Tir au Colorado : le tireur qui a tué 5 personnes dans un club LGBTQ+ accusé de crimes haineux

DENVER (AP) – Le tireur qui tué cinq personnes et mis en danger la vie de plus de 40 autres personnes dans une discothèque LGBTQ+ de Colorado Springs prévoit de plaider coupable à de nouvelles accusations fédérales pour crimes haineux et violations d’armes à feu en vertu d’un accord qui permettrait à l’accusé d’éviter la peine de mort, selon des documents judiciaires rendus publics mardi. .

Anderson Aldrich, 23 ans, a conclu un accord avec les procureurs pour plaider coupable à 50 accusations de crimes haineux et à 24 violations d’armes à feu, selon les documents. Aldrich serait condamné à plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité en plus d’une peine de 190 ans en vertu de l’accord proposé, qui nécessite l’approbation d’un juge.

L’accord de plaidoyer du 9 janvier a été descellé par le tribunal après qu’Aldrich ait plaidé non coupable devant le tribunal lors d’une première comparution mardi après-midi. Les accusations liées aux armes à feu peuvent entraîner une peine maximale de mort, selon l’accord.

Aldrich a été condamné à la prison à vie en juin dernier après avoir plaidé coupable aux accusations de meurtre et à 46 chefs de tentative de meurtre – un pour chaque personne au Club Q lors de l’attaque du 19 novembre 2022.

Les nouvelles accusations et l’accord prévu arrivent quelques jours seulement après que les procureurs fédéraux ont révélé ils demanderaient la peine de mort dans une autre affaire de crime haineux – contre un suprémaciste blanc qui a tué 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo, New York. La décision ne modifie pas le moratoire imposé par le procureur général Merrick Garland pour mettre un terme aux exécutions fédérales, mais ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire longue et complexe de la peine de mort aux États-Unis.

Ashtin Gamblin, qui a été abattu de neuf balles et grièvement blessé au Club Q, était présent au tribunal pour l’audience de mardi. Elle a qualifié la fusillade de crime de haine et a déclaré qu’Aldrich devrait être qualifié de quelqu’un qui en a commis un.

Gamblin a également déclaré qu’elle avait déclaré aux procureurs fédéraux qu’Aldrich devrait être condamné à la peine de mort pour ce qu’il avait fait, même si la punition n’était jamais exécutée.

Elle a dit qu’elle voulait qu’Aldrich « s’assoie avec la pensée de ne pas savoir quand » ils mourraient ou qu’ils pourraient mourir « à n’importe quel jour ou à n’importe quelle heure ».

Aldrich, qui est non binaire et utilise leurs pronoms, n’a également pas contesté les accusations de crimes de haine dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Le plaidoyer était une reconnaissance qu’il y avait de fortes chances qu’Aldrich soit reconnu coupable de ces crimes sans admettre sa culpabilité. Les plaidoyers avaient le même poids qu’une condamnation.

Lors de l’audience de mardi, Aldrich est apparu par vidéo depuis un lieu tenu secret et était représenté par David Kraut auprès du bureau fédéral du défenseur public. Les messages téléphoniques et électroniques laissés au bureau de Kraut n’ont pas été immédiatement renvoyés.

DOSSIER – Des gens visitent un mémorial à l’extérieur du Club Q, la discothèque LGBTQ qui a été le site d’une fusillade meurtrière en 2022 qui a tué cinq personnes, le 7 juin 2023, à Colorado Springs, Colorado. Le tireur qui a été condamné à la prison à vie pour avoir tué cinq personnes Le club de Colorado Springs a été accusé de crimes haineux fédéraux et de violations d’armes le mardi 16 janvier 2024. (AP Photo/Chet Strange, File)

Jeff Aston, dont le fils Daniel Aston a été tué par balle lors de l’attaque, a écouté l’audience à distance.

C’était un acte haineux, stupide, odieux et lâche”, a déclaré Aston, ajoutant qu’il aimerait voir Aldrich souffrir autant que les victimes et les membres de leurs familles.

