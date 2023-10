Tir à l’arc APG de Hangzhou 2022 : la gloire de l’Inde dans les épreuves d’arc à poulies ; Favoris chinois dans les épreuves d’arc classique et en fauteuil roulant

Alors que les Jeux paralympiques asiatiques de 2022 se dérouleront du 23 au 28 octobre, des compétitions de grande qualité sont attendues au début de la compétition de tir à l’arc.

133 archers de 23 pays s’affronteront pendant six jours avec 15 médailles d’or disponibles au stand de tir et de tir à l’arc Fuyang à Hangzhou.

Alors que les archers de leur pays d’origine devraient dominer le terrain de tir, certaines vieilles rivalités, notamment celle de Zahra Nemati de la République islamique d’Iran et la Chinoise Wu Chunyan dans la compétition individuelle féminine d’arc classique W1, seront mises à l’honneur.

Aux Championnats du monde de tir à l’arc paralympique de Pilsen 2023 il y a trois mois, la Chine a terminé en tête avec sept médailles d’or et les hôtes espèrent poursuivre sur leur lancée à Hangzhou.

Pour Chunyan, triple championne du monde à Pilsen 2023, ce sera sa seule chance de faire un grand spectacle devant ses supporters locaux et elle espère réaliser un spectacle en or en tirant le meilleur parti de l’avantage du terrain.

Même si les Chinois auront une tâche difficile avec Nemati, qui vise l’or, elle est double médaillée d’or paralympique et est sans doute l’athlète paralympique la plus populaire et la plus titrée venant d’Iran.

D’autres qui devraient se démarquer dans les épreuves d’arc classique sont les champions du monde Wu Yang et Zhao Lixue.

Pendant ce temps, Chen Minyi et Zhang Tianxin, champions paralympiques de Tokyo 2020 dans les épreuves mixtes W1, devraient viser à dominer les épreuves de double féminin et de double masculin W1 comme ils l’ont fait aux Mondiaux 2023 de Pilsen.

Minyi sera rejoint par la championne féminine W1 Zhang Lu, tandis que Tianxin s’associera à Han Guifei pour le double masculin W1.

Quelques nouveaux visages seront impatients de poursuivre leur bon parcours à Hangzhou 2022 après avoir surpris tout le monde dans les épreuves d’arc à poulies de Pilsen 2023.

Sheetal Devi, l’archère indienne sans bras qui a écrit l’histoire aux Mondiaux de Pilsen 2023 en remportant la médaille d’argent, fait partie d’entre eux qui seraient impatients de laisser leur marque à Hangzhou avec des noms comme Sarita et Rakesh Kumar également désireux de répéter leur médaille d’or aux Mondiaux. dans l’épreuve ouverte par équipes mixtes à poulies.

Le Singapourien Nur Syahidah Alim serait également à surveiller, car l’ancien champion du monde s’efforcera de renouer avec la victoire dans les compétitions majeures.

Entre autres, les Iraniens Alisina Manshaezadeh et Hadi Nori devraient se démarquer dans les épreuves de double ouvert masculin en poulies.

Les Jeux paralympiques asiatiques débutent le 22 octobre et se poursuivent jusqu’au 28.

