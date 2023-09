Tir à l’histoire : Canada Basketball pourrait avoir trois menaces de médaille aux Jeux olympiques de Paris

Après avoir décroché une place olympique grâce à une victoire contre l’Espagne à la Coupe du monde, le président de Canada Basketball, Mike Bartlett, s’attendait à ce que l’équipe masculine fasse la fête.

Ce n’est pas le cas.

« Que font les gars ? Ils se rendent dans la salle des équipes et participent à un tournoi de type Mario Kart jusqu’à 4 heures du matin », se souvient Bartlett à CBC Sports. « Ils se concentrent sur le fait d’être de bonnes personnes, de s’amuser les uns avec les autres et de faire leur travail. »

Le Canada a fini par remporter le bronze – la première fois que l’équipe masculine atteint le podium de la Coupe du monde.

Mais la célébration du jeu vidéo révèle que les joueurs comprennent l’objectif principal : l’or olympique. Le Canada pourrait avoir deux autres prétendants à une médaille de basket-ball à Paris si les équipes féminines à cinq contre cinq et 3×3 réussissent les qualifications comme prévu.

Bartlett a déclaré qu’il envisageait ces moments futurs comme des cris de ralliement du Canada.

« Nous parlons beaucoup au bureau, du travail à rebours à partir du moment où nous voyons dans notre tête et, franchement, de gagner l’or pendant que le monde nous regarde, de mettre notre drapeau dans le sol sur le terrain de basket », a-t-il déclaré.

« Au niveau international, nos hommes, nos femmes, notre équipe féminine 3×3 ont tous cette capacité. Nous aurons l’occasion d’écrire l’histoire aux Jeux olympiques avec nos équipes. »

REGARDER | Bartlett confiant dans son programme avant les JO de Paris :

Le président de Canada Basketball croit que les équipes nationales peuvent écrire l’histoire aux Jeux olympiques | Radio-Canada Sports Mike Bartlett est président et chef de la direction de Canada Basketball et a vu le programme croître de façon exponentielle. Il pense que les équipes nationales peuvent choquer le monde lors des Jeux olympiques de 2024.

Des chemins divergents vers Paris

Alors que l’équipe masculine participe déjà aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2000, l’équipe féminine à cinq contre cinq doit passer par un tournoi de pré-qualification en novembre, probablement à Porto Rico, selon Bartlett. La prochaine étape serait les qualifications olympiques en novembre, où 12 des 16 équipes se rendront à Paris. Celles-ci devraient avoir lieu au Brésil, en Belgique, en Hongrie et en Chine.

Même si elle a remporté les deux dernières finales de la série féminine, l’équipe canadienne 3×3 est toujours classée cinquième, en dehors d’une place de qualification olympique. Elle a deux chances de réserver sa toute première place olympique lors d’épreuves de qualification distinctes en mai et juin.

« Sur la base des autres équipes qui seront là, nous savons que nous avons une chance, nous contrôlons notre propre destin. Nous gagnons et nous y sommes et nous serons prêts à relever ce défi », a déclaré Bartlett. « Mais cela me semble idiot que l’équipe qui vient de remporter deux championnats consécutifs de la série féminine ne soit pas automatiquement qualifiée pour les Jeux olympiques. »

Chacune des trois équipes empruntera des chemins différents jusqu’à Paris dans environ 10 mois, mais un thème commun sera la poursuite de l’alchimie.

Alors que les équipes féminines sont contraintes de se qualifier, la plupart des équipes masculines – y compris l’entraîneur-chef Jordi Fernandez – se verront tout au long de la saison NBA.

Neuf des 14 joueurs principaux de l’équipe masculine ont participé à la Coupe du monde, mais d’autres, comme Andrew Wiggins, qui n’est pas membre de ce groupe, et Jamal Murray, qui l’est, seront probablement plus incités à jouer aux Jeux olympiques.

Le dilemme laisse la question du talent par rapport à l’engagement aux décideurs de Canada Basketball.

« Nous avons des athlètes dont nous savons qu’ils sont engagés envers nous et des décisions difficiles doivent être prises à l’approche de la prochaine compétition majeure », a déclaré Bartlett.

« Mais en fin de compte, nous alignerons une autre équipe de Canadiens qui ont fait preuve d’engagement les uns envers les autres et qui ont démontré leur engagement envers le programme et il est de notre devoir de leur montrer cet engagement en retour. »

REGARDER | Le Canada remporte le bronze à la Coupe du monde masculine :

Le Canada remporte sa première médaille en Coupe du monde FIBA ​​en battant les États-Unis pour le bronze Les Canadiens ont eu besoin de prolongations pour dépasser les Américains et assurer leur meilleure performance à la Coupe du monde.

Un élan grâce à la victoire

Et s’il y a actuellement un élan au sein de Canada Basketball, Bartlett sait qu’il ne peut être maintenu qu’en gagnant.

« C’est le fait et la vérité. Comme les Canadiens, tout amateur de sport se penche davantage, se concentre davantage et applaudit plus fort lorsqu’il a un programme gagnant à encourager », a-t-il déclaré.

À cette fin, Bartlett a déclaré qu’il espérait organiser des matchs amicaux pour les deux équipes à cinq contre cinq à domicile au printemps prochain et au début de l’été, tout en rassemblant l’équipe féminine – y compris ses joueuses de la WNBA – plus fréquemment.

« Nous nous concentrerons sur cela avec le programme féminin afin que lorsque le flambeau sera allumé, nous soyons prêts à démarrer », a-t-il déclaré.

Les femmes ont également joué pour une médaille lors de leur dernière Coupe du monde, terminant quatrièmes l’automne dernier. Ils ont enchaîné avec une troisième place à la FIBA ​​AmeriCup 2023.

En 3×3, l’équipe masculine peut encore rejoindre Paris via une qualification en juin. Pendant ce temps, les femmes – Katherine et Michelle Plouffe, Kacie Bosch et Paige Crozon – ont passé une grande partie des deux derniers étés à parcourir le monde ensemble pour leur saison de la Série féminine.

REGARDER | Le Canada remporte un deuxième titre consécutif dans la Série féminine :

Finale de la série féminine de basketball 3×3 de la FIBA, Oulan-Bator : Canada contre France Les Canadiens affrontent la France en finale du tournoi à Oulan-Bator, en Mongolie.

Avec son deuxième championnat consécutif, cette équipe pourrait être le groupe canadien le plus dominant en ce moment.

« Je ne pense pas qu’il y ait de tournoi [except the 2023 World Cup] où ils n’ont pas concouru pour un podium depuis qu’ils se sont formés et depuis que nous avons commencé à investir dans leur progression et leur réussite [in 2019]. Nous sommes donc très satisfaits de notre position », a déclaré Bartlett.

Bartlett, qui vit à Stratford, en Ontario, a déclaré avoir vu sa ville passer lentement des filets de hockey aux filets de basket-ball dans l’allée.

Mais alors que le Canada continue d’évoluer pour devenir une nation de basket-ball à part entière, la seule chose qui manque est un moment olympique emblématique.

Avec trois équipes fortes à ses côtés, Paris est une opportunité aussi bonne qu’une autre.

« Je pense que nous pouvons tous définir des moments de l’histoire olympique où tous les Canadiens étaient réunis pour encourager ledit athlète ou ladite équipe », a déclaré Bartlett. « Et je pense que nous avons plusieurs chances d’être ce moment de ralliement pour le pays. »