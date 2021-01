Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM refuse de céder des doses fabriquées au Royaume-Uni à l’UE

C’est un bras de fer transmanche sur les doses de vaccins contre le coronavirus. Après que le Premier ministre Boris Johnson ait rejeté l’envoi de doses d’AstraZeneca fabriquées au Royaume-Uni à l’UE, la Commission européenne a convoqué les patrons des entreprises pharmaceutiques pour une réunion pour expliquer pourquoi 50 millions de coups seraient retardés. Les députés ont alimenté les discussions sur une guerre commerciale, menaçant de bloquer les exportations du vaccin Pfizer de fabrication belge vers le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a pris le risque de verser des dizaines de millions de livres dans la mise en place d’une chaîne de production avant qu’il n’y ait aucune preuve que le vaccin AZ fonctionnerait. L’UE avait des mois de retard dans la signature d’un accord et n’a toujours pas approuvé le vaccin. Correspondant à Bruxelles James Crisp a l’histoire de l’intérieur sur la façon dont le pari de vaccin du Royaume-Uni a porté ses fruits – et l’UE s’est retrouvée sans jambe sur laquelle se tenir debout. Recherchez les taux de vaccination dans votre région.

Pendant ce temps, M. Johnson profitera d’une visite en Écosse aujourd’hui pour affirmer que l’Union a joué un rôle essentiel dans l’administration des vaccins, la fourniture de tests Covid et le soutien économique au nord de la frontière pendant la pandémie. Mais le premier ministre Nicola Sturgeon l’a exhorté à annuler son voyage, arguant que ce n’était pas «essentiel» et pourrait encourager les gens à briser les restrictions. Mat fait rire avec le dessin animé d’aujourd’hui sur la quarantaine.

Les pubs et les restaurants devraient rester fermés jusqu’en mai

Le gouvernement travaille sur un « plan en trois étapes » pour libérer le pays du verrouillage. Nous comprenons que les responsables préparent des propositions qui pourraient laisser la plupart des magasins fermés jusqu’en avril – et les pubs et restaurants fermés jusqu’en mai. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les écoles ne rouvriraient pas avant le 8 mars et que même cela dépendrait du succès du déploiement du vaccin et des taux de décès et de cas. Il a promis de publier une «feuille de route» à partir du 22 février pour permettre à la Grande-Bretagne de «commencer régulièrement à reprendre nos vies». Éditeur de la santé Laura Donnelly a parlé à une source gouvernementale de la réflexion actuelle. Cela vient alors que trois des quatre tests pour l’itinéraire hors verrouillage montrent des signes prometteurs.

25 minutes par jour pour arrêter la parentalité sur « pilote automatique »

Pour des millions de parents, retarder la réouverture des écoles est une punition cruelle. Beaucoup sont passés au pilote automatique avec leur progéniture. Cristina Odone dit que les parents passent peut-être plus de temps que jamais avec leurs enfants – mais que cela compte est une autre affaire, car elle explique l’astuce parentale de 25 minutes pour améliorer leur bonheur.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

« Choix étrange pour femme fatale » | Le magazine le plus vénérable d’Hollywood s’est excusé auprès de Carey Mulligan après qu’un de ses critiques a remis en question son casting de femme attirante pour les prédateurs sexuels. Variety a pris la décision sans précédent de joindre une note de l’éditeur d’excuses à sa critique de Promising Young Woman, à la suite d’une plainte, la critique était sexiste. Mais critique de cinéma Robbie Collin dit qu’il établit un « précédent idiot ».

Partout dans le monde: des descentes de police avant les manifestations

Les autorités russes ont perquisitionné les maisons du critique emprisonné du Kremlin Alexei Navalny et de ses associés, exerçant une pression sur les personnalités de l’opposition avant les rassemblements prévus ce week-end. Lire le correspondant Russie Nataliya Vasilyevarapport de et voir plus de photos du monde saisissantes d’aujourd’hui.