Tir de Liverpool: les flics d’Olivia arrêtent un homme au milieu d’une série de raids alors qu’ils se «rapprochent» du tueur de 9 ans

LA cible visée d’une fusillade d’horreur qui a tué une fillette de neuf ans a été arrêtée aujourd’hui alors que les flics se rapprochent de son assassin.

Olivia Pratt-Korbel a été tuée alors que sa mère Cheryl tentait frénétiquement d’empêcher un assassin masqué d’entrer dans leur maison à Liverpool.

Un homme a été arrêté pour la mort d’Olivia

On pense que le jeune innocent a été pris entre les feux d’une attaque de gangs tit-for-tat.

La police a maintenant confirmé que le coup visé par l’attaque – un homme de 35 ans – a été arrêté pour avoir enfreint les conditions de son permis.

Mais une chasse à l’homme est en cours pour retrouver le tireur “lâche” après avoir fui les lieux après l’horreur de lundi soir.

Il est apparu aujourd’hui que le filet se refermait après que deux sources aient proposé un nom potentiel du suspect.

Le dernier développement survient également alors que des raids ont été effectués à travers Liverpool ce matin liés à la criminalité armée dans la ville.

Le surintendant en chef Mark Kameen a déclaré: «Je peux vous dire que l’homme dont j’ai parlé lors de la conférence de presse d’hier, qui avait été abattu et poursuivi à l’adresse du domicile de Cheryl et Olivia, a maintenant été arrêté.

«Ce n’est pas en rapport avec le meurtre d’Olivia à proprement parler. La raison de cette arrestation est la violation des conditions de son permis actuel. La nature de cette plage est pour un mauvais comportement.

“Il reste à l’hôpital, et la dernière mise à jour, il était dans un état stable”

Les officiers ont raconté hier comment le bain de sang s’est déroulé lorsque l’homme s’est précipité dans la maison d’Olivia pour échapper à un homme armé qui lui a tiré dessus et à un deuxième homme dans la rue.

Maman Cheryl semblait avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quel était le remue-ménage lorsqu’il s’est introduit de force à l’intérieur.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à parsemer la maison de balles – frappant d’abord Cheryl puis Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu de temps après, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée – un homme de 35 ans – a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

Alors qu’Olivia était mourante, ses amis sont venus le chercher dans une Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital.

La police de Merseyside a lancé hier un appel passionné à l’information en promettant de “ne pas se reposer tant que les responsables ne seront pas mis derrière les barreaux”.

La constable en chef Serena Kennedy a déclaré que le meurtre “choquant” “franchit toutes les frontières” alors qu’elle faisait appel à la “fraternité criminelle” de Liverpool pour obtenir des informations.

L’officier a ajouté: “Je sais que le meurtre d’Olivia a secoué nos communautés, qui sont à juste titre bouleversées et scandalisées qu’un crime aussi odieux se soit produit ici dans les rues du Merseyside.

“Les habitants de Liverpool et du Merseyside sont connus pour leur compassion et leur solidarité en temps de crise, et je sais que nos communautés, les gens veulent aider la famille de toutes les manières possibles.

“Ce n’est pas le moment pour quiconque sait qui est responsable de cette fusillade de rester muet.

“Il est temps que nos communautés se rassemblent avec nous et fassent du Merseyside un endroit où l’utilisation d’armes à feu dans nos rues est totalement inacceptable, et ceux qui les utilisent sont tenus responsables.”

Les hommages ont maintenant afflué pour la petite Olivia, qui a fréquenté l’école primaire catholique St Margaret Mary.

Sa directrice, Rebecca Wilkinson, a déclaré: “Notre communauté scolaire est dévastée par la triste perte d’Olivia. Nous sommes sous le choc et incrédules face à une nouvelle aussi tragique.

« Olivia était une membre très appréciée de notre école. Elle avait un beau sourire, un bon sens de l’humour et une personnalité pétillante. Elle était généreuse et faisait tout son possible pour aider les autres. Elle adorait jouer et a récemment participé à la production scolaire du Magicien d’Oz.

“Olivia manquera beaucoup au personnel et aux enfants de notre école. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en cette période extrêmement triste.”

La tragédie est la troisième fusillade mortelle à Liverpool en moins d’une semaine après qu’un employé du conseil a été tué il y a 48 heures.

Ashley Dale, 28 ans, a été abattue à seulement deux miles de là dans son jardin à Old Swan dans un cas d’identité erronée.

Dans un bain de sang séparé, Sam Rimmer, 22 ans, a été abattu mercredi à Toxteth, tandis qu’une femme dans la cinquantaine a été poignardée à mort devant un pub à Kirkby la nuit dernière.

La mort d’Olivia est également survenue 15 ans jour pour jour où Rhys Jones, 11 ans, a été brutalement assassiné.

Olivia se cachait derrière sa mère lorsque le tireur a ouvert le feu

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvée

La mort d’Olivia a choqué la nation

Sa mère a également été blessée dans l’attaque