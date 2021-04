LA famille de Robert Shook – le seul survivant de la fusillade menée par Phillip Adams – dit qu’il « a perdu beaucoup de sang » et a « un long chemin devant lui » après avoir été abattu « à plusieurs reprises », The Sun peut révéler en exclusivité .

Shook a été abattu par l’ancien joueur pro de la NFL Adams, 33 ans, qui aurait tué cinq personnes, puis lui-même en Caroline du Sud.

Le joueur de 38 ans a le soutien de sa famille car il a un long chemin à parcourir après l’opération Crédit: Facebook

La star de la NFL, Adams, s’est suicidée après avoir tiré sur six personnes plus tôt cette semaine Crédits: Getty

Adams a tué le Dr Robert Lesslie, 70 ans, sa femme, Barbara, 69 ans, leurs deux jeunes petits-enfants Adah, neuf ans, et Noah, cinq ans, ainsi qu’une cinquième victime, James Lewis, 38 ans, qui travaillait au domicile du couple mercredi.

Shook, lui aussi âgé de 38 ans, était le seul survivant et sa fille a maintenant fait le point sur son état, révélant qu’il était entré en chirurgie et que les médecins avaient pu «réparer les trous dans son estomac et son côlon».

Keleigh Morgan, 18 ans, a écrit dans un message Facebook à sa famille et à ses amis: «Papa a été opéré ce matin vers 9/9 h 30. Nous sommes arrivés à l’hôpital vers 1 h 30 et il était toujours en chirurgie.

«Après la chirurgie, ils nous ont fait savoir que la chirurgie s’était bien déroulée. Il a perdu beaucoup de sang, mais ils ont pu réparer les trous dans son estomac et son côlon.

Robert est soutenu par sa famille alors qu’il reste aux soins intensifs Crédit: Facebook

L’éminent médecin, sa femme et ses petits-enfants ont été abattus mercredi Crédit: Facebook

Robert Shook est le seul survivant du massacre de Rock Hill et reste dans un état grave à l’hôpital Crédit: Document

«Il a été abattu plusieurs fois donc il y avait évidemment des choses à réparer aujourd’hui. Il est toujours aux soins intensifs, sous respirateur.

«La perte de sang a entraîné une diminution de sa fonction rénale, mais ils l’ont mis sous dialyse et cela peut être inversé.

«La dialyse était nécessaire aussi parce que son taux de potassium devenait trop élevé. [leg] mais ils ont pu l’enlever.

«Maintenant, sa jambe gauche n’a pas de pouls, alors ils font des tests pour voir ce que cela peut être.

«Une fois que tout cela est terminé, et qu’ils décident s’ils doivent retourner au bloc opératoire, ils vont essayer de le faire sortir lentement de la sédation.

La fille de Robert s’est rendue sur Facebook pour informer sa famille, ses amis et ses partisans de son état Crédit: Keleigh Morgan / Facebook

Il était un patient du Dr Robert Lesslie qui aurait emporté ses médicaments, mais la police n’a pas encore confirmé de motif. Crédit: AP

La communauté a été dévastée par les décès après qu’Adams a fait irruption dans la maison du Dr Lesslie à Rock Hill Crédit: Facebook

Elle a ajouté que la famille lui avait rendu visite à l’unité de soins intensifs, mais admettait qu’il avait « un très long chemin devant lui ».

Keleigh a poursuivi: «Mais le médecin nous a dit aujourd’hui qu’il avait plus d’espoir que ce matin, donc les choses s’améliorent peut-être un peu.

«Merci à tous pour toutes les prières, messages texte, appels téléphoniques et mots doux que nous avons reçus au cours des dernières 24 heures.

« Désolé si nous n’avons pas été en mesure de répondre à de nombreux messages, mais nous sommes très reconnaissants à tous de nous avoir contactés.

« MERCI de continuer à prier, car il y a un long chemin à parcourir. Dieu a ceci. Papa a une armée derrière lui. »

James Lewis travaillait également avec Robert dans la propriété du médecin lorsqu’il a été tué Crédit: Twitter

Shook est soutenu par sa femme Holly et leurs trois enfants, âgés de sept, 13 et 18 ans, a rapporté WBTV.

Sa cousine, Cindy Bailies, s’est également tournée vers les médias sociaux pour décrire Shook comme un «homme qui travaille dur» et un «bon père pour une belle fille et deux merveilleux fils».

Elle a décrit comment il travaillait chez un client lorsqu’il y a eu une invasion de domicile et a été «abattu plusieurs fois» et a subi une intervention chirurgicale deux fois alors qu’il se remettait de ses blessures.

« Je demande à tous mes guerriers de prière d’envoyer s’il vous plaît des prières aussi souvent que possible pour cet homme et sa famille pour la puissante guérison de Dieu afin de le renvoyer chez lui avec sa famille! » elle a dit.

Le massacre s’est produit dans la vaste maison du comté du Dr Lesslie à Rock Hill Crédit: Google

«Sa femme, ses enfants, maman et frère ont besoin de lui ainsi que du reste de la famille. Envoyez également des prières pour les autres victimes de la fusillade, Robert était le seul survivant. Merci!

Shook, un réparateur de climatisation de Cherryville, en Caroline du Sud, a été abattu avec cinq autres personnes lors du massacre de cette semaine juste avant 17 heures.

Il aurait « terminé » son travail avec un collègue, Lewis, de Gastonia, en Caroline du Nord, qui a également été abattu et est mort sur les lieux.

Les deux hommes sont des employés des services GSM basés à Gastonia et travaillaient à l’extérieur sur l’unité de climatisation du Dr Robert Lesslie au moment de l’attaque, selon les rapports.

Le père d’Adams, Alonzo, a déclaré que « le football l’avait gâché » dans une interview après les meurtres

GSM a annoncé aujourd’hui avoir lancé un compte Go Fund Me pour ses collègues, déclarant: « L’effusion d’amour, de soutien et de prières que nous avons reçues a été écrasante. »

Le fonds a déjà recueilli plus de 28 000 $ pour leurs familles afin de les aider à payer leurs dépenses.

La star de l’EX-NFL Adams aurait juste eu ses médicaments emportés par sa victime médecin avant de se lancer dans la frénésie meurtrière qui a secoué la communauté locale à Rock Hill.

Le représentant de la Caroline du Sud, Ralph Norman, qui était un bon ami de Robert Lesslie, a dit à WBTV: « Ma compréhension [is] il le soignait et, d’après ce que j’ai compris, avait cessé de lui donner des médicaments, et c’est ce qui a déclenché les tueries. «

L’athlète aurait subi des commotions cérébrales tout au long de sa carrière qui auraient pu affecter son cerveau, selon des rapports Crédit: AP

Adams, qui a joué pour plusieurs équipes dans la NFL pendant cinq saisons, s’est frayé un chemin dans la maison de Lesslie avant de tuer la famille.

Son père, Alonzo Adams, a déclaré à la WCNC qu’il pensait que son fils était devenu troublé après son passage dans la NFL.

« C’est un bon gamin, je pense que le football l’a gâché », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas qu’il ait jamais fait de mal à qui que ce soit », a-t-il ajouté, avant de dire que le Dr Lesslie le traitait « il y a longtemps ».

La police a déclaré qu’il avait utilisé une arme de calibre .45 et avait été retrouvé avec une seule blessure par balle à la tête. Lors de l’attaque, un canon de 9 mm a également été utilisé.

À la suite de l’incident présumé, il a été révélé qu’Adams avait une feuille de rap qui comprenait des accusations de port d’arme dissimulée et d’agression.