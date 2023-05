Tir dans un centre commercial Texas Allen: première victime identifiée dans une fusillade de masse qui a fait huit morts dans un centre commercial bondé

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

L’identité de l’une des victimes de la fusillade du centre commercial Allen Premium Outlets au Texas qui a fait huit morts et sept blessés a été révélée.

La fusillade s’est produite samedi devant le centre commercial bondé de la région de Dallas. Le suspect, identifié un jour plus tard comme Mauricio Garcia, 33 ans, avait été tué par les forces de l’ordre.

Le chef des pompiers d’Allen, Jonathan Boyd, a déclaré que trois blessés étaient dans un état critique dans la soirée et que quatre étaient stables. Les coups de feu ont éclaté vers 15 h 30, heure locale, samedi dans les Allen Premium Outlets.

Christian LaCour, un agent de sécurité qui travaillait au centre commercial, a été identifié comme l’une des personnes tuées dans les coups de feu par sa famille. LaCour avait 20 ans et avait grandi dans la région voisine de Farmersville.

Il est la première victime sur huit morts à être identifiée. L’identité des autres victimes n’a pas encore été révélée, mais des témoins ont déclaré qu’il s’agissait de jeunes enfants.

La grand-mère de LaCour avait posté sur les réseaux sociaux samedi, affirmant que sa famille était incapable de le localiser.

« C’était une si belle âme », a-t-elle écrit dans un post ultérieur. « J’étais si fier de lui et si heureux d’avoir pu le voir il y a 2 semaines. »

La famille de LaCour a déclaré qu’elle était toujours en train de traiter son décès et que cela leur avait brisé le cœur de devoir diffuser cette nouvelle à d’autres.

La police n’a pas révélé de mobile possible derrière la fusillade. Le suspect Garcia portait un écusson sur la poitrine suggérant qu’il avait peut-être des croyances suprémacistes blanches, ont déclaré des sources policières. Le Washington Post.

Il avait plusieurs armes, dont un fusil AR-15 et une arme de poing, sur lui et dans sa voiture, la poste signalé.

Pendant ce temps, le FBI demande à quiconque ayant des preuves vidéo, audio ou photographiques de la fusillade de samedi de les partager avec eux.

Le bureau a mettre en place un portail où les preuves peuvent être soumises de manière anonyme.

Le FBI a déclaré à CNN qu’il « était présent à deux endroits à Dallas » et aidait la police d’État et locale en « consacrant toutes les ressources disponibles pour inclure le personnel d’enquête, de renseignement, de criminalistique numérique et de services aux victimes, entre autres ».

Steven Spainhouer n’était pas au centre commercial lorsque la fusillade s’est déroulée, mais s’est précipité sur les lieux après que son fils, qui travaillait dans un magasin H&M du point de vente, l’ait appelé.

Parlant des horreurs dont il a été témoin alors qu’il tentait désespérément de pratiquer la RCR sur plusieurs victimes, M. Spainhouer a déclaré avoir vu plusieurs enfants parmi les personnes décédées. Au moins trois des personnes qu’il a tenté de sauver ont succombé à leurs blessures sur les lieux.

« Je n’aurais jamais imaginé en 100 ans que je serais propulsé dans la position d’être le premier intervenant sur le site pour prendre soin des gens », a déclaré M. Spainhouer. Nouvelles de la SCB.