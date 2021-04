Un homme armé présumé au Texas qui a tué au moins une personne et blessé cinq autres chez un fabricant d’armoires était détenu vendredi sous caution d’un million de dollars, accusé d’avoir ouvert le feu sur l’entreprise où il travaillait autrefois.

Les autorités du Texas ont déclaré que Larry Bollin, 27 ans, avait été arrêté jeudi après une chasse à l’homme. Il a été accusé de meurtre et de plusieurs autres chefs de voies de fait graves avec une arme mortelle résultant de la fusillade dans les armoires Kent Moore à Bryan, au Texas.

Le département de police de Bryan mentionné Timothy Smith, un père de deux enfants de 40 ans qui vivait à Bryan, a été tué vendredi. Le mobile du tireur n’était pas immédiatement connu.

Le soldat de la patrouille routière du Texas, Juan Rojas Tovar, a également été abattu pendant la chasse à l’homme. Le lieutenant Craig Cummings du département de la sécurité publique du Texas a déclaré aux journalistes jeudi que le soldat était dans un état stable, mais qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale.

Voici ce que nous savons vendredi:

Que s’est-il passé lors de la fusillade de Bryan?

La police de Bryan a répondu aux informations faisant état d’une fusillade vers 14h30 jeudi. À leur arrivée, une personne était morte et cinq autres blessées. Vendredi soir, une victime est toujours dans un état critique, deux autres dans un état stable et deux autres ont été libérées. Une sixième personne avait une crise d’asthme et a également été emmenée dans un hôpital local, a déclaré le chef de la police de Bryan, Eric Buske. Ils ont depuis été relâchés.

Le suspect était parti au moment où les policiers sont arrivés, a indiqué la police.

Cummings a déclaré aux journalistes que le soldat avait été abattu vers 15h30 alors que lui et d’autres responsables de l’application des lois tentaient d’arrêter Bollin dans la ville d’Iola, à environ 30 miles des affaires du cabinet.

Bollin a finalement été arrêté vers 16 h 20 près de la ville de Bedias par des soldats de la patrouille routière du Texas, a déclaré Cummings.

Qui sont les victimes?

Smith, la victime décédée, avait trouvé sa vocation en travaillant chez Kent Moore Cabinets, a déclaré sa sœur à USA TODAY. Il était créatif, aimait travailler de ses mains et avait enfin trouvé un emploi qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa femme afin qu’ils puissent construire un avenir ensemble.

« Personne n’a un moyen de faire face à ce stade », a déclaré sa sœur, Brittany Jackl, à USA TODAY. « Nous sommes tous en quelque sorte sous le choc. »

Jackl, qui travaille dans les ventes au Florida Times-Union, a déclaré que sa famille n’avait entendu parler d’aucun problème chez Kent Moore Cabinets et tentait de reconstituer ce qui a conduit à la mort de Smith.

Ils ont une famille militaire et ont grandi à Jacksonville, en Floride, près d’une base militaire dans la région. Le couple se chamaillait comme la plupart des frères et sœurs, mais en vieillissant, ils se sont rapprochés. Jackl a dit qu’ils sortiraient danser ensemble et même dans les boîtes de nuit, mais Smith n’était pas là pour boire ou faire la fête.

« Il ne boirait pas du tout. Au moment où nous franchissions la porte, il commençait juste à danser, » dit Jackl, notant que son frère ne semblait pas gêné par l’attention qu’il recevrait quand il serait dans la zone et a commencé le breakdance. « Mon frère était un danseur incroyable, comme s’il pensait qu’il était Channing Tatum dans sa propre petite routine ‘Magic Mike’. »

Jackl a déclaré que son frère avait deux garçons, tous deux vivant avec leur mère – l’un au Texas et l’autre en Floride. Il était follement amoureux de sa femme, dit-elle, notant qu’ils venaient de fêter leur deuxième anniversaire de mariage en février. « Quand ils sont ensemble, c’est littéralement comme regarder deux adolescents », a déclaré Jackl à propos du couple.

Elle a dit que son frère a travaillé pendant des années dans le secteur des services, mais a trouvé un nouveau départ chez Kent Moore Cabinets.

Ils resteraient en contact assez fréquemment sur Snapchat, s’envoyant des photos et des vidéos loufoques à l’aide de filtres et de voix amusantes, a déclaré Jackl. Smith, un chrétien pieux, enverrait également des versets bibliques ou les armoires qu’il avait construites, montrant à sa famille l’entreprise et les personnes avec lesquelles il travaillait, a-t-elle ajouté.

«Il était très fier de son travail. Il adorait son travail», a-t-elle déclaré. « Il était très fier de lui. Il a travaillé dur pour arriver là où il était et il était très fier. J’étais aussi très fier de lui. »

La police de Bryan a déclaré vendredi soir qu’une victime était toujours dans un état critique, deux autres dans un état stable et deux autres avaient été libérées.

Le soldat de la patrouille routière du Texas, Juan Rojas Tovar, qui a été blessé dans une fusillade lors d’une recherche du suspect, était dans un « état critique mais stable » et est également resté hospitalisé, le ministère de la Sécurité publique du Texas mentionné Vendredi.

Qui est le suspect?

Bollin, d’Iola, fait face à une accusation de meurtre, ainsi qu’à cinq chefs de voies de fait graves avec une arme mortelle résultant de la fusillade.

La police de Bryan a déclaré que Bollin était un employé de Kent Moore Cabinets, mais un mobile n’était pas immédiatement connu.

Aucun avocat de Bollin ne figurait dans les archives judiciaires en ligne.

En savoir plus sur les armoires Kent Moore

Kent Moore Cabinets a ouvert son premier magasin dans les années 1970 au Texas et compte maintenant près de 600 employés dans tout l’État, indique le site Web de la société.

«Nous continuons de nous efforcer de construire les meilleures armoires personnalisées spécialement conçues pour les propriétaires exigeants», indique le site Web de la société.

Sur Facebook, l’entreprise a écrit qu’elle avait été «dévastée par les événements tragiques» de l’usine de Bryan. « Nos pensées vont à nos travailleurs et à leurs familles, et nous vous demandons de vous joindre à nous pour garder tout le monde touché par cette tragédie dans vos pensées et vos prières. »

L’usine est située à environ 100 miles au nord-ouest de Houston et près de la Texas A&M University.

Quelle a été la réaction?

La fusillade a eu lieu juste un jour après qu’un ancien joueur de la NFL a ouvert le feu sur une maison de Caroline du Sud, tuant cinq personnes, dont deux enfants.

Selon les Gun Violence Archive, il s’agit de la 14e fusillade de masse aux États-Unis en avril. Les archives définissent les tirs de masse comme quatre personnes ou plus blessées ou tuées, sans compter le tireur, et incluent toutes les fusillades de masse, pas seulement celles dans les lieux publics.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré dans un déclaration qu’il «priait pour les victimes et leurs familles et pour l’agent des forces de l’ordre blessé lors de l’arrestation du suspect».

Le sénateur du Texas Ted Cruz priait également pour les victimes, il mentionné sur Twitter.

Contribuer: The Associated Press

