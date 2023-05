Tir au Texas en direct: la police dit que « plusieurs victimes », dont des enfants, dans une fusillade dans un centre commercial

«J’ai été en contact avec le maire Fulk et le directeur du DPS McCraw ainsi qu’avec d’autres dirigeants d’État et locaux et j’ai offert le plein soutien de l’État du Texas aux responsables locaux pour garantir que toute l’assistance et les ressources nécessaires sont rapidement déployées, y compris les agents du DPS, Texas Rangers et ressources d’enquête.