BROOKLYN CENTRE, Minnesota – Le policier qui a tué par balle un homme noir de 20 ans lors d’un contrôle routier a peut-être eu l’intention de tirer un Taser, a déclaré lundi le chef de la police de la ville.

Le département a publié des images dramatiques de l’incident par caméra corporelle, qui a secoué la banlieue de Minneapolis à des kilomètres de l’endroit où George Floyd a été tué lors d’une arrestation par la police en mai dernier.

Daunte Wright a été abattu une fois et est décédé après l’arrêt de la circulation dimanche, a déclaré le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon. Les images de la caméra corporelle diffusées lors d’une conférence de presse montrent deux autres agents s’approchant de la voiture de Wright et l’officier qui a tiré le coup derrière eux.

Alors que l’officier du côté conducteur du véhicule commençait à menotter Wright, il s’est libéré, une lutte s’est ensuivie et Wright a sauté de nouveau dans le siège du conducteur. Un officier a menacé de le taquiner en criant « Taser! » au moins trois fois avant de tirer sur Wright, puis en disant: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

La voiture est partie, parcourant plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule.

« Je crois que l’officier avait l’intention de déployer son Taser mais a plutôt tiré sur M. Wright d’une seule balle », a déclaré Gannon, qui a refusé de fournir des détails sur l’officier autrement que de la décrire comme « très senior ». Elle a été placée en congé administratif.

Le médecin légiste de Hennepin a déclaré lundi soir que Wright était mort d’une blessure par balle à la poitrine et a qualifié sa mort d’homicide.

Au cours de la conférence de presse, les membres de la communauté qui regardaient depuis le hall du siège du département de police ont exprimé leur colère alors que d’autres manifestaient à l’extérieur. Plus tard, plus de 100 manifestants ont scandé le nom de Wright tandis que des dizaines d’officiers en tenue anti-émeute et des troupes gardaient le poste de police.

Dans un communiqué, le président national de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que Wright « devrait être en vie aujourd’hui ».

« Qu’il s’agisse d’insouciance et de négligence, ou d’un lynchage flagrant des temps modernes, le résultat est le même. Un autre homme noir est mort aux mains de la police », a déclaré Johnson.

Minneapolis, à 16 km au sud, est en plein milieu du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre pour la mort de Floyd.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a imposé un couvre-feu de 19 heures lundi à 6 heures mardi pour trois comtés qui incluent Brooklyn Center, Minneapolis et la capitale de St. Paul. On s’attendait à ce que les troupes de la Garde nationale du Minnesota doublent en nombre pour atteindre plus de 1 000, et d’autres agents des forces de l’ordre de l’État ont également été appelés à patrouiller autour des villes jumelles.

Le président Joe Biden a déclaré avoir regardé les images de la caméra corporelle et a appelé au calme.

«Nous savons que la colère, la douleur et le traumatisme au sein de la communauté noire sont réels», a déclaré Biden depuis le bureau ovale. Mais, a-t-il ajouté, cela «ne justifie pas la violence et le pillage».

La police en tenue anti-émeute a répondu aux manifestations dimanche alors que les manifestants se rassemblaient au Brooklyn Center, pleurant la mort de Wright. Vidéo posté sur Twitter a montré la police tirant du gaz et un agent chimique sur des manifestants au département de police dimanche soir.

« Ce n’est pas le bon moment pour qu’un autre Noir soit tué par la police », a déclaré Dez Odoms, 30 ans, dont l’appartement est près du poste de police. Odoms a déclaré que des gaz lacrymogènes avaient été tirés sur son appartement alors qu’il regardait les manifestations se dérouler. « C’est triste. Cette ville est folle, mec. »

Jonathan Mason, un activiste communautaire du Minnesota, a qualifié le meurtre de Wright de «meurtre» et un exemple de suprématie blanche. La police n’a pas dit la race de l’officier qui a tiré sur Wright, bien que la vidéo de l’incident suggère qu’elle est blanche.

« Qui va défendre nos ancêtres qui ont construit cette terre mais qui sont toujours tenus à l’écart? » Dit Mason.

Le chef de police dit que l’arrêt initial était pour un enregistrement expiré

Gannon a déclaré que les agents avaient arrêté Wright vers 14 heures dimanche parce que la voiture avait une immatriculation expirée. Lorsque les agents sont retournés à leur véhicule et ont recherché les informations de Wright, ils ont vu un mandat en suspens, qui a provoqué l’arrestation, a déclaré Gannon. La lutte a commencé lorsque l’un des agents a informé Wright qu’il était arrêté sur mandat.

L’Associated Press, citant des archives judiciaires, a rapporté que Wright avait été recherché pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour avoir fui des officiers et possédé une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.

Gannon a déclaré que les agents sont formés pour porter leurs armes à feu du côté dominant de leur corps et leur Taser de l’autre côté. Il a dit que voir la vidéo l’avait amené à croire que «c’était une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright».

Le Bureau de l’arrestation criminelle du Minnesota enquête sur l’incident. Dans une déclaration aux Etats-Unis AUJOURD’HUI lundi, Jill Oliveira, responsable de l’information publique pour le département d’État de la Sécurité publique, a déclaré que la BCA était « aux tout premiers stades de son enquête ».

