Tir de Old Swan: une femme retrouvée abattue dans un jardin alors que les flics lancent une enquête sur le meurtre et recherchent une voiture “conduisant de manière erratique”

Les COPS ont lancé une enquête pour meurtre après qu’une femme a été retrouvée abattue dans un jardin aux premières heures de la matinée.

Les détectives se sont précipités sur Leinster Road à Old Swan, Merseyside à 12h40 aujourd’hui.

Une enquête pour meurtre est en cours après qu’une femme a été retrouvée dans un jardin à l’arrière avec des blessures mortelles par balle Crédit : Google

Ils ont trouvé la victime à l’extérieur. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais n’a pas pu être sauvée.

Des enquêtes sont en cours pour identifier formellement la femme et informer ses proches.

Une enquête sur l’horreur a commencé alors que la police parcourt les caméras de vidéosurveillance de la région.

Le surintendant-détective Mark Baker a déclaré: «Cette enquête en est aux tout premiers stades.

“Bien que nous comprenions que le public sera très choqué et préoccupé par ce qui s’est passé, nous avons un certain nombre d’officiers sur les lieux qui mènent des enquêtes approfondies pour comprendre ce qui s’est passé et prendre des mesures immédiates.

“Une femme a tragiquement perdu la vie aujourd’hui et je veux que le public soit rassuré que nous ferons tout notre possible pour trouver qui est responsable et le traduire en justice.”

Il a exhorté toute personne ayant des informations à se manifester de toute urgence,

“Je demanderais à tous ceux qui se trouvaient dans la zone de Leinster Road aux premières heures de la matinée qui ont vu ou entendu quoi que ce soit, ou qui pensent avoir capturé quelque chose d’important sur leur caméra de sonnette ou leur dashcam, de nous contacter”, a-t-il ajouté.

“J’encourage également toute personne disposant d’autres informations susceptibles de nous aider dans notre enquête à nous contacter.

“Je suis particulièrement désireux d’entendre quiconque a vu un véhicule rouler de manière erratique dans la zone autour de Prescot Road.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou @CrimestoppersUK au 0800 555 111 en citant le journal 0030 du 21 août.