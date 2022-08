Tir de masse en Nouvelle-Écosse : les députés entendront plus de témoignages

OTTAWA –

Deux des personnes à l’origine d’une accusation d’ingérence politique dans l’enquête sur la fusillade de masse d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse comparaîtront devant un comité de la Chambre des communes mardi.

Surintendant en chef de la GRC. Darren Campbell et Lia Scanlan, directrice des communications stratégiques, ont chacun accusé la commissaire Brenda Lucki d’avoir déclaré avoir fait l’objet de pressions de la part du gouvernement fédéral pour s’assurer que des informations sur les armes du tireur soient publiées lors d’une conférence de presse.

Les notes manuscrites de Campbell concernant un appel téléphonique avec Lucki, Scanlan et d’autres quelques heures après la conférence de presse du 28 avril 2020, indiquent que Lucki a mentionné qu’elle avait fait une promesse au ministre et que les informations sur les armes étaient liées à la prochaine législation sur les armes à feu.

Le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, a été accusé d’avoir exercé cette pression, mais lui et Lucki ont nié à plusieurs reprises qu’il était intervenu dans l’enquête.

Le déchaînement de 13 heures par un homme armé a coûté la vie à 22 personnes et fait maintenant l’objet d’une enquête publique.

Scanlan a écrit une lettre au commissaire plus d’un an après la fusillade, faisant écho aux préoccupations de Campbell et disant à Lucki que la réunion était “épouvantable, inappropriée, non professionnelle et extrêmement dépréciante”.

Le comité de sécurité publique chargé d’examiner les allégations a entendu des rapports contradictoires – de Lucki et d’autres responsables de la GRC – sur ce qui s’est passé lors de cette réunion.

Lucki a déclaré qu’elle n’était pas intervenue dans l’enquête, mais qu’elle était frustrée par la division de la Nouvelle-Écosse au sujet de sa communication avec le public parce que les médias rapportaient des faits avant que la GRC ne les publie.

Les responsables de la Nouvelle-Écosse ont déclaré que Lucki était en colère et bouleversée pour une raison différente : elle ressentait une pression politique pour lier les meurtres à la promesse des libéraux d’interdire les armes d’assaut, qu’ils ont annoncée le 1er mai 2020.

Surint. Chris Leather et le commissaire adjoint à la retraite Lee Bergerman ont déclaré au comité le mois dernier qu’ils se souvenaient de Lucki disant qu’elle avait fait une promesse au ministre, comme le reflètent les notes de Campbell.

Ces notes ont été publiées comme preuves à l’appui d’un document cinglant publié par l’enquête publique en cours. Ce document

décrit des dizaines de cas dans lesquels la GRC a dissimulé ou obscurci des informations de base sur l’affaire dans les trois mois qui ont suivi les événements horribles.

Cela inclut le nombre de victimes, leur relation avec le tireur, le fait qu’une victime était un enfant, le nombre de scènes de crime, la raison du premier appel au 911 la nuit où les meurtres ont commencé et le moment où la police a appris que le tireur était déguisé en un agent de la GRC, entre autres.

L’enquête publique a également publié des documents montrant que Lucki a envoyé un inventaire des armes aux autorités fédérales le 23 avril, affirmant qu’il ne devrait pas être diffusé plus loin que le Premier ministre et le ministre de la Sécurité publique.

Mais après avoir “confirmé” à Blair que l’information devait être publiée le 28 avril, et qu’elle n’a pas été publiée, Lucki a déclaré au comité qu’elle était frustrée qu’il y ait eu encore une autre erreur de communication.

Leather a déclaré que la divulgation des informations n’était pas autorisée car le chien de garde de la police de la Nouvelle-Écosse était chargé de l’enquête sur la mort du tireur et a déclaré que l’inventaire ne pouvait être partagé qu’en interne. L’ancien directeur de l’équipe d’intervention en cas d’incident grave, Pat Curran, a déclaré à La Presse canadienne que donner des directives à la GRC sur son enquête n’aurait pas fait partie de son travail et que les armes ne faisaient pas partie de son enquête.

Le comité de la sécurité publique entendra également des hauts fonctionnaires du ministère fédéral de la Justice alors qu’il enquête sur les raisons pour lesquelles quatre pages des notes de Campbell – les pages contenant des détails sur la rencontre avec Lucki – ont été retenues pendant des mois par les enquêteurs de l’enquête publique.

Initialement, la Mass Casualty Commission a reçu un paquet de notes qui ne contenaient pas ces quatre pages. Ils ont finalement été remis, la justice déclarant que les pages avaient été examinées pour le privilège.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 août 2022.



Avec des fichiers de Michael Tutton et Lyndsay Armstrong