Gannon a déclaré que la publication des images de la caméra corporelle était sa décision. « Je sentais que la communauté avait besoin de savoir ce qui s’était passé, elle avait besoin de le voir. J’avais besoin d’être transparente. »

L’officier a été mis en congé administratif et Gannon a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si elle ferait face à des accusations.

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a déclaré qu’il pensait que l’officier devrait être congédié.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs qui entraîneront la mort d’autres personnes dans notre profession », a déclaré Elliott.

Le directeur municipal, Curt Boganey, a exprimé son opposition à la révocation de l’officier, affirmant qu’elle méritait une «procédure régulière». Plus tard dans la journée, Elliott a annoncé via Twitter que Boganey avait été licencié et que ses fonctions seraient assumées par le directeur adjoint de la ville.

Elliott a également déclaré que le conseil municipal avait voté pour donner à son bureau une «autorité de commandement» sur le département de police. En vertu de la charte de la ville, le directeur de la ville a le contrôle du service de police.

«Déchirant et insondable; La mère de Wright dit qu’elle a parlé au téléphone avec son fils

Elliott a qualifié la mort de Wright de «déchirante et insondable», ajoutant qu’elle «ne pouvait pas arriver à un pire moment. … Nous sommes collectivement dévastés, et nous le sommes depuis plus d’un an maintenant à cause du meurtre de George Floyd. «

La mère de Wright, Katie Wright, a déclaré que son fils conduisait un véhicule que la famille lui avait donné il y a des semaines et l’a appelée alors qu’il était arrêté avec sa petite amie dans la voiture, a rapporté le New York Times.

« Il m’a appelé vers 1h40, a dit qu’il se faisait arrêter par la police », a-t-elle déclaré dans une vidéo Facebook Live. « Il a dit qu’ils l’ont arrêté parce qu’il avait des assainisseurs d’air suspendus à son rétroviseur. »

Alors qu’elle parlait avec son fils pendant l’arrêt de la circulation, Katie Wright lui a dit de donner le téléphone aux agents afin qu’elle puisse leur donner des informations sur l’assurance, a rapporté le New York Times.

«Ensuite, j’ai entendu le policier venir à la fenêtre et dire:« Posez le téléphone et descendez de la voiture »», a-t-elle déclaré, selon le Times.

Wright a dit au Minneapolis Star-Tribune qu’elle avait entendu une bagarre pendant l’appel et quelqu’un a dit: « Daunte, ne cours pas. » L’appel a pris fin et quand elle a rappelé, la petite amie de Wright a dit à sa mère qu’il avait été abattu, a rapporté le Star-Tribune.

Aubrey Wright a déclaré au Washington Post que son fils conduisait pour se laver une voiture lorsqu’il a été abattu.

Wright a déclaré qu’il se trouvait dans une épicerie lorsque sa femme l’a appelé pour lui dire que leur fils avait été abattu. Il a déclaré au Post qu’il était arrivé sur les lieux dans les 10 minutes et qu’il avait vu la Buick LaCrosse 2011 de son fils partiellement détruite et son corps au sol recouvert d’un drap.

«Je connais mon fils. Il était effrayé. Il (avait) toujours l’esprit d’un jeune de 17 ans parce que nous l’avons gardé », a déclaré Wright au Post.

Daunte Wright avait un enfant de 2 ans, a déclaré son père au journal. Il a déclaré que Daunte avait abandonné ses études secondaires en raison d’un trouble d’apprentissage, mais avait travaillé dans la vente au détail et dans la restauration pour soutenir son fils.

«C’était un enfant formidable», a déclaré Wright au Post. «C’était un enfant normal. Il n’a jamais eu de problèmes sérieux. Il aimait passer du temps avec son fils de 2 ans. Il aimait son fils.

Dans un tweet lundi, l’activiste des droits civiques Al Sharpton a déclaré qu’il avait parlé avec le père de Wright et a déclaré que son groupe, le National Action Network, « se tiendra aux côtés de cette famille et exigera justice dans cette affaire ».

La fusillade fait suite à deux autres cas dans lesquels la police du Brooklyn Center a tiré sur une personne décédée ou a attaqué une personne décédée.

En 2019, un homme autiste, Kobe Dimock-Heisler, 21 ans, a été tué par balle lors d’une bagarre avec la police. KARE-TV a rapporté que les agents avaient d’abord tenté d’agresser Dimock-Heisler, qui avait attrapé un couteau sur le coussin d’un canapé avant que la police ne lui tire dessus. Aucune accusation n’a été déposée contre les agents chargés de l’affaire.

En 2015, un homme de Saint-Paul est décédé quelques jours après avoir été arrêté par un policier et s’est cogné la tête. Le Star-Tribune a rapporté que Sinthanouxay Khottavongsa, 57 ans, tenait un pied de biche, et la police répondant à un rapport de bagarre lui a dit de le laisser tomber avant de le charger. Khottavongsa s’est cogné la tête en tombant et est mort des suites de ses blessures, a rapporté le journal.

Contribuer: The Associated Press