Tir au collège Rigby dans l’Idaho: un enseignant et un concierge appelé «  héros  »

Les dons affluent pour deux employés du collège de l’Idaho qui sont salués comme des «héros» après qu’une fille de sixième année ait ouvert le feu dans le couloir jeudi.

Trois personnes – un adulte et deux étudiants – ont été blessées à l’école intermédiaire de Rigby alors que la fille avait tiré sur deux à l’intérieur avant de sortir de l’école et de tirer sur une autre personne, a déclaré le shérif du comté de Jefferson, Steve Anderson. Les victimes ont reçu une balle dans les membres et devraient survivre.

Le déchaînement n’a cessé que lorsqu’une enseignante a pris l’arme de poing du tireur et « l’a maintenue jusqu’à ce que les forces de l’ordre l’ont appréhendée », a déclaré Anderson. L’enseignante a été identifiée dans un groupe Facebook communautaire, dans plusieurs campagnes GoFundMe et dans les médias locaux comme étant Krista Gneiting, une enseignante de mathématiques de huitième année.

« Mon cœur est touché par tous les effusions d’amour incroyables que j’ai reçues », a déclaré Gneiting dans un message Facebook. «Tout le personnel de Rigby a fait sa part et a veillé à ce que nos merveilleux enfants soient en sécurité! Merci! Je vous aime tous et nous nous en sortirons ensemble.

Le mari de Gneiting, Alan, a confirmé à USA TODAY que le message était authentique mais a refusé de parler davantage de l’expérience de sa femme. Il a déclaré que le couple avait été avisé de ne pas parler publiquement de l’incident tant que l’enquête ne serait pas terminée et qu’il prévoyait de publier une déclaration à ce moment-là.

« Nous n’aimons pas tous les deux les projecteurs et, vous savez, nous sommes un peu reclus de cette façon », a-t-il déclaré vendredi. « Elle fera une déclaration à quelqu’un, mais ce sera une fois qu’ils auront clôturé cette enquête et une fois qu’elle se sentira un peu plus à l’aise. »

Une autre campagne GoFundMe a permis de recueillir plus de 20 000 $ pour Jim Wilson, qui est identifié comme «un gardien très aimé de la Rigby Middle School».

Des collectes de fonds ont également été lancées pour le deux étudiants qui ont été blessés lors de l’attaque. La police et les responsables de l’école n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY sur les actions de Gneiting et Wilson.

Les autorités étudient toujours comment l’élève de sixième de la ville voisine d’Idaho Falls a obtenu l’arme et ce qui l’a motivée à mener l’attaque.

Le surintendant du district scolaire de Jefferson, Chad Martin, a déclaré que les écoles seraient fermées dans tout le district vendredi pour donner aux élèves le temps d’être avec leurs familles. Des conseillers seraient disponibles à partir de vendredi.

«C’est le pire cauchemar auquel un district scolaire puisse faire face. Nous nous y préparons « , a déclaré Martin, » mais vous n’êtes jamais vraiment préparé. «

Le procureur du comté de Jefferson, Mark Taylor, a déclaré que les décisions relatives aux accusations criminelles ne seraient pas prises avant la fin de l’enquête, mais qu’elles pourraient inclure trois chefs de tentative de meurtre.

