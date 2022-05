Tir au Texas: Biden appelé à pleurer avec les habitants d’Uvalde

UVALDE, Texas –

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden espèrent consoler une ville frappée par le chagrin et la colère lorsqu’ils rencontrent des familles touchées par la fusillade de masse dans une école primaire du Texas qui a tué 19 élèves et deux enseignants.

La visite à Uvalde dimanche est le deuxième voyage de Biden en autant de semaines pour réconforter une communauté en deuil après une perte stupéfiante. Le 17 mai, il était à Buffalo, New York, pour rencontrer les familles des victimes et condamner la suprématie blanche après qu’un tireur épousant la “théorie du remplacement” raciste ait tué 10 Noirs dans un supermarché.

Les fusillades au Texas et à New York et leurs conséquences ont mis en lumière les divisions enracinées du pays et son incapacité à forger un consensus sur les actions visant à réduire la violence armée.

“Le mal est venu dans cette classe d’école primaire au Texas, dans cette épicerie de New York, dans beaucoup trop d’endroits où des innocents sont morts”, a déclaré Biden samedi dans un discours d’ouverture à l’Université du Delaware. “Nous devons être plus forts. Nous devons être plus forts. Nous ne pouvons pas interdire la tragédie, je le sais, mais nous pouvons rendre l’Amérique plus sûre.”

Biden devait visiter le mémorial de fortune à l’extérieur de l’école élémentaire Robb avant d’assister à la messe dans une église catholique locale. Il devait également rencontrer des membres de sa famille dans un centre communautaire, puis des premiers intervenants à l’aéroport local avant de retourner à Washington, a indiqué la Maison Blanche. On ne s’attendait pas à ce qu’il prononce des remarques formelles.

Mckinzie Hinojosa, dont la cousine Eliahana Torres a été tuée mardi, a déclaré qu’elle respectait la décision de Biden de pleurer avec les habitants d’Uvalde.

“C’est plus que du deuil”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons du changement. Nous voulons de l’action. Cela continue d’être quelque chose qui se produit encore et encore. Une fusillade de masse se produit. C’est aux nouvelles. Les gens pleurent. Puis c’est parti. Personne ne s’en soucie. Et puis ça se reproduit. Et encore .”

“S’il y a quoi que ce soit si je pouvais dire à Joe Biden, tel quel, juste de respecter notre communauté pendant qu’il est ici, et je suis sûre qu’il le fera”, a-t-elle ajouté. “Mais nous avons besoin de changement. Nous devons faire quelque chose à ce sujet.”

La visite des Bidens à Uvalde intervient au milieu d’un examen de plus en plus minutieux de la réponse de la police à la fusillade. Des responsables ont révélé vendredi que des étudiants et des enseignants avaient imploré à plusieurs reprises l’aide des opérateurs du 911, alors même qu’un commandant de la police demandait à plus d’une douzaine d’agents d’attendre dans un couloir. Les responsables ont déclaré que le commandant pensait que le suspect était barricadé dans une salle de classe voisine et qu’il n’y avait plus d’attaque active.

La révélation a suscité une nouvelle angoisse et des questions quant à savoir si davantage de vies ont été perdues parce que les agents n’ont pas agi plus rapidement pour arrêter le tireur, qui a finalement été tué par des agents tactiques de la patrouille frontalière.

Mercredi, avant que les détails de la réponse tardive des officiers ne soient connus, Biden avait salué leurs efforts, déclarant que “de courageux officiers locaux et des agents de la patrouille frontalière sont intervenus pour sauver autant d’enfants que possible”.

Les autorités ont déclaré que le tireur avait légalement acheté deux armes peu de temps avant l’attaque de l’école : un fusil de type AR le 17 mai et un deuxième fusil le 20 mai. Il venait d’avoir 18 ans, ce qui lui permettait d’acheter les armes en vertu de la loi fédérale.

S’exprimant samedi, Biden a déclaré que quelque chose devait changer en réponse à l’attaque.

“J’appelle tous les Américains à cette heure à se donner la main et à faire entendre leur voix, à travailler ensemble pour faire de cette nation ce qu’elle peut et devrait être”, a déclaré Biden. “Je sais que nous pouvons le faire. Nous l’avons déjà fait.”

Quelques heures après la fusillade, Biden a lancé un plaidoyer passionné pour une législation supplémentaire sur le contrôle des armes à feu, demandant: “Quand, au nom de Dieu, allons-nous tenir tête au lobby des armes à feu? Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage? Pourquoi continuons-nous à laisser cela se produire?”

Avec Jill Biden debout à ses côtés dans la salle Roosevelt, le président, qui a subi la perte de deux de ses propres enfants – mais pas à cause de la violence armée – a parlé en termes viscéraux du chagrin des proches des victimes et la douleur qui va endurer pour les étudiants qui ont survécu.

“Perdre un enfant, c’est comme se faire arracher un morceau de son âme”, a déclaré Biden. “Il y a un creux dans ta poitrine. Tu as l’impression d’être aspiré dedans et de ne jamais pouvoir en sortir.”

Au fil des ans, Biden a été intimement impliqué dans les succès les plus notables du mouvement de contrôle des armes à feu, tels que l’interdiction des armes d’assaut de 1994, et ses déceptions les plus troublantes, notamment l’échec de l’adoption d’une nouvelle législation après le massacre de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown. , Connecticut.

À la Maison Blanche, Biden a tenté de réduire la violence armée par le biais de décrets exécutifs. Il fait face à peu de nouvelles options maintenant, mais l’action de l’exécutif pourrait être le mieux que le président puisse faire, étant donné les divisions pointues de Washington sur la législation sur le contrôle des armes à feu. Les législateurs ont relancé des négociations de longue date sur l’élargissement des exigences de vérification des antécédents et l’encouragement des lois “drapeau rouge” destinées à garder les armes hors de portée des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, mais les pourparlers font face à une bataille difficile à Capitol Hill.

Miller a rapporté de Wilmington, Delaware. Le journaliste vidéo AP Robert Bumsted à Uvalde, Texas, a contribué à ce reportage.