Tir à Uvalde: une vidéo montre des policiers qui s’affairent dans le couloir alors qu’un tireur tire sur des enfants et des enseignants | Nouvelles américaines

De nouvelles images ont été publiées qui montrent comment une fusillade meurtrière dans une école du Texas s’est déroulée.

Dix-neuf enfants et deux enseignants ont été tués lorsque Salvador Ramos a pris pour cible l’école élémentaire Robb à Uvalde.

La vidéo montre le tireur de 18 ans écraser sa camionnette et entrer dans le bâtiment – portant un fusil d’assaut AR-15 et marchant dans un couloir sans encombre à 11h33 le 24 mai.

Quelques instants plus tard, on voit un enfant arriver au coin du couloir et s’enfuir.

Pic: Homme d’État américain d’Austin



Les policiers arrivent pour la première fois deux minutes et demie plus tard. Deux s’approchent de la salle de classe, mais se retirent après que des coups de feu ont été tirés.

À 11 h 52, d’autres policiers arrivent – armés d’armes à feu, portant des gilets pare-balles et portant des boucliers balistiques, mais on les voit s’agiter dans le couloir.

À 12 h 30, un autre officier s’arrête pour se procurer du désinfectant pour les mains.

À 12h50 – 77 minutes après l’entrée du tireur dans l’école – des agents pénètrent dans la salle de classe et le tuent.

Les images ont été enregistrées à partir de la vidéosurveillance dans le couloir de l’école, et des parties ont été publiées par le journal Austin American-Statesman et KVUE.

Les retards dans la réponse des forces de l’ordre ont fait l’objet d’enquêtes fédérales, étatiques et locales sur le massacre et ses conséquences.

Les habitants d’Uvalde ont été irrités par ce que montrent les images. Photo de fichier



Les familles des victimes ont fait campagne pour que les images soient diffusées et devraient visionner l’enregistrement complet ce week-end.

Le résultat d’une enquête menée par la législature de l’État du Texas devrait également être publié.

Les habitants d’Uvalde ont été irrités par ce que montrent les images, et lors d’une réunion du conseil mardi soir, ils ont crié à l’action et ont exigé que la police fasse face aux conséquences.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport du ministère de la Sécurité publique du Texas a révélé qu’un policier d’Uvalde aurait pu tirer sur Ramos avant d’entrer dans l’école, mais a hésité en attendant la permission d’un superviseur.

Dans un communiqué, le directeur de ce département, Steve McCraw, a déclaré que la vidéo fournissait des “preuves horribles” que la réponse des forces de l’ordre était un échec.

Cependant, il a déclaré que les familles des personnes tuées auraient dû avoir la chance de voir les images en premier, et il a été “profondément déçu” par la décision du journal de publier la vidéo.

Brett Cross, dont le fils de 10 ans, Uziyah Garcia, est mort dans la fusillade, a déclaré : “Nous sommes fatigués de voir des choses après que les médias se soient emparés d’eux. Personne ne nous dit rien. Et c’est irrespectueux non seulement pour nous, mais les souvenirs de nos enfants.”