Tir de Knotty Ash: Innocent Olivia, 9 ans, a été abattue par un tueur à gages à l’heure du coucher alors qu’elle se cachait derrière sa mère

TRAGIQUE Olivia Pratt-Korbel se cachait derrière sa mère lorsqu’un tueur à gages pourchassant un rival a tiré sur leur maison et l’a tuée.

L’innocente de neuf ans se préparait à aller au lit lorsque Cheryl Korbel a entendu des coups de feu et a ouvert la porte d’entrée.

La tragique Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, se cachait derrière sa mère lorsqu’un tueur à gages pourchassant un autre homme a tiré sur leur maison, la tuant Crédit : pixel8000

Cheryl a désespérément tenté de barricader la porte alors que des balles déchiraient la maison

On pense qu’Olivia a été touchée à la poitrine, Cheryl à la main et l’homme ciblé a été frappé deux fois au corps Crédit : PA

Olivia a été emmenée à l’hôpital pour enfants Alder Hey par la police mais déclarée morte peu de temps après 1 crédit

Un homme de 35 ans, qui avait été pris pour cible alors qu’il marchait dans la rue avec un ami, a fait irruption dans le semi-remorque poursuivi par le tireur en cagoule.

Cheryl a désespérément tenté de barricader la porte alors que des balles pénétraient dans la maison de Knotty Ash, à Liverpool.

Des voisins ont déclaré avoir entendu au moins quatre coups de feu. Olivia aurait été touchée à la poitrine, Cheryl à la main et l’homme visé a été frappé deux fois au corps.

Alors qu’Olivia gisait mourante sur le sol, des amis insensibles de l’homme blessé sont alors arrivés, l’ont porté jusqu’à leur Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital – sans prendre la peine de vérifier la famille.

Olivia a été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants Alder Hey par la police, mais a été déclarée morte peu de temps après.

Sa mère en deuil est soignée par des médecins à l’hôpital Aintree de la ville.

Les autres membres de la famille qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là étaient indemnes.

La police a déclaré que la famille n’avait aucun lien avec les deux hommes qui sont entrés de force chez eux à 22 heures lundi.

L’homme blessé, qui n’avait pas été interpellé, était dans un état grave mais ne mettant pas sa vie en danger.

Quelques heures après qu’Olivia ait été nommée victime, Luke Korbel, que l’on pense être son cousin, a écrit sur Facebook: “Qu’est-ce que le monde en vient?

«Je ne penserais même pas à souhaiter tout cela à mon pire ennemi.

“La fille de 9 ans la plus intelligente que tu auras, avait le cerveau d’une fille de 18 ans, la plus drôle et la plus polie avait toujours le sourire aux lèvres, nous savons tous que tu continueras à sourire là-haut, tu vas nous manquer chacun de nous tu es vraiment, Liv.

Un habitant a ajouté : « Je vais devoir dire à mon enfant que son amie est morte et je ne sais pas trop comment faire. C’est affreux.”

L’expert du football Sky et ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, a tweeté: “La criminalité liée aux armes à feu et au couteau dans ce pays et en particulier dans ma ville en ce moment est hors de contrôle, nous avons besoin de peines plus lourdes pour les personnes reconnues coupables de ce crime. Cette histoire est déchirante. »

S’adressant au meurtre lors d’une conférence de presse hier, la constable en chef du Merseyside, Serena Kennedy, a appelé à l’aide de la pègre de Liverpool en disant que la mort d’Olivia “franchit toutes les frontières”.

Elle a déclaré : « Nous n’aurons pas de repos tant que les responsables ne seront pas derrière les barreaux.

« Sa famille est absolument dévastée, inconsolable et a le cœur brisé.

«Je sais que le meurtre d’Olivia a secoué nos communautés, qui sont à juste titre bouleversées et outrées qu’un crime aussi odieux se soit produit ici dans les rues du Merseyside.

“Ce n’est pas le moment pour quiconque connaît les responsables de la fusillade de rester muet.

“Il s’agit d’une attaque choquante et épouvantable qui se répercutera dans nos communautés, et je veux faire appel à tous ceux qui savent qui est responsable de cette attaque de bien vouloir se manifester et nous donner ces noms.

«Nous devons trouver tous les responsables de cela – pas seulement le tireur. Nous devons trouver qui a fourni l’arme et qui a organisé ce terrible incident.

L’horrible tragédie s’est produite après qu’un assassin masqué a tiré sur un autre homme à l’intérieur de leur maison

La police a déclaré que la famille n’avait aucun lien avec les deux hommes, sur la photo: deux enfants rendant hommage à la petite Olivia 1 crédit

La fusillade d’horreur a eu lieu le 15e anniversaire du meurtre par erreur d’identité de Rhys Jones, 11 ans, également à Liverpool Crédit : document

Une vue aérienne des officiers médico-légaux sur les lieux de Knotty Ash Crédit : PA

Le constable en chef Kennedy a ajouté: «On pense qu’un homme de 35 ans était poursuivi par un homme armé d’une arme à feu.

