Tir de Dartford: une femme de 36 ans meurt après avoir été abattue alors qu’elle était «prise en otage» alors qu’un homme de 29 ans subit des blessures graves

UNE FEMME est décédée des suites de ses blessures après avoir été abattue lors d’une prise d’otage présumée dans le Kent.

La police s’est précipitée sur les lieux de Priory Road, Dartford, à 12 h 40 samedi après des informations faisant état de troubles.

Des agents des armes à feu se sont rendus sur les lieux et, sur les lieux, une femme de 36 ans a subi des blessures qui auraient été causées par une arme de poing.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où la police a déclaré qu’elle était décédée tragiquement lundi après-midi.

Un homme de 29 ans a également été transporté à l’hôpital avec une blessure par arme à feu et il demeure dans un état critique.

Il est traité comme le suspect et une enquête est en cours.

Après une heure d’attente avec un homme à l’intérieur, les agents ont pris d’assaut la propriété en défonçant la porte d’entrée.

Des voisins ont décrit comment un « pandémonium » a éclaté dans la rue résidentielle alors que les flics ont pris d’assaut la maison.

Ils ont affirmé avoir entendu deux coups de feu lors de l’incident « glaçant ».

Les habitants ont également déclaré que la femme était « retenue en otage » par un homme à l’arrière de la maison mitoyenne.

L’un d’eux a déclaré: « J’étais dans la maison et mon mari et mes deux filles étaient sortis – ils ne pouvaient pas rentrer à la maison.

« Je suis sorti et on m’a dit » reviens, tu dois rester à l’intérieur « . Je suis allé dans le jardin où j’ai pu en voir plus. »

Un porte-parole de la police de Kent a déclaré: « La police de Kent a été appelée pour signaler une perturbation dans une propriété de Priory Road, Dartford à 12h40 samedi.

« Des officiers, ainsi qu’un négociateur de police formé, se sont présentés et ont tenté de dialoguer avec un homme à l’intérieur de l’adresse.

« Pendant qu’ils étaient sur les lieux, un homme et une femme ont subi des blessures graves correspondant à des blessures par balle et ont été transportés dans un hôpital de Londres où ils restent dans un état grave.

« Les agents restent sur les lieux et des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances entourant l’incident. »