Tir à Paris: la police tire des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestants après la mort de trois personnes dans un centre kurde

Vendredi, la police française a tiré des gaz lacrymogènes au milieu d’affrontements avec des manifestants agités devant un centre communautaire kurde au cœur de Paris, où un homme armé avait auparavant tué trois personnes et blessé quatre autres lors d’une attaque aux fondements racistes possibles.

Les trois personnes tuées à l’intérieur et à proximité du centre culturel kurde Ahmet-Kaya, rue d’Enghien, étaient des Kurdes, a confirmé l’avocat du centre à CNN.

L’agresseur présumé, un Français de 69 ans au casier judiciaire chargé, a été interpellé.

Il ne faisait partie d’aucun groupe d’extrême droite surveillé par la police, a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, aux journalistes présents sur les lieux. “Il (le suspect) voulait clairement s’en prendre aux étrangers”, a déclaré Darmanin.

Des affrontements avec des dizaines de manifestants, pour la plupart issus de la diaspora kurde, ont éclaté lors de la visite de Darmanin sur le site de l’attaque vendredi.

Bien que la fusillade n’ait pas été qualifiée d’attentat terroriste, le procureur de Paris, Laure Beccuau, a déclaré plus tôt vendredi que les enquêteurs n’excluaient pas d’éventuelles “motivations racistes” derrière la fusillade.

“En ce qui concerne les motivations racistes, bien sûr, ces éléments font partie de l’enquête qui vient d’être lancée”, a déclaré Beccuau.

Le président français Emmanuel Macron a déploré “l’attentat odieux” dont “les Kurdes de France ont été la cible”, dans un post Twitter jeudi.

« Mes pensées aux victimes, aux personnes qui se battent pour vivre, à leurs familles et à leurs proches. Ma gratitude à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur calme », a déclaré Macron.

La police de Paris et de toute la France a reçu l’ordre de protéger les sites kurdes et les institutions diplomatiques turques après l’attaque, selon Darmanin.

Il a également demandé au président et au Premier ministre français d’autoriser les Kurdes, qui souhaitent organiser des manifestations, à le faire.

Le suspect de la fusillade a été libéré il y a moins de deux semaines alors qu’un tribunal enquête toujours sur son implication antérieure dans des violences à “nature raciste”, a indiqué le parquet de Paris dans un communiqué.

Il a été condamné à deux reprises, en 2017 et 2022, pour avoir commis des violences armées. Une enquête a également été ouverte par un tribunal de Paris en 2021 pour violences “à caractère raciste”, selon le communiqué.

Le dernier incident a conduit à sa mise en détention provisoire pendant que le tribunal mène une enquête.

“A ce stade, il n’y a aucune preuve que cet homme soit affilié à un mouvement idéologique extrémiste”, indique le communiqué.

Suite à l’incident, des foules se sont rassemblées près du centre, où des personnes d’origine kurde ont été entendues scandant la phrase kurde “Şehid Namirin”, qui signifie : Ceux qui sont perdus ne sont jamais vraiment perdus mais avec nous, selon l’équipe de CNN sur le terrain.

Certaines personnes ont également été entendues scandant “Meurtrier Erdogan”, en référence à la position ferme du président turc Recep Tayyip Erdogan contre le nationalisme kurde et à sa politique envers les groupes militants et politiques d’extrême gauche kurdes basés en Turquie et en Irak.

Au lendemain de l’attentat, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé ses “sincères sympathies” au peuple kurde de France dans un post sur Twitter. “Mes pensées vont aux membres de la communauté kurde et au peuple de France en ce triste jour”, a ajouté Blinken.

En 2013, trois militants politiques kurdes ont été tués dans le centre de Paris, dont le membre fondateur du Parti des travailleurs kurdes. Les trois femmes ont reçu une balle dans la tête lors de l’assassinat apparent.