernier, le pays a été secoué par la mort de 21 personnes lorsqu’un homme armé a pris d’assaut une école primaire à Uvalde, Texas .

La fusillade de mardi soir a également rappelé les souvenirs d’une autre attaque dans un Walmart en 2019, lorsqu’un homme armé qui visait des Mexicains a ouvert le feu sur un magasin à El Paso, au Texas, et a tué 23 personnes.

Une base de données gérée par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University qui suit tous les meurtres de masse en Amérique depuis 2006 montre que les États-Unis ont maintenant eu 40 meurtres de masse jusqu’à présent en 2022. Cela se compare à 45 pour l’ensemble de 2019, le plus élevé. année dans la base de données, qui définit un massacre comme au moins quatre personnes tuées, sans compter le tueur.

Selon la base de données, plus d’un quart des massacres ont eu lieu depuis le 21 octobre, couvrant huit États et faisant 51 morts. Neuf de ces 11 incidents étaient des fusillades.



Le président américain Joe Biden a tweeté que lui et la première dame étaient en deuil, ajoutant: “Nous pleurons ceux qui auront des sièges vides à leur table de Thanksgiving à cause de ces événements tragiques.”

Kimberly Shupe, mère de Jalon Jones, employé de Walmart, a déclaré aux journalistes que son fils de 24 ans avait reçu une balle dans le dos. Elle a dit qu’il était en bon état et qu’il parlait mercredi, après avoir été initialement placé sous ventilateur.

Shupe a déclaré qu’elle avait appris la fusillade par un ami, qui s’était rendu dans un centre de regroupement familial pour savoir où se trouvait Jones.

“S’il ne répond pas à son téléphone, il ne répond pas aux SMS et qu’il y a une fusillade à son travail, vous mettez simplement deux et deux ensemble”, a déclaré Shupe. “C’était un choc au début, mais finalement, je n’arrêtais pas de penser, ‘il va aller bien.”‘

Walmart a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec les forces de l’ordre et “se concentrait sur tout ce que nous pouvions pour soutenir nos associés et leurs familles”.

Au lendemain de la fusillade d’El Paso, la société a pris la décision en septembre 2019 d’arrêter la vente de certains types de munitions et a demandé aux clients de ne plus porter ouvertement d’armes à feu dans les magasins.

Il a cessé de vendre des munitions pour armes de poing ainsi que des munitions pour fusils à canon court, telles que les calibres .223 et 5.56 utilisés dans les armes de style militaire.

La société a cessé de vendre des armes de poing au milieu des années 1990 dans tous les États sauf l’Alaska, où les ventes se sont poursuivies jusqu’en 2019. Les changements ont marqué une sortie complète de cette activité et ont permis à Walmart de se concentrer uniquement sur les fusils de chasse et les munitions connexes.

Beaucoup de ses magasins se trouvent dans des zones rurales où les chasseurs dépendent de Walmart pour obtenir leur équipement.

Le grand-père de Tyler, Richard Tate, a déclaré qu’il avait déposé sa petite-fille pour son quart de travail de 22 heures, puis avait garé la voiture et était allé acheter du savon à vaisselle.

Lorsqu’il a entendu les coups de feu pour la première fois, il a pensé qu’il pouvait s’agir de ballons qui éclataient. Mais il a vite vu d’autres clients et employés s’enfuir, et il s’est enfui aussi.

Tate a atteint sa voiture et a appelé sa petite-fille.

“Je pouvais dire qu’elle était bouleversée”, a-t-il déclaré. “Mais je pouvais aussi dire qu’elle était vivante.”

Les rédacteurs d’Associated Press Denise Lavoie à Chesapeake ont contribué à ce rapport; Michael Kunzelman et Sarah Brumfield à Silver Spring, Md .; Matthew Barakat à Falls Church, Virginie ; Hannah Schoenbaum à Raleigh, Caroline du Nord ; Anne D’Innocenzio et Alexandra Olson à New York ; la chercheuse en nouvelles Rhonda Shafner à New York; et le journaliste vidéo Nathan Ellgren à Chesapeake.