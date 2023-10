LEWISTON, Maine-

Le premier bruit fort entendu par Toni Asselin, 10 ans, ressemblait au bruit d’une balle frappée violemment sur une table de billard. Elle pensait que le deuxième aurait pu être quelqu’un qui avait laissé tomber une boule de bowling.

« La troisième fois, lorsque je me suis approché pour voir si quelqu’un était blessé, j’ai vu une personne se faire tirer dessus et tomber de son tabouret », a déclaré Asselin.

C’était peu avant 19 heures mercredi au Just-in-Time Recreation, un bowling de 34 pistes où le spécial “Pizza, Pins and Pepsi” à 75 $ comprenait une grande pizza, un pichet de soda et deux heures de bowling pour six personnes.

Un quilleur venait tout juste d’enlever ses chaussures lorsqu’il crut entendre un ballon éclater à environ 4,5 mètres derrière lui. Il s’est tourné vers la porte, a vu un homme tenant une arme à feu et s’est enfui en courant dans l’une des ruelles.

“Je me suis glissé là où se trouvent les broches et j’ai grimpé dans la machine”, a-t-il déclaré.

Le tireur, Robert Card, a été retrouvé mort d’un coup de feu qu’il s’est infligé vendredi, deux nuits après avoir détruit une innocente soirée de bowling et de socialisation et l’avoir transformée en tragédie. Les gens ont abattu des joueurs de bowling pour des strikes et des pièces de rechange, lançant des poufs, tirant au billard, buvant des bières avec des amis, travaillant de nuit.

Pour Asselin et sa mère Tammy, la situation était particulièrement déchirante. Un entraîneur a bousculé la jeune fille de 10 ans et plusieurs de ses coéquipières de la ligue de jeunesse à l’extérieur. Un employé a caché certains enfants dans un bureau en coulisse tandis que d’autres travailleurs se barricadaient dans un congélateur. Elle a été séparée de sa mère, qui est d’abord restée figée alors que les autres s’enfuyaient.

Se tournant pour courir, Tammy Asselin a trébuché sur des sacs de boules de bowling et a fait une chute brutale avant de se cacher derrière une table renversée et d’appeler le 911. Les autorités ont déclaré que le premier de plusieurs appels est arrivé à 18 h 56. Quatre agents en civil qui se trouvaient dans un restaurant à proximité. Le stand de tir est arrivé une minute et demie après le premier appel, suivi par des agents en uniforme moins de trois minutes plus tard.

À un moment donné, un jeune garçon s’est tourné vers Asselin. “Ne pleure pas”, lui dit-il. “Ça va aller.”

Plusieurs autres coups de feu furent suivis d’un étrange silence.

“Est-ce qu’il chasse ou est-il mort ?” pensa Asselin. “Est-ce que c’est sûr ? La police est là ?”

“Est-ce que quelqu’un voit Toni ?” » a-t-elle crié avant d’être réduite au silence par d’autres qui craignaient que le tireur soit toujours là.

“Je pensais que peut-être au dernier coup de feu que nous avions entendu, il s’était suicidé”, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, le tireur s’est dirigé vers le sud, à 6,44 kilomètres, jusqu’au Schemengees Bar & Grille, où les employés d’autres bars et restaurants pouvaient bénéficier de 25 % de réduction tous les mercredis soirs et où les employés collectaient des recettes de cocktails sur le thème d’Halloween pour un tournoi de cornhole prévu plus tard dans l’année. la semaine.

Le restaurant organisait un événement pour les membres de la communauté sourde et des jeux de cornhole étaient en cours lorsqu’un homme est entré et a commencé à tirer. Au total, 18 personnes seraient tuées au bowling et au restaurant. Treize autres ont été blessés.

Peyton Brewer-Ross, qui aimait tellement jouer au cornhole qu’il sortait les planches inclinées et les sacs lors des réunions de famille, avait une place près de la porte et était probablement l’un des premiers au bar à mourir, selon son frère. .

“Quand on lui a tiré dessus, il faisait ce qu’il aimait”, a déclaré Wellman Brewer.

Le gérant du bar, Joe Walker, a ramassé un couteau de boucher et a tenté d’arrêter le tireur, a déclaré le père de Walker à plusieurs médias.

“Et c’est à ce moment-là qu’il a abattu mon fils”, a déclaré Leroy Walker à WGME-TV.

Walker a déclaré que son fils avait reçu deux balles dans l’estomac.

“Il est mort en héros”, a-t-il déclaré à NBC News.

Les autorités ont reçu plusieurs appels de Schemengees à 19 h 08 et les premiers officiers sont arrivés cinq minutes plus tard.

Une heure plus tard, ils ont publié une photo du tireur présumé. Vers 21h30, ils avaient reçu un appel l’identifiant comme étant Card, 40 ans, de Bowdoin. Les résidents de Lewiston ont été invités à rester à l’intérieur avec leurs portes verrouillées.

Fern Asselin et son épouse attendaient à l’extérieur du bowling mercredi soir pour avoir des nouvelles de leur fille et de leur petite-fille. Finalement, après deux heures, il reçut un appel de sa petite-fille, Toni.

“Et les mots qui sont sortis sont quatre mots que je n’oublierai jamais”, a-t-il déclaré. “C’était : ‘Je ne suis pas mort, Pépère.”‘

Peu avant 22 heures, la police a retrouvé la voiture de Card sur une rampe de mise à l’eau à Lisbonne, à environ 13 kilomètres de Lewiston. Ceux qui se trouvaient au bowling ont été emmenés au collège de la ville pour retrouver leurs familles.

“Maintenant, il est minuit et je rentre juste à la maison”, a déclaré à l’Associated Press le quilleur qui s’était caché dans les machines à quilles, s’identifiant uniquement sous le nom de Brandon. “Toutes mes affaires sont là, pas de chaussures, je suis juste prêt à rentrer à la maison. Je suis fatigué.”

Lors d’une conférence de presse tenue tard dans la soirée, les responsables ont déclaré que plus de 350 membres des forces de l’ordre s’étaient joints aux recherches de Card, un réserviste de l’armée américaine qu’ils ont décrit comme une “personne d’intérêt”.

Au matin, les autorités qualifiaient Card de suspect armé et dangereux qui ne devait pas être approché. Les autorités ont lancé des recherches dans plusieurs États sur terre et sur l’eau, y compris des patrouilles le long de la rivière Kennebec. Des écoles aussi loin que Kennebunk, à plus de 80 kilomètres de Lewiston, ont fermé par précaution, tout comme les bâtiments publics de Portland, la plus grande ville de l’État.

Une grande partie des recherches menées jeudi se sont concentrées sur des propriétés appartenant aux proches de Card à Bowdoin. Deux responsables de l’application des lois ont déclaré à l’Associated Press que les enquêteurs avaient trouvé jeudi une note dans une maison associée à Card adressée à son fils. Les responsables l’ont décrit comme une note de suicide, mais ont déclaré qu’elle ne fournissait pas de motif précis pour la fusillade. Vendredi soir, les autorités ont retrouvé le corps de Card dans une usine de recyclage où il travaillait autrefois.

Tammy Asselin, qui a appris plus tard que sa cousine Tricia avait été tuée au bowling, se demandait vendredi si le tireur pensait à quelqu’un qu’il détestait en ouvrant le feu. Elle a dit que sa fille posait également des questions.

“Pourquoi le bowling ?” dit Asselin. “Pourquoi nous ? Pourquoi de bonnes personnes ? Et c’est ce que nous ne savons pas.”



——



L’écrivain d’Associated Press, David Sharp, a contribué à ce rapport.