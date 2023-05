Tir dans un centre commercial au Texas: les responsables examinent l’idéologie du tireur

ALLEN, Texas –

Les autorités fédérales cherchaient à savoir si le tireur qui a tué huit personnes dans un centre commercial de la région de Dallas avait exprimé dimanche un intérêt pour l’idéologie suprémaciste blanche alors qu’ils s’efforçaient de discerner le motif de l’attaque, a déclaré un responsable de l’application des lois à l’Associated Press. Le responsable a averti que l’enquête n’en était qu’à ses débuts.

Les agents fédéraux ont examiné les comptes de médias sociaux qu’ils pensent que Mauricio Garcia, 33 ans, a utilisés et les messages qui ont exprimé leur intérêt pour les opinions suprémacistes blanches et néonazies, a déclaré le responsable, qui n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’AP à condition de l’anonymat.

Garcia avait également un patch sur la poitrine lorsqu’il a été tué par la police qui lisait « RWDS », un acronyme de l’expression « Right Wing Death Squad », qui est populaire parmi les extrémistes de droite et les groupes de suprématie blanche, a déclaré le responsable.

En plus d’examiner les publications sur les réseaux sociaux, des agents fédéraux ont interrogé des membres de la famille et des associés de Garcia pour poser des questions sur ses convictions idéologiques, a déclaré le responsable. Les enquêteurs examinent également les dossiers financiers, d’autres publications en ligne qu’ils pensent que Garcia a faites et d’autres médias électroniques, selon le responsable.

Le chef de la police d’Allen, Brian Harvey, a refusé dimanche soir de répondre aux questions de l’AP, disant à propos de l’enquête, « nous n’avons en fait pas grand-chose ».

Le ministère de la Sécurité publique du Texas a identifié Garcia comme étant soupçonné d’avoir tué huit personnes dans un centre commercial du Texas, un jour après que l’attaque a transformé un après-midi de shopping en massacre.

Garcia a été tué par balle samedi par un policier qui se trouvait près du centre commercial de la banlieue de Dallas.

Un responsable de l’application des lois a déclaré que les enquêteurs avaient fouillé un motel de Dallas près d’une autoroute où Garcia avait séjourné. Le responsable a déclaré que la police avait également trouvé plusieurs armes sur les lieux après la mort de Garcia, notamment un fusil de type AR-15 et une arme de poing.

Deux responsables de l’application des lois ont déclaré que les enquêteurs avaient fouillé une maison de Dallas liée au suspect. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat afin de discuter des détails d’une enquête en cours.

Une femme qui habite à trois maisons de la maison basse en briques de la région de Dallas qui a été fouillée a déclaré avoir vu un grand groupe d’officiers en uniforme entrer dans la maison samedi entre 18 heures et 19 heures.

« Ils sont entrés très vite, et je les ai vus faire ça deux fois », a déclaré Marsha Alexander, qui a déclaré que des agents étaient toujours dans la région lorsqu’elle s’est couchée vers 21 heures-22 heures. Ils étaient partis dimanche matin.

Dimanche après-midi, une femme nommée Julie était assise sur le porche de sa maison, qui est à côté de la maison que la police a perquisitionnée la veille. Elle a refusé de donner son nom de famille à un journaliste de l’AP, mais a déclaré qu’elle s’était réveillée d’une sieste vers 18 heures samedi pour voir quatre voitures de police et un grand groupe d’officiers devant la maison de son voisin.

Elle a dit qu’ils sont entrés dans la maison et ont été rejoints environ une heure plus tard par des agents du FBI et d’autres personnes en civil, qu’elle a également pris pour des forces de l’ordre.

La femme a dit qu’elle ne connaissait pas bien ses voisins, mais qu’elle savait qu’ils étaient « des gens très polis et très gentils ». Elle a dit que l’homme qu’elle comprend maintenant avoir été le tireur était toujours amical et agitait ou klaxonnait quand il allait et venait.

Vers 14 heures dimanche, un homme est entré dans la maison qui a été fouillée, mais lorsque les journalistes ont frappé à la porte et ont attendu, personne n’a répondu.

Dans un communiqué, le président Joe Biden a déclaré que l’agresseur portait un équipement tactique et avait tiré avec une arme de type AR-15. Il a exhorté le Congrès à adopter des restrictions plus strictes sur les armes à feu et les munitions.

« Une telle attaque est trop choquante pour être si familière. Et pourtant, les communautés américaines ont déjà subi environ 200 fusillades de masse cette année, selon les principaux décomptes », a déclaré Biden, qui a ordonné que les drapeaux soient mis en berne.

