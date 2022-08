Tir de masse en Nouvelle-Écosse : le comité entend des témoignages sur l’ingérence politique

OTTAWA –

Le sous-procureur général du Canada a déclaré que le ministère de la Justice n’avait “aucune implication” dans l’examen et la livraison des documents par le ministère à l’enquête publique indépendante en cours sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

Le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada, François Daigle, a déclaré mardi au Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes qu’il y avait 2 400 pages de notes manuscrites à présenter à la Commission sur les pertes massives dans le cadre de son enquête sur le 13- déchaînement d’une heure qui a fait 22 morts en avril 2020.

Trente-cinq de ces notes ont été retenues en attendant un examen visant à déterminer si certaines des informations étaient privilégiées. Parmi ceux-ci, 13 ont été rédigés par le surintendant en chef de la GRC de la Nouvelle-Écosse. et l’enquêteur principal Darren Campbell, et quatre ont détaillé une conversation du 28 avril entre Campbell et la commissaire de la GRC Brenda Lucki, qui a depuis suscité des accusations d’ingérence politique dans l’enquête policière sur la fusillade de masse.

Sept personnes doivent comparaître devant le comité mardi, dont Daigle, Campbell et Lia Scanlan, directrice des communications stratégiques.

Campbell et Scanlan ont tous deux porté des accusations d’ingérence politique dans l’enquête sur la fusillade de masse. Ils disent que les responsables ont fait pression sur la police pour qu’elle divulgue des détails sur les armes du tireur après la fusillade dans le but de faire adopter une nouvelle législation sur les armes à feu.

Dans le cadre de la Commission des pertes massives, des documents ont été publiés montrant que Campbell avait des notes manuscrites d’une réunion avec Lucki dans les jours qui ont suivi la fusillade qui indiquent que Lucki avait assuré au ministre de la Protection civile Bill Blair et au bureau du Premier ministre que la GRC publierait des informations sur le tireur. armes à feu.

Daigle a souligné à la commission que le ministère de la Justice et le ministre de la Justice, David Lametti, n’étaient pas impliqués dans le processus de rétention, d’examen ou de production de documents à la Mass Casualty Commission.

Blair et Lucki ont tous deux nié à plusieurs reprises avoir fait pression sur la GRC ou s’être ingéré dans l’enquête. Lucki a déclaré au Comité de la sécurité publique et nationale en juillet qu’il s’agissait d’un “malentendu” lors de la réunion.

Campbell et Scanlan doivent témoigner devant le comité plus tard mardi.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTVNews.ca