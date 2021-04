CHICAGO – À la suite de la publication de vidéos de caméra corporelle de la fusillade mortelle par la police d’Adam Toledo, 13 ans – qui semblent montrer les mains d’Adam en l’air lorsqu’il a été abattu – de nombreux habitants de Chicago attirent l’attention sur le changement de la ville récit de ce qui s’est passé ce matin tôt le mois dernier.

Quelques heures après l’incident, la police de Chicago a qualifié l’incident de «confrontation armée». Jeudi, Chicago Ald. Carlos Ramirez-Rosa a retweeté une déclaration sur Twitter condamnant le « langage de la police qualifiant le meurtre d’Adam de » confrontation armée « ».

Suite à la publication des vidéos, le Latino Caucus du Conseil municipal a déclaré dans un communiqué que « les images de la caméra corporelle montrent qu’Adam Toledo était un enfant non armé avec les mains levées lorsqu’il a été abattu par un policier de Chicago ».

Ce que nous savons:Le tollé grandit alors que le policier dans la fusillade d’Adam Toledo est identifié comme étant Eric Stillman

Voici ce que les responsables de la ville ont dit et quand.

29 mars: la police qualifie l’incident de « confrontation armée »

Un peu après 5 heures du matin CT ce matin-là, moins de trois heures après la fusillade, le porte-parole de la police Tom Ahern a qualifié l’incident de « confrontation armée » dans un tweet. Il a également partagé une photo de l’arme récupérée sur les lieux.

«Les agents ont observé deux sujets dans une ruelle voisine, un sujet s’est enfui à pied, ce qui a entraîné une confrontation armée. Un sujet a été abattu et tué. Deuxième sujet en garde à vue. Arme retrouvée sur les lieux», a-t-il écrit.

Près de 12 heures plus tard, un peu après 16 heures, heure du Pacifique, le département a publié un communiqué de presse officiel supprimant le mot «armé» de «confrontation armée» et désignant les deux personnes impliquées comme «deux hommes».

« Un délinquant armé a fui les policiers. Une poursuite à pied a été assurée qui a abouti à une confrontation », indique le communiqué.

5 avril: le maire dit qu’Adam « était en possession d’une arme à feu »

Le 5 avril, la maire de Chicago Lori Lightfoot et le commissaire de police David Brown ont tenu une conférence de presse à New Life Church, dans l’ouest de la ville.

« Une poursuite à pied assurée, qui a abouti à une confrontation dans la ruelle », a déclaré Brown. Interrogé par un journaliste si Adam a tiré sur des officiers, Brown a déclaré qu’il «n’entrerait pas dans les détails». Brown a dit qu’il avait été réveillé tôt le matin, les officiers « m’ont dit que le sujet semblait très jeune ».

Lightfoot, qui a déclaré qu’elle n’avait pas visionné les vidéos de la caméra corporelle, a qualifié l’incident d ‘ »histoire compliquée » et a déclaré qu’Adam « était en possession d’une arme à feu ». Lightfoot a déclaré que la ville devait offrir plus « d’amour » et « d’opportunités » à ses enfants pour « atténuer l’attrait d’une vie de gang ».

« Nous trouverons la personne qui a mis l’arme dans la main d’Adam », a déclaré Lightfoot. «Un adulte a mis une arme à feu dans la main d’un enfant – un jeune enfant impressionnable, et qui n’aurait pas dû recevoir une force meurtrière – une arme qui pouvait et a changé irrémédiablement le cours de sa vie.»

Elle a ajouté: « Les gangs s’attaquent à nos plus vulnérables, corrompant ces jeunes esprits. »

Quelques heures après la conférence de presse, la famille d’Adam Toledo a déclaré qu’elle n’avait toujours pas vu la vidéo de la caméra corporelle de la police de l’incident et qu’elle était « préoccupée par les présomptions, les implications et les déclarations faites aujourd’hui qui ne sont pas étayées par les faits rendus publics. loin. »

« Nous ne sommes pas en mesure de réfuter ou de répondre à ces déclarations tant que nous n’avons pas obtenu les éléments de preuve, qui jusqu’à présent ne sont connus que de la police », indique le communiqué. « Nous voulons, cependant, corriger la mauvaise et fausse représentation d’Adam comme un enfant solitaire de la rue qui n’avait personne vers qui se tourner. Ce n’est tout simplement pas vrai. »

10 avril: Le procureur dit qu’Adam tenait une arme lorsqu’il a été abattu

Samedi, les procureurs ont décrit ce que montraient les images de la caméra corporelle de l’agent, alléguant qu’Adam tenait une arme à feu lorsque l’agent lui a tiré dessus.

Les détails ont été révélés lors d’une audition sur les obligations de Ruben Roman, 21 ans, qui était avec Adam à sa mort. Les procureurs ont déclaré que les coups de feu tirés par Roman alors qu’il se tenait à côté d’Adam ont déclenché une chaîne d’événements qui ont conduit à la fusillade mortelle.

15 avril: le maire dit qu’Adam était « un enfant qui était en contact avec un adulte qui avait une arme à feu »

Un peu après midi jeudi, Lightfoot a changé de formulation lors d’une conférence de presse appelant au calme, affirmant qu’Adam était «un enfant qui était en contact avec un adulte qui avait une arme à feu». Lorsqu’on lui a demandé si Adam avait tiré sur un officier, elle a répondu: « Je n’ai vu aucune preuve que Adam Toledo ait tiré sur la police. »

Pendant ce temps, Sarah Sinovic, porte-parole en chef du procureur de l’État du comté de Cook, a déclaré que l’avocat qui avait déclaré qu’Adam tenait une arme à feu lorsque l’officier l’a abattu « ne s’était pas pleinement informé avant de parler au tribunal.

Après 14h30, une agence de surveillance de la police a publié 17 vidéos bodycam, quatre vidéos tierces, une transmission du Bureau de la gestion des urgences et des communications, deux enregistrements audio des appels 911, six enregistrements ShotSpotter, ainsi que des rapports de réponse et d’arrestation. .

Selon les vidéos, Adam fuyait l’officier dans une allée lorsqu’il a ralenti près d’une clôture, a jeté ce qui ressemblait à une arme à feu derrière la clôture et s’est tourné vers l’officier les mains en l’air. L’officier a tiré avec son arme moins d’une seconde après qu’Adam se soit retourné pour lui faire face les mains levées.

La ville a refusé de commenter USA TODAY car l’histoire se rapporte à une enquête active.