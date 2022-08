Tir de Liverpool: un trafiquant de drogue qui était la cible du tireur qui a tué Olivia REFUSANT d’aider les flics

Un trafiquant de DROGUE qui était la cible visée par le tireur qui a tué l’écolière Olivia Pratt-Korbel refuse d’aider la police.

Joseph Nee, 35 ans, a été abattu par un tueur à gages après avoir été poursuivi dans la maison de Liverpool de neuf ans.

Nee, en convalescence à l’hôpital, a été arrêté hier, soupçonné d’avoir enfreint les termes de son permis.

Mais malgré le crime qui écœure la nation, il n’a pas voulu donner d’informations à la police.

Nee a déjà été décrit par un juge comme un soldat de confiance d’un gang du crime organisé sérieux.

Il a été touché au moins deux fois par balles et a été arrêté hier à l’hôpital. Et malgré le refus de parler aux flics meurtriers, nous pouvons révéler que la police connaît le nom de son tireur.

Nee est soupçonné d’avoir enfreint son permis et une source a déclaré: “Il n’est pas très serviable et pas très heureux à l’idée de retourner en prison.”

Tragic Olivia a été abattue par un tueur à gages en cagoule qui a poursuivi Nee chez elle.

Maman Cheryl a reçu une balle dans la main alors qu’elle se débattait avec les hommes à la porte à Liverpool.

Les associés de Nee sont arrivés à la demi-finale et l’ont traîné dans une Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital après la fusillade à 22 heures lundi.

Le criminel de carrière, de Dovecot à proximité, a été emprisonné pendant 45 mois en juillet 2018 après que lui et deux hommes aient été impliqués dans une poursuite en voiture à 125 mph.

Tous trois ont reconnu cambriolage et vol de véhicule à moteur.

Nee a également admis des accusations de conduite dangereuse, de conduite sans assurance et de disqualification.

Mais il a été libéré sous licence l’année dernière à mi-parcours de sa peine. Un résident vivant près de l’endroit où Olivia a été abattue a déclaré hier : « Si seulement ils étaient restés en prison, rien de tout cela ne serait arrivé. Une racaille comme lui ne changera jamais.

Alors qu’ils étaient en prison au HMP Kirkham, Lancs, Nee et d’autres criminels ont posé pour des photos se vantant de la qualité de la vie derrière les barreaux.

Les photos Instagram, qui montraient Nee souriant et seins nus alors qu’il se prélassait au soleil, étaient sous-titrées “Butlins avec des bars” et “Costa del Kirkham”.

En 2009, il a également été emprisonné pendant six ans et demi après avoir été reconnu coupable de faire partie d’un gang de drogue qui a inondé Liverpool d’héroïne et de crack.

Lors de la condamnation, le juge l’a décrit comme un fantassin de confiance d’un gang du crime organisé.

Les habitants ont déclaré que Nee faisait partie d’une famille criminelle notoire.

L’un d’eux a dit : « Joseph a quelques frères et ils ont une certaine réputation. Je pense qu’un de ses autres frères vit non loin de l’endroit où Olivia a été abattue.

D’autres ont émis l’hypothèse que Nee était lié à une fusillade à proximité le 8 août lorsque des balles ont été tirées sur un homme à vélo depuis une voiture de couleur foncée.

Hier, un frère de Nee a confirmé que l’escroc était soigné à l’hôpital, mais n’a pas voulu discuter de l’étendue de ses blessures. L’homme a dit: “Ce ne sont pas vos affaires.”

Il a affirmé que la famille dirait à la police si elle avait des informations utiles sur l’agresseur de Nee.

Le jeune frère de Nee, Jason, 32 ans, a été condamné à six ans en 2017 pour son rôle dans un gang qui a inondé Warrington de drogue.

Et en 2011, lui et quatre autres ont été emprisonnés pour un total de 40 ans par un juge qui les a décrits comme “hors de contrôle” et “déchaînés”. Hier soir, une source proche de la pègre de Liverpool a déclaré que Nee avait peut-être été ciblée dans le cadre d’une guerre entre deux gangs de drogue après que l’un ait volé à l’autre 1 million de livres sterling de cocaïne.

Une planque de drogue à Croxdale Road West – près du domicile d’Olivia – a été prise pour cible en mai 2020 par quatre hommes armés d’une hache et d’une matraque.

Richard Caswell et les frères Jason et Craig Cox, basés à Manchester, ont fait irruption dans la propriété et ont battu un père et son fils qui s’occupaient de la drogue avant de voler 30 kg de cocaïne.

