Tir dans une boîte de nuit en Norvège : 2 morts, 10 blessés dans une attaque présumée liée au terrorisme

Une fusillade dans une discothèque norvégienne et dans les rues avoisinantes qui a fait deux morts et 10 blessés samedi soir fait l’objet d’une enquête comme possible attaque terroriste, a indiqué la police norvégienne.

Un citoyen norvégien a ouvert le feu au London Pub, un bar local LQBTQ + à Oslo, quelques heures seulement avant le début de la parade de la fierté d’Oslo. La police a déclaré que le tireur présumé, un homme de 42 ans originaire d’Iran, avait été arrêté après avoir ouvert le feu à trois endroits.

Barstad a déclaré que le motif de la fusillade n’était pas immédiatement évident et qu’il n’était pas clair si la fusillade avait un lien avec le défilé de la fierté, selon The Guardian.

“La police est en contact avec les organisateurs de l’événement Pride ce samedi”, a déclaré Barstad, selon The Guardian. “Il y aura une évaluation continue des mesures que la police devrait prendre pour protéger cet événement et si cet incident a un lien avec Pride.”

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a partagé ses sentiments sur sa page Facebook, qualifiant l’attaque d'”attaque terrible et profondément choquante contre des innocents”.

Le suspect était considéré comme le seul auteur du crime. Deux armes à feu ont été saisies, dont une arme de poing et une arme automatique.

Le journaliste norvégien Olav Roenneberg s’est rappelé avoir été témoin de la fusillade, affirmant avoir vu un homme arriver avec un sac qui a alors commencé à tirer.

“J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un pistolet à air comprimé. Puis la vitre du bar d’à côté a été brisée et j’ai compris que je devais me mettre à l’abri”, a-t-il déclaré à la chaîne publique norvégienne NRK.

Christian Bredeli était également au bar lorsque la fusillade a eu lieu, déclarant au journal norvégien VG qu’il était coincé au quatrième étage avec un groupe d’environ 10 personnes jusqu’à ce qu’ils reçoivent le feu vert pour partir.

“En sortant, nous avons vu plusieurs blessés, nous avons donc compris que quelque chose de grave s’était passé”, a déclaré Bredeli.

Tous les événements Pride pour le reste de la journée ont été annulés sur ordre de la police.

“Oslo Pride exhorte donc tous ceux qui avaient prévu de participer ou de regarder le défilé à ne pas se présenter. Tous les événements liés à Oslo Prides sont annulés”, ont écrit les organisateurs sur la page Facebook officielle de l’événement.

La Norvège a déjà connu un massacre meurtrier en 2011, où un homme armé a fait 69 morts sur l’île d’Utoya après avoir fait exploser une bombe à Oslo, tuant 8 personnes supplémentaires.

