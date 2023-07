Tir de Redruth: un homme a reçu une balle dans le dos et un autre coup de hache a déclenché une réaction policière majeure alors que des flics armés envahissent le pub

Un HOMME a reçu une balle dans le dos et un autre coup à la tête avec une hache – déclenchant une réponse policière majeure avec des flics armés envahissant un pub.

Des officiers armés se sont précipités sur les lieux à Redruth, en Cornouailles, où ils ont trouvé les deux hommes blessés – dont l’un est dans un état potentiellement mortel.

Des policiers armés devant le pub Red Lion à Redruth Crédit : BPM

Ils auraient également enfermé des parieurs à l’intérieur du pub Red Lion voisin.

On ne sait pas si une chasse à l’homme est en cours après l’agression.

La police du Devon et de Cornwall a déclaré: « La police a été appelée dans la région de Drump Road, Redruth vers 18h30 aujourd’hui à la suite d’un rapport d’agression grave.

« Il a été signalé que deux hommes dans une propriété avaient été blessés – tous deux ont été transportés à l’hôpital.

« Un homme a subi une blessure par balle présumée dans le dos qui est actuellement traitée comme mettant sa vie en danger.

« Un deuxième homme aurait été agressé avec une hache et aurait été grièvement blessé à la tête.

« Un certain nombre de ressources, y compris des unités armées et l’hélicoptère de la police, restent dans la région en ce moment et l’incident se poursuit. »

Le surintendant-détective Jon Bancroft a déclaré: « Des détectives et des agents spécialisés sont déployés pour soutenir notre enquête initiale et nous fournirons de plus amples informations en temps voulu.

« J’exhorte toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider nos enquêtes, y compris des images de caméras de tableau de bord et de vidéosurveillance dans la région, à nous contacter et à nous les signaler. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 101 en citant le journal 785 du 6 juillet.