Les républicains au Congrès, a-t-il dit, « ne peuvent pas continuer à faire face à cette épidémie avec un haussement d’épaules ».

La fusillade était la dernière attaque à contribuer au rythme sans précédent des massacres cette année aux États-Unis. À peine une semaine auparavant, cinq personnes avaient été tuées par balle à Cleveland, au Texas, après qu’un voisin ait demandé à un homme d’arrêter de tirer avec son arme pendant qu’un bébé dormait. , ont indiqué les autorités.

Des informations sur le tireur d’Allen sont apparues alors que la communauté pleurait les morts et attendait des nouvelles des sept personnes blessées. Les autorités n’ont pas identifié publiquement ceux qui ont été tués.

Les blessés sont restés hospitalisés dimanche – trois dans un état critique et quatre dans un état passable, a indiqué le département de police d’Allen dans un communiqué.

John Mark Caton, pasteur principal de l’église Cottonwood Creek, à environ deux miles du centre commercial, a offert des prières lors d’un service régulier le dimanche matin pour les victimes, les premiers intervenants et les acheteurs et employés qui « ont passé devant des choses qu’ils n’auraient jamais dû voir ».

« Certains de nos gens étaient là. Certains peut-être dans cette pièce. Certains de nos étudiants travaillaient dans ces magasins et cela en sera changé pour toujours », a déclaré Caton.

Caton a exprimé des sentiments similaires lors d’une veillée du dimanche soir à l’église en présence du gouverneur républicain Greg Abbott, qui a signé des lois assouplissant les restrictions sur les armes à feu à la suite de fusillades de masse au Texas, et d’autres dirigeants élus. Plus tôt dans la journée, Abbott a déclaré sur Fox News que le Texas n’adopterait pas le contrôle des armes à feu maintenant.

« Les gens veulent une solution rapide », a déclaré Abbott. « La solution à long terme ici est de s’attaquer au problème de santé mentale. »

L’attaque s’est déroulée à Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial en plein air. Des témoins ont rapporté avoir vu des enfants parmi les victimes. Certains ont dit avoir également vu ce qui semblait être un policier et un agent de sécurité du centre commercial inconscients au sol.

Andria Gaither, directrice adjointe du magasin de vêtements Tommy Hilfiger, a déclaré dimanche qu’elle se trouvait à l’arrière du magasin samedi après-midi lorsqu’elle a vu deux jeunes filles essayer de se cacher dans une cabine d’essayage. Au début, elle pensait qu’ils jouaient. Puis elle a entendu quelqu’un dire que des coups de feu étaient tirés.

Gaither regarda autour d’elle pour voir les clients et le gérant du magasin courir vers l’arrière de l’entreprise. Finalement, Gaither et les autres ont couru par une porte dérobée.

« Dès que je suis sorti à l’arrière du magasin, vous pouviez entendre la fusillade », a déclaré Gaither dimanche. « C’était si fort. Je n’avais jamais rien entendu de tel de ma vie. C’était assourdissant. »

Allen, à environ 25 miles (40 kilomètres) au nord du centre-ville de Dallas et avec une population d’environ 105 000 habitants, fait partie des banlieues diversifiées de la région de Dallas-Fort Worth. La région a connu le taux de croissance asiatique le plus élevé de toutes les grandes régions métropolitaines américaines, selon les chiffres du recensement américain. Ces statistiques montrent que la population d’Allen est composée d’environ 19 % d’Asiatiques, 10 % de Noirs et 11 % d’Hispaniques.

Allen est également lié à une autre des récentes fusillades de masse au Texas. Patrick Crusius y a vécu en 2019 avant de publier en ligne une chape raciste avertissant d’une « invasion hispanique » et de se rendre à El Paso, où il a ouvert le feu sur un Walmart tuant 23 personnes. Crusius, 24 ans, a plaidé coupable de crimes de haine fédéraux et d’armes. en février.

Des tueries de masse se sont produites avec une fréquence stupéfiante aux États-Unis cette année, avec une moyenne d’environ un par semaine, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

—-



Balsamo a rapporté de Washington et Stengle a rapporté de Dallas. Les rédacteurs de l’Associated Press Vanessa Alvarez à New York, James Vertuno à Austin, Adam Kealoha Causey à Dallas, Gene Johnson à Seattle et Rebecca Boone à Boise, Idaho, ont contribué à ce rapport.