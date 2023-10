Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

CDes enfants jouaient à des jeux lors d’une fête dans un bowling.

Les habitants buvaient et dînaient dans un restaurant.

C’était de toute évidence un mercredi soir normal – jusqu’à ce qu’il soit secoué par le dernier acte horrible de violence armée en Amérique.

Un homme armé est entré mercredi soir dans deux endroits de la ville de Lewiston, dans le Maine, et a ouvert le feu. tuant 18 personnes et en blessant 13 autres.

Aujourd’hui, une chasse à l’homme est en cours pour arrêter Robert Card – le suspect « armé et dangereux » recherché en lien avec la fusillade.

Les habitants du Maine se retranchent dans leurs maisons et leurs entreprises alors que les recherches se poursuivent pour retrouver l’instructeur d’armes à feu de la Réserve de l’armée américaine qui aurait menacé de tirer sur un poste de la Garde nationale et s’était récemment plaint d’entendre des voix.

La police du Maine signale sept morts dans une piste de bowling et huit dans un restaurant lors d’une fusillade de masse

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

La fusillade

Les fusillades d’horreur se sont produites vers 18 h 56 mercredi soir lorsqu’un homme armé a pris d’assaut deux endroits à Lewiston et a ouvert le feu sur les personnes à l’intérieur.

Le premier endroit ciblé était Sparetime Recreation, une piste de bowling populaire auprès des familles et des enfants.

Le conseiller municipal de Lewiston, Robert McCarthy, a déclaré qu’il y avait une fête d’enfants à ce moment-là.

La deuxième fusillade a eu lieu à environ six kilomètres de là, au restaurant Schemengees Bar & Grille – un grand restaurant doté de 10 tables de billard et de téléviseurs pour diffuser des événements sportifs majeurs – avec plusieurs appels au 911 vers 19h08.

(EPA)

Le restaurant avait publié sur Facebook qu’il organisait une « soirée de l’industrie » ce soir-là.

« SOIRÉE DE L’INDUSTRIE CE SOIR !! Vous travaillez dans le secteur du bar/restaurant ? Vous obtenez 25% de votre facture !!!! Ça disait.

La police a reçu des rapports faisant état d’incidents de fusillade et est intervenue pour constater plusieurs victimes.

Au total, 18 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans les attaques, a confirmé jeudi la gouverneure du Maine, Janet Mills, lors d’une conférence de presse.

Parmi les victimes, sept personnes dont une femme et six hommes ont été retrouvées mortes des suites de blessures par balle au bowling.

Sept hommes ont été tués à l’intérieur du restaurant Schemengees Bar & Grille et un homme a été tué à l’extérieur.

Trois autres victimes sont décédées après avoir été transportées vers un hôpital local.

L’état des blessés reste flou.

Mme Mill a déclaré que le Maine est « l’un des États les plus sûrs du pays » et s’est engagée à tenir la personne responsable pour responsable.

«Je porte ces familles et cette ville dans mon cœur», a-t-elle déclaré.

“J’aimerais pouvoir enlever cette douleur de votre cœur, de vos épaules, mais je vous le promets : nous vous aiderons tous à porter ce chagrin.”

Officier en tenue tactique sur place (EPA)

Un conseiller municipal avait précédemment déclaré à CNN que 22 personnes auraient été tuées et jusqu’à 60 autres blessées.

Le commissaire à la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, a refusé de donner un nombre précis de morts mercredi soir, déclarant : « C’est une situation très fluide. Je n’ai pas de chiffres précis et quand je les aurai, je serai heureux de les partager avec vous… Je ne pense pas que ce soit utile.

Les premiers rapports suggéraient également qu’il pourrait y avoir eu une fusillade dans un troisième endroit dans un centre de distribution Walmart, mais cela s’est avéré plus tard incorrect.

Walmart a publié un communiqué mercredi soir disant : « Il n’y a pas eu de fusillade sur la propriété de Walmart. Le centre de distribution a été verrouillé et la police a fouillé les locaux. Ils n’ont rien trouvé et personne n’a été blessé. »

La chasse à l’homme

Une chasse à l’homme intensive est actuellement en cours contre Robert Card, qui a désormais été désigné comme suspect dans la fusillade.