Le vol aurait été accueilli avec étonnement par la pègre car le gang de Liverpool est considéré comme intouchable.

Certaines des drogues ont été vendues à Leon Atkinson, un criminel associé du tueur de flics Dale Cregan.

La source a déclaré: «Les gars qui ont perdu 1 million de livres sterling de drogue sont au sommet de l’arbre criminel à Liverpool.

“Personne ne pouvait croire que quelqu’un essaierait de les arnaquer. Les flics ont réussi à percer l’affaire en entrant dans leurs téléphones cryptés et certains ont été emprisonnés en mai.

«Mais le gang de Liverpool est toujours furieux à ce sujet et poursuit tous ceux qu’ils pensent être impliqués.

« Le mot est que Nee a rassemblé des informations pour eux.

“Beaucoup de problèmes à Liverpool au cours des deux dernières années ont été liés à cela.”

Hier, la constable en chef du Merseyside, Serena Kennedy, s’est rendue sur les lieux de trois récentes fusillades mortelles dans le but de calmer les habitants.

Elle a continué à demander l’aide du public pour fournir des informations sur le tueur à gages.

Elle a déclaré: “Nous exhortons les gens, s’ils ont des informations, à se manifester et à nous donner des noms.”

Le suspect, que The Sun ne nomme pas, est un voleur reconnu coupable et lié à une famille criminelle locale notoire qui a été reconnue coupable d’infractions de trafic de drogue.

Un habitant a ajouté : « Tout le monde sait que c’est lui. Tout le monde en parle. Nous attendons tous d’apprendre qu’il a été arrêté.

Le conseiller Peter Mitchell, qui a rencontré des résidents dans un centre communautaire au coin de la scène du meurtre, a déclaré: «Nous avons eu des noms de personnes, nous les avons transmis immédiatement.

«Nous avons reçu le même nom qui nous a été donné par deux sources différentes. Nous les avons transmis à la police.

« Il y avait plus d’informations ce matin et nous avons de nouveau parlé aux détectives.

« Y a-t-il une certaine réticence de la part de certaines personnes à se manifester ? Bien sûr qu’il y en a. Ils ont peur et se remettent d’apprendre qu’un enfant a été assassiné dans sa propre maison.

« Nous aurions tous peur. Mais tout le monde ici veut qu’on retrouve ces gens.

“Nous avons eu des gens qui sont entrés et ont transmis ce que nous considérons absolument comme des informations crédibles.” Des raids à l’aube ont été effectués dans toute la ville hier alors que les flics envoyaient un message clair aux réseaux du crime organisé.

Des équipes de frappe armées ont fait irruption par les portes d’entrée tandis que des officiers des forces voisines ont été enrôlés pour aider la force du Merseyside à “montrer les dents”.

L’un des raids a conduit à l’arrestation d’un homme de 20 ans soupçonné du meurtre de Sam Rimmer, l’homme de 22 ans abattu dans le centre-ville de Dingle le 16 août.

Un jeune de 17 ans et un homme de 21 ans ont également été arrêtés, soupçonnés du meurtre de M. Rimmer.

Les raids faisaient partie de l’ opération Miller , la réponse continue de la force au crime grave et organisé. Plusieurs autres arrestations ont été effectuées et la police a saisi une grande quantité de drogues de classe A, une épée de samouraï et des fermes de cannabis découvertes.

La police de Merseyside tient à éradiquer la violence des armes à feu et des couteaux dans les rues à la suite de la mort d’Olivia.

Hier, une présence policière accrue était visible dans la zone où elle a été tuée, avec davantage de patrouilles et d’officiers armés.

Les flics chevronnés insistent sur le fait que l’effort est une escalade du travail déjà en cours dans la ville pour lutter contre le crime organisé – pas une réponse instinctive aux récentes fusillades.

Le week-end dernier, Ashley Dale, 28 ans, a été abattue dans son jardin dans ce que la police pense avoir été une attaque d’identité erronée.

Hier, la force a publié des images d’une voiture conduite sur Leinster Road dix minutes avant le meurtre.

Le chef des enquêtes, le surintendant en chef Mark Kameen, a déclaré à propos des opérations: «Il s’agit, en fait, de la police du Merseyside qui montre les dents.

«Donc, notre élément ou fraternité du crime grave et organisé a décidé de montrer les dents la semaine dernière, mais nous montrons les nôtres maintenant.

«Il s’agit donc de rassurer nos communautés sur le fait que nous sommes à l’avant-garde pour assurer leur sécurité.

“Nous sommes proactifs, nous sommes durs et nous mènerons le combat jusqu’au criminel.”