«L’homme poursuivi est entré de force dans la maison d’Olivia et l’agresseur a couru après lui, tirant plusieurs coups de feu sans tenir compte d’Olivia et de sa famille, qui n’ont aucun lien avec le tireur ou l’homme qui s’est frayé un chemin.

“Malheureusement, Olivia a été mortellement blessée lorsqu’un homme armé a tiré sur l’homme, qui tentait d’entrer dans la maison et sa mère a également reçu une balle dans le poignet. L’homme de 35 ans, qui avait été pris en chasse, a reçu plusieurs coups de feu dans le haut du corps. Alors qu’Olivia était mourante, il a été récupéré par ses amis qui l’ont emmené à l’hôpital.

Le surintendant en chef Mark Kameen, à la tête de la chasse au meurtre, a déclaré que l’homme de 35 ans et un ami marchaient dans la rue lorsqu’un homme armé portant une cagoule a commencé à leur tirer dessus.

Il a ajouté à propos de la tragédie: «Un coup de feu a été tiré qui, selon nous, a touché Cheryl, la blessant puis blessant mortellement Olivia.

“Olivia à cette époque, nous pensons, se tenait directement derrière Cheryl.

“Malgré les circonstances horribles, l’agresseur a poursuivi l’assaut et a continué d’essayer d’entrer dans la propriété, ce faisant, il a ensuite tiré deux autres coups de feu sur l’homme de 35 ans qui se trouvait, à ce stade, à l’intérieur de Cheryl. et l’adresse du domicile d’Olivia.

“L’agresseur est alors sorti par la porte d’entrée et s’est enfui à pied.”

ANNIVERSAIRE DE RHYS JONES

La tragédie de lundi soir est survenue à l’occasion du 15e anniversaire du meurtre de Rhys Jones, 11 ans, abattu par erreur alors qu’il rentrait chez lui après un entraînement de football à Croxteth, à seulement trois miles de là.

Le gangster en herbe Sean Mercer, alors âgé de seulement 16 ans, a ensuite été reconnu coupable de son meurtre.

Hier, le chef de la police Kennedy a ajouté : « Son meurtre (de Rhys) aurait dû être un moment décisif dans la bataille contre la criminalité armée et l’utilisation d’armes à feu dans nos rues.

“Mais étonnamment, il y a des criminels insensibles qui sont prêts à utiliser des armes dans nos rues et qui ont un mépris total pour le chagrin et la douleur qu’ils ont causés à la famille d’Olivia.”

Hier, des parents et de jeunes amis d’Olivia lui ont rendu hommage et lui ont adressé des notes sincères devant la maison de Kingsheath Avenue.

La directrice d’Olivia, Rebecca Wilkinson, a rendu hommage à une écolière “pétillante” avec un “beau sourire” qui venait de jouer dans une production du Magicien d’Oz.

Mme Wilkinson, directrice de l’école primaire catholique St Margaret Mary à Huyton, a déclaré: «Olivia était une membre très appréciée de notre école.

“Elle avait un beau sourire, un bon sens de l’humour et une personnalité pétillante.”

Le tueur d’Olivia est décrit comme mince, 5 pieds 7 pouces, portant une veste matelassée noire, une cagoule noire avec une visière dessus, un pantalon sombre et des gants noirs.

Le meurtre est également survenu moins de 48 heures après que la conseillère Ashley Dale, 28 ans, a été abattue après qu’un homme armé a fait irruption chez elle à Old Swan, Liverpool, peu après minuit samedi.

La diplômée Ashley a été retrouvée dans son jardin souffrant de blessures par balle.

Les flics enquêtant sur son meurtre disent que s’ils pensent que le tireur avait l’intention de cibler sa maison, Ashley n’était pas la personne à qui ils voulaient faire du mal.

Pendant ce temps, une femme nommée localement Karen Dempsey, dans la cinquantaine, a été poignardée à mort lors d’une altercation devant le pub Brambles à Kirkby, Merseyside, à 20 heures lundi.

Les données ont montré qu’il y a eu une augmentation de 10% des crimes au couteau dans toute l’Angleterre au cours de l’année jusqu’en mars, avec plus de 49 000 infractions enregistrées.

À Londres, les flics ont lancé 67 enquêtes pour homicide depuis janvier, avec des meurtres très médiatisés, dont le meurtre du retraité Thomas O’Halloran la semaine dernière.

Le grand-père de 87 ans a été poignardé à mort dans son scooter de mobilité à Greenford, dans l’ouest de Londres.

Le collecteur de fonds Thomas était la 58e personne à être poignardée à mort dans la capitale cette année.