Tir à l’université d’État du Michigan: un homme armé qui a tué trois “a peut-être prévu d’attaquer des écoles” – alors que les détails des victimes émergent | Nouvelles américaines

Le tireur qui a abattu trois personnes à l’Université d’État du Michigan aurait également prévu d’attaquer deux écoles, selon la police.

Anthony McRae, 43 ans, est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée après avoir ouvert le feu sur des étudiants du campus d’East Lansing lundi soir.

Cinq personnes ont également été transportées à l’hôpital – certaines dans un état potentiellement mortel – et le le campus a été fermé pendant des heures pendant que la police le recherchait.

McRae’s le motif et tout lien avec MSU sont encore inconnusmais il avait des antécédents de maladie mentale et son voisin l’a décrit comme un ” incendiaire ” qui tirerait avec son arme à la maison.

La police d’Ewing, dans le New Jersey, à plus de 800 miles de là, a déclaré qu’une note avait été trouvée dans sa poche qui “indiquait une menace” pour deux écoles publiques là-bas.

Ils n’ont pas fourni plus de détails mais ont déclaré sur Facebook que McRae n’y avait pas vécu depuis plusieurs années.

Il vivait avec son père à Lansing au moment de la fusillade.

Michael McRae a déclaré que son fils avait acquis une arme à feu malgré une condamnation en 2019 pour ne pas avoir le bon permis – ce qui lui aurait interdit d’obtenir une autre arme.

“Je lui ai dit de se débarrasser de l’arme”, a déclaré Michael McRae au Washington Post. “Il n’arrêtait pas de me mentir à ce sujet et m’a dit qu’il s’en était débarrassé.

“Il sortait pour tirer, et je voyais des douilles par terre, et il disait:” Oh, ce n’est pas moi, papa. “”

Image:

La police a envahi le campus. Photo : Matthew Dae Smith/Lansing State Journal via AP



Il a dit que son fils avait lutté depuis la mort de sa mère en 2020, restant dans sa chambre pendant des heures et ne prenant pas soin de son apparence.

L’attaque de McRae a commencé lundi soir lorsqu’il a tiré pour la première fois sur des personnes dans un bâtiment universitaire avant d’en attaquer d’autres au syndicat MSU voisin.

Les étudiants ont décrit avoir couru pour sauver leur vie et sauté des fenêtres pour s’échapper, tandis que d’autres ont barricadé des pièces alors que la police a émis un ordre de “refuge sur place”.

Le tireur a été retrouvé plusieurs heures plus tard – à environ huit kilomètres – après que quelqu’un l’a reconnu à partir d’images de vidéosurveillance et a appelé la police.

Il s’est suicidé, bien qu’il ne soit pas clair s’il était déjà mort lorsque les policiers sont arrivés.

Chirurgien en herbe et président de fraternité parmi les victimes

Des hommages ont été rendus aux trois étudiants abattus : Alexandria Vernier, Brian Fraser et Arielle Anderson.

Mme Vernier étudiait la biologie intégrée et l’anthropologie et était décrite par son surintendant de district scolaire comme une “formidable étudiante, athlète, leader [who] exemple de gentillesse chaque jour de sa vie”.

Brian Fraser était président de la fraternité Delta Theta de MSU.

Image:

Brian Fraser. Photo : AP



“Brian était notre chef et nous l’aimions”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Il se souciait profondément de ses frères Phi Delt, de sa famille, de la Michigan State University et de Phi Delta Theta.

“Brian nous manquera beaucoup et nous pleurerons profondément sa mort alors que notre chapitre se soutient pendant cette période difficile.”

Image:

Arielle Anderson. Photo : AP



La famille d’Arielle Anderson a déclaré qu’elle espérait obtenir son diplôme tôt de MSU afin qu’elle puisse devenir chirurgienne dès que possible.

Ils ont dit qu’elle avait un “sourire contagieux”, ajoutant: “Autant que nous l’aimions, elle nous aimait encore plus nous et les autres.”