Tir de Knotty Ash: une fille innocente, 9 ans, abattue après qu’un homme a fait irruption dans la maison de Liverpool poursuivi par un homme armé pulvérisant des balles

Une FILLE âgée de neuf ans a été abattue après qu’un homme armé a poursuivi sa cible de tir dans sa maison et a pulvérisé des balles avec “un mépris total”.

Olivia Pratt Korbel a été abattue alors que sa mère Cheryl tentait frénétiquement d’empêcher le tireur masqué d’entrer dans la maison de Liverpool.

La police patrouille Kingsheath Avenue à Liverpool après la fusillade à 22 heures hier soir Crédit : PP.

Cela vient après qu’Ashley Dale, 28 ans, a été abattue dimanche 1 crédit

Le tireur a réussi à faire irruption à l’intérieur et a ouvert le feu, faisant exploser la petite Olivia à la poitrine et sa mère au poignet.

Il a ensuite fui les lieux alors que le jeune a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique et est toujours en liberté.

As-tu vu ce qui est arrivé? Appelez The Sun Online au 0207 782 4368 ou envoyez un e-mail à exclusive@the-sun.co.uk

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu après l’horreur de 22 heures, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée – un homme de 35 ans – a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

La police de Merseyside a déclaré aujourd’hui qu’il s’était précipité dans la maison pour échapper au tireur, qui portait une veste matelassée noire et une cagoule noire.

La mère d’Olivia semble avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quel était le remue-ménage lorsqu’il est entré de force.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à émailler la maison de balles – tirant d’abord sur Cheryl puis sur Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

La gendarme en chef Serena Kennedy a déclaré que la famille d’Olivia était “absolument dévastée, inconsolable et le cœur brisé”.

Elle a ajouté: “Je sais que le meurtre d’Olivia a secoué nos communautés, qui sont à juste titre bouleversées et scandalisées qu’un crime aussi odieux se soit produit ici dans les rues du Merseyside.

“Les habitants de Liverpool et du Merseyside sont connus pour leur compassion et leur solidarité en temps de crise, et je sais que nos communautés, les gens veulent aider la famille de toutes les manières possibles.

“Ce n’est pas le moment pour quiconque sait qui est responsable de cette fusillade de rester muet.

“Il est temps que nos communautés se rassemblent avec nous et fassent du Merseyside un endroit où l’utilisation d’armes à feu dans nos rues est totalement inacceptable, et ceux qui les utilisent sont tenus responsables.”

La tragédie est la troisième fusillade mortelle à Liverpool en moins d’une semaine après qu’un employé du conseil a été tué il y a 48 heures.

Ashley Dale, 28 ans, a été abattue à seulement deux miles de là dans son jardin à Old Swan dans un cas d’identité erronée.

Dans un bain de sang séparé, Sam Rimmer, 22 ans, a été abattu mercredi à Toxteth, tandis qu’une femme dans la cinquantaine a été poignardée à mort devant un pub à Kirkby la nuit dernière.

La constable en chef adjointe Jenny Sims a déclaré que la dernière tragédie était un « incident vraiment choquant » et « odieux » pour la communauté locale.

Elle a ajouté: “Aucun parent ne devrait jamais avoir à subir la perte d’un enfant dans ces terribles circonstances.”

SONDE DE MEURTRE

La police a lancé une enquête pour meurtre et traque actuellement le tireur “lâche” qui a fui les lieux.

Les agents parcourent également la vidéosurveillance et mènent des enquêtes de maison en maison.

La fusillade a eu lieu 15 ans jour pour jour que Rhys Jones, 11 ans, a été brutalement assassiné.

Il a été abattu le 22 août 2007, alors qu’il rentrait chez lui après un entraînement de football en passant par le parking du Fir Tree Pub à Croxteth.

Un habitant, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré: “C’est vraiment dégoûtant et ce ne sera pas toléré par ici.

“Ça vient d’être l’anniversaire de la mort de Rhys Jones.

“Je crois que parce qu’un enfant a été impliqué, les gens nommeront le coupable et il mérite d’être nommé parce qu’il est un lâche.”

D’autres habitants horrifiés ont décrit avoir entendu des coups de feu retentir dans la région, qui regorge de maisons familiales contenant des jeux pour enfants et des trampolines.

David Clements, 35 ans, a déclaré: “Nous avons entendu des pops hier soir, mais nous avons juste pensé que c’était des feux d’artifice.

“Mon fils joue avec tous les enfants de cette rue, donc il connaît probablement la fille.

“Il n’est pas encore réveillé, j’ai peur de lui dire ce qui s’est passé.”

La police a confirmé que la mort de la petite fille n’était pas liée à la fusillade mortelle d’Ashley dimanche.

Dans une tournure cruelle, il est apparu que le jeune frère d’Ashley, Lewis Dunne, avait également été tué dans une fusillade d’identité erronée en 2015 alors qu’il n’avait que 16 ans.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou d’appeler @CrimestoppersUK au 0800 555 111 en citant le journal 1083 du 22 août.

Une vue aérienne de la maison où le jeune a été abattu

Des médecins légistes sur place aujourd’hui Crédit : Reuters