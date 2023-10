Tir à Wandsworth : un homme d’une vingtaine d’années décède après avoir été abattu près de Battersea Park

Un homme est mort après avoir été abattu à Londres.

La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été « assassinée alors qu’elle se tenait dans une rue » près de Battersea Park, à Wandsworth, vers 22 heures jeudi soir.

La victime, dans la vingtaine, a été abattue près de Battersea Park, à Wandsworth, vers 22 heures jeudi soir. Crédit : LNP

Les flics disent que l’homme était « immobilisé dans la rue » avant que l’horreur ne se produise Crédit : LNP

Une autopsie devrait avoir lieu alors que la police lance une enquête pour meurtre Crédit : LNP

Les flics ont été appelés lorsque les habitants ont signalé avoir entendu des coups de feu sur Shuttleworth Road.

Les secours se sont précipités à l’adresse où ils ont trouvé l’homme grièvement blessé par balle.

Ils lui ont prodigué les premiers soins d’urgence, mais l’homme, qui n’a pas été identifié, a été déclaré mort sur place.

Sa famille est actuellement signalée par des agents spécialisés et une autopsie sera réalisée, indique la police.

Une scène de crime reste en place vendredi alors que la police du Met lance une enquête pour meurtre.

L’inspecteur-détective en chef Neil John a déclaré : « Il s’agit d’un incident tragique au cours duquel un jeune homme a perdu la vie alors qu’il se tenait dans une rue de Battersea.

« Nos pensées vont à sa famille et à ses amis alors qu’ils continuent de lutter contre cette terrible nouvelle.

« Les détectives travaillent sans relâche pour recueillir autant d’informations que possible et je demanderais à toute personne se trouvant dans la zone et ayant vu les événements se dérouler, ou à toute personne ayant capturé cela sur des images de téléphone ou de sonnette, de contacter immédiatement la police. »

Le surintendant-détective Clair Kelland a ajouté : « Ce meurtre sera un choc terrible pour la communauté locale qui va se réveiller avec cette nouvelle.

«Je tiens à les rassurer sur le fait que des détectives d’homicide expérimentés du Special Crime Command travailleront sans relâche pour découvrir qui est responsable, et nous leur offrirons tout le soutien possible.

« Il y aura une présence policière renforcée dans la région au cours des prochains jours, et je demanderais à la communauté locale de Battersea de parler avec les policiers.

« Veuillez nous dire si vous avez vu ou entendu quelque chose, ou si vous souhaitez faire part de vos inquiétudes.

« Je voudrais également remercier les résidents locaux pour leur coopération pendant que la scène du crime est en place. »

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 101 en citant la référence CAD 8285/05Oct.

Pour rester anonyme, contactez Crimestoppers au 0800 555 111.