Après la fusillade, les parents de Daniel Aston ont déclaré qu’ils considéraient le Club Q comme un endroit sûr pour être un homme trans et une drag queen.

Michael Anderson, qui était barman au Club Q lorsque la fusillade a éclaté, a déclaré que les accusations fédérales auraient un effet dissuasif en « envoyant un message aux personnes qui veulent commettre des actes de violence contre cette communauté et en leur faisant savoir que ce n’est pas quelque chose qui est interdit ». balayé ou négligé.

« Peu importe combien de justice est rendue à l’échelle de l’État ou au niveau fédéral, elle ne peut pas annuler les balles tirées », a-t-il déclaré.

Au moment de la condamnation d’Aldrich par le tribunal de l’État, le procureur de la région de Colorado Springs, Michael Allen, a déclaré que la possibilité d’être condamné à la peine de mort dans le système fédéral était « une grande partie de ce qui a motivé l’accusé » à plaider coupable aux accusations portées par l’État.

Aldrich a refusé de s’exprimer lors de l’audience de détermination de la peine devant le tribunal de l’État et n’a pas expliqué pourquoi ils traînaient au club, puis sont sortis et sont revenus vêtus d’un gilet pare-balles. Aldrich a commencé à tirer avec un fusil de type AR-15 dès leur retour.

Les procureurs affirment qu’Aldrich s’était rendu au club au moins six fois avant cette nuit et que la mère d’Aldrich les avait forcés à y aller.

Dans une série d’appels téléphoniques depuis la prison, Aldrich a déclaré à l’Associated Press qu’ils prenaient « une très grande pléthore de drogues » et abusaient de stéroïdes au moment de l’attaque. Lorsqu’on lui a demandé si l’attaque était motivée par la haine, Aldrich a répondu que c’était « complètement hors de propos ».

Le procureur a qualifié ces déclarations d’égoïstes et a qualifié cette affirmation de sonnant creux. Il a déclaré que l’affirmation d’Aldrich selon laquelle il était non binaire faisait partie d’un effort visant à éviter les accusations de crimes de haine, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve qu’Aldrich s’identifiait comme non binaire avant la fusillade.

Lors des audiences dans l’affaire de l’État en février, les procureurs ont déclaré qu’Aldrich administrait un site Web qui publiait une vidéo d’entraînement au tir d’un « suprémaciste blanc néo-nazi ». Un détective de police a également témoigné que des amis du jeu en ligne ont déclaré qu’Aldrich exprimait sa haine envers la police, les personnes LBGTQ+ et les minorités, et avait utilisé des insultes racistes et homophobes. L’un d’eux a déclaré qu’Aldrich avait envoyé un message en ligne avec une photo d’un fusil pointé lors d’un défilé de la fierté gay.

L’attaque a brisé le sentiment de sécurité au Club Q, qui servait de refuge pour la communauté LGBTQ+ de la ville. La fusillade a été stoppée par un officier de la marine qui a saisi le canon du fusil du suspect, lui brûlant la main, et un vétéran de l’armée a aidé à maîtriser et à battre Aldrich jusqu’à l’arrivée de la police, ont indiqué les autorités.

L’attaque de 2022 a eu lieu plus d’un an après l’arrestation d’Aldrich pour avoir menacé ses grands-parents et en promettant de devenir « le prochain tueur de masse » ″ tout en stockant des armes, des gilets pare-balles et du matériel pour fabriquer des bombes.

Ceux les accusations ont finalement été rejetées d’après la mère et les grands-parents d’Aldrich refusé de coopérer avec les procureurs.

L’année dernière, Aldrich a été transféré au pénitencier de l’État du Wyoming en raison de problèmes de sécurité concernant cette affaire très médiatisée, selon Alondra Gonzalez, porte-parole du département correctionnel du Colorado. ___

Les rédacteurs d’Associated Press, Jesse Bedayn, ont contribué depuis Denver et Matthew Brown, depuis Billings, Montana.