Tir à la roquette israélien : des militants du Hamas lancent une attaque surprise depuis Gaza et traversent la frontière

Israël a déclaré l’état d’alerte « état de guerre » après que des militants du Hamas ont déclaré avoir tiré des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza lors de la plus grande attaque depuis des années.

L’attaque surprise a vu des hommes armés du Hamas traverser la frontière, a déclaré Israël, alors que les sirènes d’avertissement retentissaient dans le sud et le centre du pays, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem, et que le Premier ministre Benjamin Netanyahu convoquait une réunion d’urgence.

Dans une rare déclaration publique, le commandant militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que 5 000 roquettes avaient été tirées sur Israël pour lancer l’opération Tempête d’Al-Aqsa.

« Nous avons décidé de dire que ça suffit », a-t-il déclaré, exhortant tous les Palestiniens à affronter Israël, et ajoutant : « C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre. »

Une Israélienne a été tuée, ont indiqué les services d’urgence, alors que des équipes d’ambulances étaient déployées dans les zones autour de la bande de Gaza. Le Temps d’Israël a rapporté que les hôpitaux de Beer Sheva, de Rehovot et à proximité de Tel Aviv avaient collectivement accueilli plus de 100 victimes israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces opéraient à l’intérieur de Gaza mais n’a donné aucun détail, et le ministre de la Défense Yoav Gallant a approuvé l’appel de réservistes.

« L’armée déclare l’état d’alerte de guerre », a-t-elle indiqué dans un communiqué. « Au cours de la dernière heure, l’organisation terroriste Hamas a commencé à tirer massivement des roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, et des terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits différents. »

Les habitants de la zone entourant la bande de Gaza ont été invités à rester chez eux, a indiqué l’armée, ajoutant que le Hamas « en assumera les conséquences et la responsabilité ».

De la fumée s’est élevée à Ashkelon à la suite des tirs de roquettes lancés depuis Gaza (Reuters/Amir Cohen)

L’attaque – qui est la plus grave depuis qu’Israël et le Hamas se sont livrés une guerre de 10 jours en 2021 – survient près de 50 ans jour pour jour après que les forces égyptiennes et syriennes ont lancé une attaque surprise contre Israël au début de la guerre de 1973.

L’agence de secours israélienne Magen David Adom a déclaré qu’une femme de 70 ans avait été grièvement blessée lorsqu’une roquette a touché un bâtiment dans le sud d’Israël. Ailleurs, un homme de 20 ans a été légèrement blessé par des éclats de roquette, selon le communiqué.

Les médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, et des images non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer des affrontements dans les rues de la ville ainsi que des hommes armés dans des jeeps parcourant la campagne.

Les médias palestiniens ont également rapporté qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été capturés par des combattants et les médias du Hamas ont diffusé des séquences vidéo montrant apparemment un char israélien détruit.

Après l’attaque initiale, qui a débuté vers 6h30 du matin, un groupe représentant des réservistes militaires qui avaient prévu de refuser de participer à une formation en raison de leurs objections aux projets très controversés du gouvernement israélien de réforme du système judiciaire ont plutôt appelé les réservistes à se présenter au travail.

Dans une déclaration rapportée par les médias israéliens, M. Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré : « Le Hamas a commis une grave erreur ce matin et a déclenché une guerre contre l’État d’Israël. Les soldats de Tsahal combattent l’ennemi sur tous les sites d’infiltration.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a qualifié les tirs de roquettes d’« implacables », ajoutant dans un communiqué qu’« Israël se trouve dans une situation d’urgence » et soutenant une « réponse militaire dure » à l’attaque du Hamas.

Les Palestiniens célèbrent l’incendie d’un véhicule militaire israélien après avoir été touché par des hommes armés palestiniens (Reuters/Yasser Qudih)

Les tirs de roquettes surviennent pendant une période de violents combats en Cisjordanie, où près de 200 Palestiniens ont été tués lors de raids militaires israéliens cette année.

Israël affirme que les raids visent des militants, mais des manifestants qui lançaient des pierres et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués. Les attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes ont tué plus de 30 personnes.

Les tensions se sont également étendues à Gaza, où des militants liés au Hamas ont organisé de violentes manifestations le long de la frontière israélienne ces dernières semaines. Ces manifestations ont été interrompues fin septembre après une médiation internationale.