La police a identifié M. Card comme une personne d’intérêt après avoir publié sur Facebook des images de surveillance terrifiantes du tireur entrant dans le bowling armé d’un fusil.

La police de Lewiston a également partagé une photo d’un SUV blanc recherché en relation avec la fusillade et a demandé au public de contacter les autorités s’il le voyait.

Vers 23h30, la police a confirmé que la voiture de M. Card avait été retrouvée à Lisbonne – à environ 13 kilomètres de Lewiston – mais qu’il était toujours porté disparu.

Lors de la conférence de presse de jeudi, la police a confirmé que le véhicule avait été retrouvé à proximité d’un débarcadère à Lisbonne.

Cette image publiée le 25 octobre 2023 par le bureau du shérif du comté d’Androscoggin (Shérif du comté d’Androscoggin)

On ne sait pas exactement où M. Card est allé ensuite.

Les habitants d’Auburn, Lewiston et Lisbonne sont tous invités à s’abriter sur place et les entreprises doivent fermer leurs portes alors que la chasse à l’homme se poursuit.

Bowdoin – où vit M. Card – a également été placé sous abri en ordre jeudi matin.

M. Card a été décrit comme « armé et dangereux » et les membres du public ont été avertis de ne pas l’approcher s’ils le voyaient.

Grâce à l’expérience de M. Card en tant qu’instructeur certifié en matière d’armes à feu, il est bien formé à l’utilisation des armes à feu.

Jeudi soir – environ 24 heures après les premiers incidents – une perquisition importante a été menée par le FBI dans une propriété appartenant à M. Card à Bowdoin, à proximité.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Maine a précédemment déclaré à CNN que les forces de l’ordre n’étaient “pas sûres” que M. Card était dans la maison et que la police faisait preuve de “diligence raisonnable”.

Jeudi après-midi, heure locale, plusieurs véhicules de police ont été vus à proximité du domicile de Card, à proximité de Bowdoin, CNN rapportant une série de fortes détonations.

Il y avait des spéculations selon lesquelles le bruit aurait pu être dû à des flash-bangs utilisés par la police lors d’affrontements avec des suspects armés. Peu de temps après, une vidéo a été diffusée montrant les forces de l’ordre à l’extérieur d’une propriété avec un haut-parleur entendu pour annoncer : « FBI ! Ouvre la porte!”

Vers 20 h 45, heure locale, des véhicules tactiques de la police ont été photographiés s’éloignant en convoi de la propriété.

Le tireur

Quelques heures seulement après la fusillade, Robert Card a été désigné comme personne d’intérêt par la police.

Jeudi matin, les autorités ont confirmé qu’il était désormais suspect dans les meurtres et qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui pour huit chefs d’accusation de meurtre (puisque 10 victimes n’ont pas encore été identifiées).

M. Card, 40 ans, est un réserviste de l’armée américaine et un instructeur certifié en matière d’armes à feu, ce qui signifie qu’il est bien formé au maniement des armes à feu.

L’armée américaine a confirmé qu’il avait rejoint l’armée en 2002 et qu’il n’avait effectué aucun déploiement au combat. Il est actuellement Sgt 1re classe et spécialiste de l’approvisionnement en pétrole.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré que M. Card avait récemment menacé de commettre une fusillade dans un établissement de la Garde nationale à Saco et avait signalé des problèmes de santé mentale, notamment l’audition de voix.

Une personne d’intérêt identifiée par la police comme étant Robert Card est vue sur cette image. (Reuters)

Il a passé deux semaines dans un établissement de santé mentale cet été.

Les membres de la famille de M. Card ont révélé leur choc, comme l’a raconté la belle-sœur de l’homme de 40 ans. La bête quotidienne qu’ils sont « secoués » par la nouvelle.

«Je suis avec la police en ce moment et mes enfants [are] terrifiée et secouée, je n’ai donc aucun commentaire à faire pour le moment », a-t-elle déclaré.

Les victimes

Seule une poignée de personnes impliquées dans les attaques ont été identifiées, parmi lesquelles une fillette de 10 ans.

Zoey Levesque assistait à l’entraînement de sa ligue de jeunes au bowling Just-In-Time Recreation. L’une des balles a frôlé la petite fille alors qu’elle et sa mère Meghan Hutchinson couraient se mettre à l’abri et se barricadaient désespérément dans une arrière-salle.

S’exprimant sur ABC News jeudi, Mme Hutchinson a rappelé qu’un autre enfant dans la pièce saignait abondamment à cause d’une blessure par balle au bras. Des policiers sont ensuite arrivés et les ont libérés du bâtiment.

Un autre homme, nommé Brandon, a révélé comment il s’était caché dans une piste de bowling dans une tentative désespérée d’échapper au tireur.

il a dit The Associated Press qu’il avait d’abord confondu le bruit des coups de feu avec des ballons qui éclataient, avant de voir Card brandir son arme dans la ruelle. Craignant pour sa sécurité, il a déclaré avoir couru dans l’allée et s’être glissé dans la machinerie.

“Et dès que je me suis retourné et que j’ai vu que ce n’était pas un ballon, il tenait une arme, je l’ai juste réservé dans la voie et j’ai glissé là où se trouvent les quilles et j’ai grimpé sur la machine”, a-t-il déclaré.

Brandon a déclaré avoir entendu environ 10 coups de feu et que le tireur s’était approché à environ 15 pieds de lui. Le tireur ne semblait pas le voir dans sa cachette et il y est resté jusqu’à l’arrivée de la police quelques minutes plus tard.

D’autres n’ont pas eu cette chance.

La police de l’État du Maine révèle l’identification d’un tireur de masse découvert par un véhicule à proximité

Bob Violette, un mécanicien Sears à la retraite de 76 ans et un passionné de quilles, a été identifié comme l’une des victimes tuées par sa belle-fille Cassandra.

M. Violette, qui a lancé la ligue de bowling des jeunes avec sa femme Lucy, aurait été tué en essayant de protéger les enfants dont il avait la charge.

« Il ne vous laisserait pas franchir la porte sans lui faire un câlin et un baiser sur le chèque. Il était juste là pour tout », a déclaré Cassandra Le Portland Press Herald.

Elle a dit qu’il avait un lien spécial avec ses petits-enfants et qu’il était un mari dévoué à sa femme Lucy, qui a été blessée dans la fusillade. Cependant, son état est inconnu. “Sa première pensée chaque jour, c’était elle”, a-t-elle ajouté.

Également au bowling se trouvait Tricia Asselin, 53 ans, qui travaillait à temps partiel chez Just-In-Time Recreation. Son frère DJ Johnson a déclaré à CNN qu’elle s’était précipitée vers le comptoir pour tenter d’appeler le 911 avant d’être tuée.

«C’était juste elle. Elle n’allait pas s’enfuir. Elle allait essayer de l’aider”, a-t-il déclaré, ajoutant que sa sœur était “une héroïne”.

CNN a également rapporté que Tommy Conrad, 34 ans, qui travaillait comme directeur d’une piste de bowling, avait été tué dans l’attaque. M. Conrad laisse derrière lui une fille de neuf ans.

Une autre victime confirmée était Bryan MacFarlane. M. McFarlane était l’un des participants à un tournoi de cornhole pour sourds qui se déroulait au Schemengees Bar & Grille lorsque la deuxième fusillade s’est produite.

Sa sœur a déclaré à CNN que M. McFarlane allait habituellement au bar le mercredi pour des séances hebdomadaires de cornhole et pour passer du temps avec ses amis.

Il a été l’un des premiers habitants de l’État du Maine à obtenir son permis de camionnage commercial. Il travaillait comme chauffeur de camion, adorait conduire sa moto et jouer avec son chien, a déclaré sa sœur.

Joseph Walker, le gérant du bar de Schemengees, a également été identifié comme étant décédé par son père Leroy Walker.

L’AFL-CIO du Maine – une fédération d’État regroupant plus de 160 syndicats locaux – a annoncé plus tard que l’un de ses membres, Peyton Brewer Ross, figurait parmi les personnes tuées.

M. Ross était un nouveau père et « aimé de sa communauté », a écrit la fédération sur X, partageant une photo de M. Ross souriant et tenant un jeune enfant dans ses bras. M. Ross était membre du syndicat Machinists Local S6.